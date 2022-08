Le calendrier de la Super League chinoise en plein désarroi après que COVID frappe le hub sur une île tropicale

Un certain nombre de matchs de la Super League chinoise qui devaient se jouer dans la ville méridionale de Haikou seront reportés en raison d’une épidémie de COVID-19 sur l’île tropicale et un tiers des équipes de la ligue actuellement basées là-bas ne pourront temporairement pas partir, déclarent rapportent les médias lundi.

La décision de l’Association chinoise de football (CFA) signifie que six équipes qui se trouvent à Haikou après des matchs récents – Chengdu Rongcheng, Jinmen Tigers, Shandong Taishan, Hebei, Cangzhou Lions et Guangzhou – ne pourront pas quitter la ville pour le moment, Pékin Quotidien dit.

Deux matches impliquant ces six équipes initialement prévus plus tard dans le calendrier, entre Guangzhou et Chengdu et entre Cangzhou et Shandong, ont été avancés au 12 août et se joueront toujours à Haikou.

Les matchs qui n’impliquent pas ces six équipes se dérouleront comme prévu, mais les autres matchs seront reportés.

Beijing Guoan, qui devait jouer des matches à domicile à Haikou, ne sera pas affecté pour le moment car ses trois prochains matches sont des matches à l’extérieur, selon le rapport.

La ligue a été gravement touchée par la pandémie, la majorité des équipes n’ayant pas pu jouer sur leur propre terrain depuis la fin de la saison 2019.

Cette décision bouleverse davantage le calendrier de la ligue qui s’est engagée à jouer pendant la période de la Coupe du monde plus tard cette année jusqu’au 18 décembre après avoir fait une pause plus tôt cet été pour s’adapter à la participation de l’équipe nationale chinoise au championnat d’Asie de l’Est au Japon.

C’est également le dernier coup porté au football chinois après que le pays a renoncé aux droits de la finale de la Coupe d’Asie de l’année prochaine et c’est malheureux étant donné que Haikou avait été marqué comme l’un des nombreux sites neutres utilisés par les clubs cette saison.

La crise sanitaire mondiale et la poursuite par la Chine d’une stratégie zéro COVID, associées à des difficultés croissantes au sein du secteur des entreprises qui ont financé de nombreux clubs du pays, ont laissé le jeu dans la tourmente.

Le Jiangsu FC a fermé ses portes l’année dernière, des mois après avoir remporté le titre de Super League chinoise 2020. Chongqing Liangjiang Athletic s’est retiré de la CSL et a cessé ses activités en raison de l’augmentation des dettes en mai.

Le format aller-retour verra les clubs qui ont obtenu des autorisations des autorités locales autorisés à organiser des matches dans leurs propres stades.

