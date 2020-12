LONDRES: L’Open d’Australie devrait commencer le 8 février, trois semaines plus tard que prévu, dans le cadre d’un calendrier de tennis 2021 modifié par une pandémie publié par la tournée professionnelle masculine mercredi.

L’ATP a déclaré que les hommes se qualifiant pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison seraient déplacés à Doha, au Qatar, du 10 au 13 janvier.

Cela sera suivi d’une période d’environ 2 semaines et demie réservée au voyage à Melbourne et d’une période de quarantaine de 14 jours pour les joueurs et leurs entraîneurs ou autre personnel de soutien.

Une Coupe ATP à 12 équipes, le Adelaide International relocalisé et un tournoi masculin supplémentaire seront organisés à Melbourne pour donner aux joueurs une chance de se préparer pour l’Open d’Australie sur terrain dur.

L’ATP a déclaré que la saison commencerait par un tournoi débutant la première semaine de janvier à Delray Beach, en Floride. Cet événement a été contesté en février de cette année, peu avant la coronavirus pandémie a pris racine. Il y aura également un tournoi début janvier à Antalya, en Turquie.

D’autres plans de calendrier 2021 pour les semaines ultérieures seront annoncés séparément, a déclaré l’ATP.

D’autres tournois qui n’auront pas lieu l’année prochaine incluent l’Open de New York et un événement à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’ATP est à la recherche de nouvelles dates pour l’Open de Rio, qui devait débuter le 17 février, mais qui entre maintenant en conflit avec le tableau principal de l’Open d’Australie de deux semaines.

Comme pour les autres sports, le tennis a été perturbé cette année en raison du COVID-19[feminine épidémie, dont plusieurs mois sans compétition, le report des Internationaux de France débutent de mai à septembre, et l’annulation de Wimbledon pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

