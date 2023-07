Le calendrier de la Serie A 2023/24 dévoilé

Le calendrier de la Serie A 2023/24, y compris le week-end d’ouverture, a été dévoilé.

Napoli conservera-t-il sa couronne, ou la Juventus, l’Inter ou Milan – ou peut-être un nouveau venu – reviendra-t-il sur le devant de la scène ? En fait, aucun club en dehors de ce quatuor n’a remporté le Scudetto depuis le tournant du millénaire. La Lazio a remporté les honneurs en 1999/00, tandis que la Roma a triomphé en 2000/01.

L’ardoise d’ouverture est fixée pour le week-end du samedi 19 août :

Calendrier de la semaine d’ouverture de la Serie A

Week-end du 19 août. Heures de coup d’envoi à déterminer.

*Promu de la Serie B

Bologne vs Milan

Gênes* vs Fiorentina

Turin vs Cagliari*

Frosinone* contre Naples

Lecce vs Lazio

Sassuolo contre l’Atalanta

Empoli vs Hellas Vérone

Inter contre Monza

Rome contre Salerne

Udinese vs Juventus

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

La couverture en direct de la Serie A aux États-Unis reste sur Paramount +

. La majorité des jeux sont disponibles exclusivement sur le service. Cependant, certains jeux tout au long de la saison sont diffusés sur CBS Sports Network. Vous pouvez trouver CBSSN sur les services de streaming Fubo ou DirecTV Stream.

Temps forts de la saison en Serie A

Parmi les autres temps forts de la saison, citons le Derby de Milan les week-ends du 16 septembre et du 20 avril et Juve-Roma les 29 décembre et 4 mai.

Les champions Napoli rencontrent Milan les 28 octobre et 10 février, et la Juventus les 9 décembre et 2 mars. Pendant ce temps, Naples affronte l’Inter les 2 décembre et 6 mars.

Le derby de Rome, Roma vs Lazio, a lieu les 11 novembre et 6 avril. Ces deux clubs ont connu des saisons relativement solides, même si la Roma a diminué à la fin de la campagne. En revanche, la Lazio a terminé deuxième. C’est le Les Biancocelesti meilleur résultat depuis qu’il a remporté ce Scudetto au tournant du millénaire.

La saison se termine le week-end du 25 mai. Juve-Monza, Milan-Salernitana, Naples-Lecce, Vérone-Inter et Empoli-Roma pourraient potentiellement avoir des implications pour le titre ou la relégation le dernier jour.

Pour les dernières listes de télévision et de streaming, visitez notre page de calendrier de la Serie A.

Photo: Imago.