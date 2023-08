Le calendrier international se tourne déjà vers la qualification pour la Coupe du monde 2026

Moins de neuf mois complets depuis que l’Argentine a remporté le trophée de la Coupe du monde au Qatar l’année dernière, le long processus de qualification pour déterminer les 48 pays qui orneront les terrains aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026 commence.

Trois nations hôtes reçoivent des places automatiques dans le tournoi final. Par conséquent, 208 nations se disputent 45 places en Amérique du Nord à l’été 2026. La répartition à travers les Confédérations a un nouveau look avec autant d’équipes. L’AFC obtient huit places, la CAF en a neuf et la CONMEBOL en a six. L’UEFA ouvre à nouveau la voie avec 16 places attribuées et l’Océanie aura un représentant garanti dans la phase de groupes du tournoi. Six équipes d’Amérique du Nord s’affronteront, et cela inclut les trois pays hôtes. De plus, deux autres nations se qualifieront via un tournoi à six équipes. Cela comprend divers finalistes de toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA.

L’Amérique du Sud lance le processus de qualification pour la Coupe du monde 2026

Le 7 septembre, la CONMEBOL entame son tournoi de qualification comme elle l’a fait pour plusieurs Coupes du monde auparavant. Dans une compétition de type ligue à 10 équipes, chaque nation affronte les autres à domicile et à l’extérieur. Les versions précédentes de la compétition déterminaient quatre nations qualifiées et un participant aux éliminatoires. Cette fois-ci, les six premières nations se qualifient directement. Ensuite, la nation classée septième joue dans les éliminatoires à six équipes de la FIFA. La première journée comprend les rencontres suivantes :

Paraguay — Pérou

Colombie — Venezuela

Argentine — Equateur

Uruguay — Chili

Brésil — Bolivie

Après le coup d’envoi des éliminatoires de la CONMEBOL, l’AFC suivra avec des éliminatoires commençant pendant la pause internationale de la FIFA d’octobre 2023. Lors de la trêve internationale de novembre 2023, les qualifications africaines (CAF) démarrent. Les nations de la CONCACAF commenceront leur parcours vers la Coupe du monde 2026 en mars 2024 tandis que l’UEFA lancera sa campagne de qualification en mars 2025.

Sacrifier la qualité à la quantité ?

Le débat sur une Coupe du monde à 48 équipes est en cours. C’est la durée du tournoi final lui-même qui est plus problématique que le nombre réel de nations. L’augmentation du nombre de matches de 64 à 104 pourrait fatiguer les supporters. Le nombre de nations est moins préoccupant, car l’écart de qualité entre les nations a régulièrement diminué au fil des ans. On peut s’attendre à des surprises pendant le tournoi. Une bien plus grande préoccupation réside dans le processus de qualification lui-même, en particulier en Amérique du Sud. Avec toutes les équipes sauf les 3 dernières qui se qualifient directement ou qui participent aux séries éliminatoires de la CONMEBOL, nous verrons probablement de nombreux matchs dans les derniers tours de qualification, ce qui signifie très peu, voire rien. C’est une mauvaise nouvelle pour les fans qui ont connu des matchs incroyables lors des qualifications de la CONMEBOL dans le passé.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto