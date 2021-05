Le calendrier révisé des tournées 2021 des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud est confirmé | Actualités du rugby

Les Lions britanniques et irlandais affronteront les Lions du club sud-africain lors de leur tournée

Le calendrier révisé de la tournée des Lions britanniques et irlandais pour 2021 a été finalisé, avec deux tests à Johannesburg et un à Cape Town confirmés.

Les Lions ne seront plus confrontés à une équipe d’invitation d’Afrique du Sud, cependant, avec un match contre le club des Lions ajouté à la liste des matches.

Les Lions de Warren Gatland ne pourront pas non plus se déplacer pour jouer à Port Elizabeth, Durban et Nelspruit lors de la tournée, les huit matchs de la tournée étant réorganisés entre Le Cap, Johannesburg et un à Pretoria (contre les Bulls).

Les matchs contre les Lions (3 juillet) puis les Sharks (7 juillet), tous deux à Johannesburg, débuteront la tournée, avant que les touristes affrontent les Bulls au Loftus Versfeld à Pretoria (10 juillet).

Les deux derniers matchs de la tournée avant les tests verront les Lions affronter une équipe sud-africaine «A» le 14 juillet, puis les Stormers le 17 juillet, tous deux au Cap.

Le premier test contre les Springboks aura désormais lieu au Cap le 24 juillet, avant que le deuxième et le troisième se déroulent à Johannesburg les 31 juillet et 7 août.

SA Rugby organise tous les matchs du programme sur la base qu’ils se dérouleront à huis clos.

Calendrier des rencontres confirmé par les Lions britanniques et irlandais de 2021:

• Samedi 3 juillet, 17h: Emirates Lions contre les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

• Mercredi 7 juillet, 19h: Cell C Sharks contre les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

• Samedi 10 juillet, 17h: Vodacom Bulls contre les Lions britanniques et irlandais (Loftus Versfeld, Pretoria)

• Mercredi 14 juillet, 19h: Afrique du Sud ‘A’ v The British & Irish Lions (Cape Town Stadium, Cape Town)

• Samedi 17 juillet, 17h: DHL Stormers contre les Lions britanniques et irlandais (Cape Town Stadium, Cape Town)

Appareils de la série de tests

• Samedi 24 juillet, 17h: Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (1er essai, Cape Town Stadium, Cape Town)

• Samedi 31 juillet, 17h: Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (2e essai, stade FNB, Johannesburg)

• Samedi 7 août, 17h00: Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (3e essai, stade FNB, Johannesburg)

Le match test des Lions britanniques et irlandais contre le Japon au BT Murrayfield Stadium le samedi 26 juin pour la Coupe Vodafone Lions 1888 se poursuivra comme prévu. Cependant, en raison de l’incertitude créée par la pandémie de coronavirus, une décision sur la taille de la foule sera prise plus près du moment de l’événement et conformément aux dernières directives du gouvernement écossais.