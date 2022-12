Le calendrier de la SheBelieves Cup 2023 annoncé

US Soccer a annoncé des plans pour la prochaine SheBelieves Cup 2023. Le tournoi a vu le jour en 2016 et a été présenté comme un mouvement inspirant pour aider les jeunes femmes et les filles à réaliser leurs rêves.

Le Brésil, le Canada et le Japon rejoindront les États-Unis dans la version 2023 du concours. Le tournoi à quatre équipes se déroulera du 16 au 22 février sur trois sites différents à travers le pays.

Le stade Exploria à Orlando, le parc GEODIS à Nashville et le stade Toyota à Frisco, au Texas, serviront de stades hôtes.

L’équipe fait face à une rude concurrence avant la Coupe du monde

L’entraîneur-chef de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a affirmé que la compétition du tournoi aidera à préparer son équipe pour la Coupe du monde féminine.

“Les cinq premiers matchs du calendrier 2023 seront tous contre des équipes évoluant en Coupe du monde et nous prévoyons de confirmer quelques matchs supplémentaires contre les meilleurs adversaires avant d’aller en Nouvelle-Zélande cet été”, a déclaré l’entraîneur.

Les Américains affronteront la Nouvelle-Zélande, co-hôte de la Coupe du monde, pour deux matchs amicaux le mois prochain. Ensuite, l’USWNT affronte les trois équipes du tournoi SheBelieves le mois suivant.

“Nous aimons la SheBelieves Cup pour la compétition de classe mondiale qu’elle apporte, le format qui aide à reproduire le jeu de groupe lors d’une Coupe du monde et la signification globale qu’elle a pour notre équipe et les sports féminins”, a poursuivi Andonovski.

“Évidemment, vous avez plus de jours de repos dans une Coupe du monde, mais gérer une formation avec trois matchs sur sept jours contre des équipes avec trois styles de jeu très différents est vraiment une bonne préparation pour nous alors que nous continuons à grandir en équipe vers l’été prochain. ”

La coupe présente un format de tournoi à la ronde

Le gagnant de la SheBelieves Cup sera déterminé par points. Trois points sont attribués pour une victoire et un pour une égalité. La différence de buts sera évidemment le premier bris d’égalité impliqué dans la détermination d’un vainqueur.

Le Brésil affronte le Japon lors du match d’ouverture du tournoi.

L’équipe des États-Unis commencera sa tournée de coupe par un match contre le Canada à Orlando. L’USWNT affronte ensuite le Japon à Nashville et enfin le Japon à Frisco, au Texas.

La billetterie est un peu déroutante, car une série d’événements de prévente commence le lundi 12 décembre. Cependant, les billets grand public pourront éventuellement être achetés le mardi 20 décembre.

Alors que Warner Bros. Discovery Sports avait précédemment signé un accord de huit ans pour diffuser les jeux USMNT et USWNT, HBO Max et / ou TNT diffuseront la SheBelieves Cup 2023.

Un programme de télévision spécifique sera publié ultérieurement.

Crédit photo : IMAGO / Sports Press Photo