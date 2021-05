Le calendrier de tournage de Bridgerton plongé dans le chaos après avoir arrêté de filmer dans l’ancienne maison du prince Andrew

QUAND les créateurs de Bridgerton voulaient construire un décor chic pour le drame des toffs, ils pensaient que les terres appartenant à la Couronne semblaient parfaites.

Les producteurs avaient un œil sur le domaine Sunninghill Park de Berkshire près d’Ascot, autrefois la maison du duc et de la duchesse d’York, et voulaient reproduire des parties du Londres géorgien.

Mais les habitants ont déclenché une agitation et les créateurs du drame de la période Netflix doivent chercher ailleurs.

Ironiquement, les patrons de Bridgerton avaient jeté leur dévolu sur la terre après avoir regardé d’autres endroits, pour découvrir qu’ils avaient déjà été capturés par un autre drame Netflix, The Crown.

Un initié de la télévision a déclaré: «C’est un casse-tête pour les producteurs car trouver le spot parfait pour filmer n’est pas toujours facile et ils avaient élaboré de vastes plans pour construire sur le site.

«L’idée était de créer des décors pour les grandes maisons et les salles qui figurent à Bridgerton, qui se déroule au début des années 1800 à Londres.

«Heureusement, avec la deuxième série maintenant bien lancée, cela aurait été un lieu pour les séries trois et quatre, donc ils ont encore un peu de répit.

«Mais c’est un rejet dont ils auraient bien pu se passer.»

La société de production, Shondaland, avait espéré utiliser le terrain pour construire des versions de deux manoirs fictifs de la série, Bridgerton House – maison pour montrer l’héroïne Daphne, interprétée par Phoebe Dynevor – et Featherington House.

Ils avaient également voulu aménager une galerie marchande, un salon de thé et une ruelle.

Les producteurs avaient espéré garder l’ensemble du plateau, qui couvrirait un site de cinq acres, en place pendant cinq ans pendant qu’ils filmaient les événements de la société. Mais c’est maintenant de retour à la planche à dessin.

Secrets de famille de la « sage-femme »

APPEL La créatrice de la sage-femme Heidi Thomas a révélé que son grand-père aurait aidé des femmes à se faire avorter dans les rues.

Le drame à succès de BBC1, qui en est maintenant à sa dixième série, se déroule dans l’East End de Londres et a souvent abordé la question des licenciements.

Ils ne sont devenus légaux en Grande-Bretagne qu’en 1968 après l’adoption d’une loi l’année précédente. Sur le Heureusement. . . Avec le podcast Fi And Jane, Heidi a déclaré:

«Mon grand-père était herboriste médical.

«C’était un homme de la classe ouvrière qui avait suivi une formation d’herboriste et d’apothicaire dans une herboristerie.

«Mais je ne doute pas, et en effet il y a des rumeurs familiales, qu’il pourrait fournir une concoction qui rétablit la régularité menstruelle, qui est une boisson abortive en quelque sorte.

«S’il faisait cela, il l’utilisait probablement dans une préparation et une infusion que les femmes boiraient au fond de la boutique.»

Tendre hommage à Paul

La star du VENDREDI Night Dinner, Tamsin Greig, rendra hommage à son «mari de la télévision» – le regretté Paul Ritter – dans un nouveau documentaire sur la sitcom Channel 4.

Dans l’émission, qui sera projetée le 28 mai, elle évoque sa tristesse face à sa mort le mois dernier à l’âge de 54 ans d’une tumeur au cerveau.

Le spécial, appelé Friday Night Dinner: 10 Years And a Lovely Bit Of Squirrel, comprend une interview émouvante avec Paul et une introduction touchante de Tamsin.

Elle a déclaré: «Très récemment, nous avons perdu notre cher et très cher ami Paul Ritter.

«Il nous manque terriblement, un acteur incroyable, un véritable ami et un être humain adorable.

«Malheureusement, au moment de la réalisation du documentaire, Paul était assez malade et j’ai essayé de le persuader de ne pas faire l’interview.

«Mais c’est un témoignage du courage, de la générosité, de la dignité et du manque de vanité de Paul qu’il a voulu participer au documentaire, faire une interview et célébrer ce petit monde dont il a fait partie et qu’il a tant apprécié au cours du années. »

«Je sais donc que Paul voudrait que nous nous asseyions et rions et apprécions cette célébration de l’univers du dîner du vendredi soir et disions, comme nous le faisons, en sa mémoire, ‘Shalom’.»

Quelle joyeuse façon de marquer une si triste perte.

Bizbit Le duo de hip-hop BRITANNIQUE Krept & Konan emmène BBC Three dans les coulisses alors qu’ils créent un nouvel hymne du football anglais pour les Euros, avec l’aide des joueurs des Three Lions et de leur manager Gareth Southgate. Le documentaire sera disponible en streaming sur BBC iPlayer à partir du mois prochain.





Skinner: Mon amour pour Alice

FUNNYMAN Frank Skinner a révélé l’un des grands amours de sa vie: la rockeuse Alice Cooper.

La bande dessinée a révélé comment il est tombé amoureux du vétéran du rock hellraiser – célèbre pour son maquillage épais et macabre – lorsqu’il est apparu sur son émission de chat ITV dans les Noughties.

S’exprimant sur la dernière édition du podcast The Frank Skinner Show, il a déclaré:

«Au milieu de l’entretien, j’ai vécu ce que les anciens Grecs appelaient agapè. J’ai ressenti un amour absolu pour lui, mais je veux dire un amour pur.

«Je ne pouvais pas lui dire de peur qu’il ne devienne gêné. Vous ne voulez pas rougir avec ce maquillage.

Bon point, Frank.