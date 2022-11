Le calendrier de lancement de vivo V27 en Inde fuit

vivo est occupé à travailler sur une nouvelle série de smartphones de milieu de gamme pour le marché indien, et aujourd’hui, certains détails sur le calendrier de lancement ont été dévoilés. On parle de la famille V27, qui se lancera sans surprise pour succéder à la série V25.

Selon un nouveau rapport qui proviendrait de “sources de l’industrie”, la gamme vivo V27 sera lancée en Inde en février 2023. La famille comprendra trois modèles – le V27, le V27 Pro et le V27e. Parmi ceux-ci, seuls les deux premiers seront introduits en février. Le V27e, qui est probablement le moins cher du groupe, suivra à une date ultérieure.

vivo V25 et V25 Pro

Bien qu’il n’y ait pas eu d’autres fuites sur les modèles V27 jusqu’à présent, ce rapport affirme que nous devrions nous attendre à des “améliorations notables” dans la conception et les spécifications matérielles, ce qui semble excitant. Apparemment, les chipsets MediaTek Dimensity alimenteront le trio.

Espérons que plus de détails suivront, maintenant que les vannes proverbiales semblent s’être ouvertes. Il convient de noter que vivo a officialisé la série V25 en août, donc si la ligne V27 arrive en février, ce sera exactement six mois plus tard. C’est une cadence de lancement vertigineuse et il reste à voir si ces mises à niveau promises justifieront une succession aussi rapide.

Dans d’autres nouvelles liées à vivo, la rumeur veut que le V25 4G soit lancé en Inde vers le milieu de ce mois. Cela devrait être identique au vivo V25e 4G qui a fait ses débuts mondiaux en août.

La source