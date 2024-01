Le calendrier des factures pourrait être perturbé par une autre tempête de neige à effet de lac

Mère Nature n’est peut-être pas en train de compliquer le calendrier des séries éliminatoires des Buffalo Bills, laissant l’entraîneur Sean McDermott évaluer ses options mardi. McDermott a déclaré que l’équipe, pour l’instant, devait toujours s’entraîner mercredi et jeudi, tout en surveillant les prévisions qui projettent un lac. Une tempête à effet de serre a déversé près de 2 pieds de neige sur la région de Buffalo. Les Bills viennent de remporter une victoire 31-17 en ouverture des séries éliminatoires contre Pittsburgh lundi et accueillent les Chiefs de Kansas City lors d’un match de la ronde de division de l’AFC prévu dimanche soir. Nous avons un plan en place pour nous assurer que nous faisons arriver les joueurs au bon moment, ainsi que le personnel, et nous essayons de maîtriser cela du point de vue du calendrier », a déclaré McDermott. « Alors nous allons nous en occuper. Confiant en cela. Et la meilleure chose que nous puissions faire pour le moment est d’avoir une bonne communication à ce sujet pour le moment. la semaine. Il est trop tôt pour déterminer si les autorités imposeraient une interdiction de voyager, qui empêcherait potentiellement les joueurs des Bills de se rendre en voiture à leurs installations. Ce serait la deuxième fois en moins d’une semaine que la région serait touchée, après une tempête à effet de lac déversée entre 1 et 3 pieds de neige au cours du week-end, dont une grande partie s’est concentrée sur la maison des Bills à Orchard Park, New York. La tempête de deux jours du week-end dernier a conduit la gouverneure de New York Kathy Hochul et la NFL à invoquer des raisons de sécurité publique pour retarder le match éliminatoire des Bills contre Pittsburg du dimanche à 13 heures au lundi à 16 h 30. En conséquence, les Bills sont déjà confrontés à une courte semaine d’entraînement, tandis que les Chiefs sont au repos après une victoire de 26-7 contre Miami le Samedi soir. Les Bills sont également aux prises avec une série de blessures, le statut d’au moins neuf joueurs étant incertain. “Nous ne pouvons rien faire d’autre que de nous préparer à partir”, a déclaré McDermott. “Notre équipe s’est battue toute la saison. long. Nous n’allons pas arrêter de nous battre maintenant. Notre équipe a fait preuve de résilience et nos joueurs ont fait un travail phénoménal pour se relever lorsque quelqu’un tombait”, a-t-il ajouté. “Nous devons nous assurer que nous y consacrons tout le temps nécessaire, que ce soit ce soit les opportunités de traitement dès maintenant, en maximisant ces opportunités pour être aussi en bonne santé que possible pour le match de dimanche.

