Le calendrier du retour sur blessure de Wesley Fofana révélé alors que Mauricio Pochettino explique le plan de Chelsea

Mauricio Pochettino espère que Wesley Fofana fera partie de l’équipe de Chelsea qui se rendra aux États-Unis cet été alors que le défenseur est sur le point de revenir de blessure.

L’international français n’a pas encore joué sous Pochettino dans un match de compétition après s’être rompu son ligament croisé antérieur (LCA) l’été dernier. Fofana, signé de Leicester City à l’été 2022, n’a joué que 20 fois pour les Bleus toutes compétitions confondues au cours de ces quelques années marquées par les blessures.









Mais il se prépare désormais à son retour tant attendu. Même s’il ne sera pas prêt pour les deux derniers matchs de la campagne contre Brighton et Bournemouth, Pochettino pense que Fofana sera de retour à temps pour l’entraînement de pré-saison dans quelques mois.

« Nous l’espérons, oui », a répondu Pochettino lorsqu’on lui a demandé si Fofana ferait partie de la pré-saison de Chelsea. « Il va bien, c’est très positif, nous en parlions hier et nous espérons qu’il pourra être disponible pour faire partie du groupe. Il ne fait toujours pas partie de l’entraînement collectif. »

Il y a quelques joueurs avec lesquels Pochettino n’a pas pu travailler autant qu’il l’aurait souhaité. Des joueurs comme Fofana, ainsi que Christopher Nkunku et Romeo Lavia ont raté une grande partie de la saison.

Pochettino a admis qu’il devait être patient avec ces joueurs la saison prochaine lorsqu’ils seront en forme et disponibles. Il a dit : « Oui, bien sûr [he needs to be patient with the returning players].

« Dans le cas de Romeo Lavia, Christopher Nkunku, Reece James, nous devons faire attention à la manière dont nous devons leur offrir la possibilité d’être en forme. Maintenant, ce n’est pas seulement un défi de les rendre en forme maintenant, mais aussi de la manière dont ils peuvent être en forme. nous gérons toute une saison pour qu’il n’y ait plus aucun revers.





« Bien sûr, dans le football, il faut toujours prendre des risques, mais ils ont la qualité de prendre des risques. Comme Fofana aussi, il ne joue pas depuis un an.

« Nous verrons s’il peut arriver en pré-saison, faire face aux exigences et jouer la saison prochaine. Nous y ferons toujours attention à la fin pour ne pas nous retrouver dans la même situation que cette saison. Nous devons très bien gérer cela. en été, en pré-saison et en fin de mercato. »