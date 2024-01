Le calendrier 2024 des CU Buffs annoncé – BuffZone

BOULDER, CO 9 SEPTEMBRE : Deion Sanders au CU Stampede à Boulder le 8 septembre 2023. (Cliff Grassmick/Staff Photographer)

La première saison du Colorado à son retour dans la Big 12 Conference débutera et se terminera par le renouvellement de vieilles rivalités.

Le Big 12 a annoncé les affrontements pour la saison de football 2024 en novembre et a annoncé mardi les dates de ces affrontements.

CU (4-8, 1-8 Pac-12 l’année dernière), qui quitte le Pac-12 pour le Big 12 cet été, donnera le coup d’envoi de la partie conférence du programme le 21 septembre lorsque Baylor rendra visite à Folsom. Champ. Les Buffaloes et les Bears étaient des rivaux du Big 12 de 1996 à 2010.

Le calendrier de la saison régulière se terminera le Black Friday, le 29 novembre, lorsque l’Oklahoma State se rendra à Boulder. C’est le seul match du vendredi au programme. CU et OSU étaient des ennemis de conférences de 1960 à 2010 dans le Big Eight et le Big 12.

Avec une fête du Travail anticipée (le 2 septembre) cette année, il y a 14 semaines pendant la saison régulière, ce qui signifie que les Buffs et les autres équipes auront deux semaines de congé. Les semaines de congé de CU sont le 5 octobre et le 2 novembre. En conférence, CU n’a pas de voyages en voiture consécutifs et la liste comprend un voyage dans l’État d’origine de Sanders, en Floride, pour affronter la Floride centrale.

“Je l’aime. J’aime la façon dont le calendrier se déroule pour nous », a déclaré Sanders mardi dans l’émission Undisputed de Fox Sports. «Même obtenir un pic en Floride permet à notre base de fans de voir comment nous nous dégradons en Floride. J’adore ça. Je pense que c’est un excellent programme. Je n’aime pas commencer avec deux matchs sur trois à l’extérieur, mais c’est comme ça et nous devons y arriver.

En juillet dernier, CU a pris la décision de revenir dans le Big 12 après avoir joué dans le Pac-12 de 2011 à 2023. CU était membre des Big Seven/Big Eight/Big 12 de 1948 à 2010.

“J’ai hâte de vraiment entrer dans le Big 12 et de faire ce que nous faisons”, a déclaré Sanders. « Nous avons un merveilleux commissaire en la personne de Brett (Yormark). C’est un gars merveilleux, un homme merveilleux, il a une équipe formidable et il a une vision. Il peut le voir et je suis juste heureux que nous en fassions partie.

Un aperçu détaillé du calendrier 2024 des Buffs (les heures des coups d’envoi et les assignations TV seront annoncées ultérieurement ; * – Matchs du Big 12) :

31 août contre l’État du Dakota du Nord (11-4 en 2023), au Folsom Field de Boulder : Ce sera la toute première bataille entre les Buffaloes et les Bisons. Le NDSU est une puissance traditionnelle au niveau du FCS, atteignant les demi-finales l’année dernière. De 2011 à 2021, le NDSU a remporté neuf titres nationaux.

7 septembre au Nebraska (5-7, 3-6 Big Ten), au Memorial Stadium de Lincoln, Neb. : Les rivaux de la conférence se rencontreront pour la quatrième fois depuis 2018. CU a une fiche de 3-0 jusqu’à présent, dont une victoire de 36-14 à Boulder le 9 septembre. Les Cornhuskers mènent la série 49-21-2, dont 26-9 à Lincoln. .

14 septembre à Colorado State (5-7, 3-5 Mountain West), au Canvas Stadium de Fort Collins : CU se rendra sur le campus des Rams pour la première fois depuis 1996 et ce sera le dernier match jusqu’en 2029. CU mène la série 68-22-2, y compris une victoire de 43-35 en prolongation à Boulder le 16 septembre. ont remporté les six dernières rencontres.

21 septembre contre Baylor* (3-9, 2-7 Big 12), à Folsom Field : Lors du match d’ouverture de la conférence, les Buffs et les Bears s’affronteront pour la première fois depuis 2010. CU mène la série 9-7, dont 5-4 à Boulder. Les Bears ont gagné lors de leurs deux derniers déplacements à Boulder (2006, 2010).

28 septembre à Central Florida* (6-7, 3-6 Big 12), au FBC Mortgage Stadium d’Orlando, en Floride : La toute première rencontre de CU avec les Knights sera le premier match du programme en Floride depuis 2008. Ce sera également le premier match de l’année de CU contre une équipe de bowling de 2023. L’UCF a joué au bowling au cours des huit dernières saisons.

12 octobre contre Kansas State* (9-4, 6-3 Big 12 ; sondage n°19 de l’Associated Press), à Folsom Field (Homecoming) : Les rivaux de longue date de la conférence (de 1948 à 2010) se rencontreront pour la première fois depuis le 20 novembre 2010 à Boulder. CU mène la série 45-20-1, dont 28-5 à Boulder.

19 octobre à Arizona* (10-3, 7-2 Pac-12 ; n°11), au Arizona Stadium de Tucson, Arizona : Comme CU, l’Arizona abandonne le Pac-12, ils poursuivront donc leur rivalité. CU mène la série 16-9, dont 9-4 à Tucson. L’Arizona a remporté les deux dernières rencontres, dont 34-31 à Boulder le 11 novembre.

26 octobre contre Cincinnati* (3-9, 1-8 Big 12), au Folsom Field (week-end familial) : Les Bearcats étaient un nouveau venu dans le Big 12 la saison dernière, terminant derniers de la conférence. Cincy avait joué cinq boules consécutives avant l’année dernière. Les équipes ne se sont rencontrées qu’une seule fois, une victoire des Buffs 56-14 à Boulder le 16 septembre 1972.

9 novembre à Texas Tech* (7-6, 5-4 Big 12), au Jones AT&T Stadium de Lubbock, Texas : CU et les Red Raiders étaient des ennemis du Big 12 de 1996 à 2010, mais ne se sont pas affrontés chaque année. La série est à égalité 5-5, mais CU est 1-4 à Lubbock. Tech a joué dans trois bols consécutifs.

16 novembre contre Utah* (8-5, 5-4 Pac-12), à Folsom Field : Les Utes abandonnent également le Pac-12. Ce sera la quatrième conférence différente à laquelle CU et Utah participent ensemble. L’Utah mène la série 34-32-3, avec CU menant 16-14-1 à Boulder. L’Utah a remporté les six dernières rencontres.

23 novembre au Kansas* (9-4, 5-4 Big 12 ; n°23), au GEHA Field du Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri : Autre vieille rivalité renouvelée, la CU et la KU étaient des ennemis de conférence de 1948 à 2010. Ils se retrouveront pour la première fois depuis le 6 novembre 2010 à Lawrence, Kan. CU mène la série 42-25-3. Le Kansas rénove son stade de Lawrence. Ainsi, tous ses matchs à domicile du Big 12 auront lieu à Arrowhead, domicile des Chiefs de Kansas City de la NFL.

29 novembre contre Oklahoma State* (10-4, 7-2 Big 12 ; n°16), à Folsom Field : Ils n’ont pas participé à la même conférence depuis 2010, mais se sont rencontrés lors de l’Alamo Bowl 2016. Dans l’ensemble, CU mène la série 26-20-1, dont 13-8 à Boulder. Les Cowboys ont joué au bowling au cours des 18 dernières années, la sixième séquence active la plus longue au pays.









En savoir plus sur BuffZone