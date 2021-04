Le programme de vaccination du Royaume-Uni est sur le point de passer à la phase suivante – et ce calculateur en ligne évalue à quel moment vous pouvez vous attendre à votre injection.

Les personnes dans la quarantaine devraient commencer à recevoir leurs invitations pour leur première dose à partir de demain.

Cliquez ici pour utiliser le calculateur de vaccin Covid en ligne

Des millions de Britanniques ont reçu leur vaccin contre le coronavirus et vous pouvez utiliser la calculatrice pratique pour savoir quand vous recevrez le vôtre Crédit: MEN Media

Le Times a rapporté que le gouvernement se prépare à annoncer que l’objectif a été atteint tôt et que les nominations seront désormais ouvertes aux groupes d’âge plus jeunes.

Des sources ont affirmé que le NHS «entrerait» dans la phase suivante du programme.

Il survient malgré une pénurie de fournitures tout au long du mois d’avril, ce qui aura un impact sur le premier déploiement de dose.

En plus de cela, les personnes de moins de 30 ans ne se verront plus proposer le vaccin Oxford / AstraZeneca en raison de la peur des caillots sanguins, ont décidé les régulateurs des médicaments la semaine dernière.

Ces deux coups ont laissé de nombreux Britanniques d’âge moyen et jeunes se demander quand ils obtiendront leur premier coup.

Mais les ministres ont insisté sur le fait que le programme est toujours en cours pour atteindre tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a insisté sur le fait que le Royaume-Uni restait «sur la bonne voie» pour atteindre la cible après que les régulateurs de la médecine aient restitué le coup d’AZ aux plus de 30 ans.

Il a également déclaré qu’il y avait «plus qu’assez» de doses de Pfizer et de Moderna pour couvrir les 18 à 29 ans restants.

Jusqu’à présent, plus de 32 millions de Britanniques ont reçu un vaccin contre le coronavirus et plus de 7,4 millions ont eu leur deuxième.

Les jabs fabriqués par Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca ont constitué la majorité des doses, le vaccin Moderna étant entré en service la semaine dernière.

Le calculateur de file d’attente de vaccins d’Omni évaluera le nombre de personnes devant vous dans l’attente d’un vaccin au Royaume-Uni, ce qui explique le retard dans le déploiement de la première dose.

Vous pouvez également utiliser la calculatrice qui ne s’applique qu’à l’Angleterre, qui est plus spécifique.

Tout ce que vous avez à faire est d’entrer votre âge, votre emploi et si vous avez un problème de santé.

Quand recevrez-vous votre vaccin?

Le calculateur de file d’attente de vaccins d’Omni vous donnera une idée du moment auquel vous pouvez vous attendre à être vacciné.

Il est basé sur la liste des priorités du gouvernement et le taux probable de vaccination.

Il peut être ajusté en fonction de la vitesse de déploiement des vaccins – l’utilisation du taux de sept jours donne l’estimation la plus proche, mais ne peut pas tenir compte des retards ou des pénuries potentiels à l’avenir.

Omni fixe également un taux de participation par défaut de 75% sur la base des chiffres du vaccin antigrippal des années précédentes.

En réalité, cela pourrait être inférieur ou supérieur. L’adoption a atteint des niveaux records des années 90 chez les personnes âgées, mais on ne sait pas comment les personnes d’âge moyen et les plus jeunes réagiront.

La modification du taux d’utilisation sur la calculatrice rend la file d’attente plus longue ou plus courte.

L’outil considère également la proportion des premières doses par rapport aux secondes doses administrées la semaine précédente.

Cela contribue à expliquer le ralentissement attendu du taux de première dose administrée en avril.

Une nouvelle fonction du calculateur prédit également le moment où «l’immunité du troupeau» pourrait être obtenue, en se basant sur le moment où 70% de la population adulte ont été complètement vaccinés.

Avec le taux de vaccination actuel et un taux de participation de 75%:

Compte tenu d’un taux de vaccination de 2 669 907 par semaine et d’une prise de 75%, vous devriez vous attendre à recevoir votre première dose de vaccin entre le 10/06/2021 et le 15/07/2021. Vous devriez ensuite recevoir votre deuxième dose entre le 02/09/2021 et le 07/10/2021.

Compte tenu d’un taux de vaccination de 2 669 907 par semaine et d’une prise de 75%, vous devriez vous attendre à recevoir votre première dose de vaccin entre le 09/05/2021 et le 10/06/2021. Vous devriez ensuite recevoir votre deuxième dose entre le 01/08/2021 et le 02/09/2021.

Compte tenu d’un taux de vaccination de 2 669 907 par semaine et d’une prise de 75%, vous devriez vous attendre à recevoir votre première dose de vaccin d’ici le 09/05/2021. Vous devriez alors recevoir votre deuxième dose avant le 01/08/2021.

Avec le taux de vaccination actuel mais avec un taux de participation de 95%:

Compte tenu d’un taux de vaccination de 2 669 907 par semaine et d’une prise de 95%, vous devriez vous attendre à recevoir votre première dose de vaccin entre le 26/06/2021 et le 10/08/2021. Vous devriez ensuite recevoir votre deuxième dose entre le 18/09/2021 et le 02/11/2021

Compte tenu d’un taux de vaccination de 2 669 907 par semaine et d’une prise de 95%, vous devriez vous attendre à recevoir votre première dose de vaccin entre le 17/05/2021 et le 26/06/2021. Vous devriez ensuite recevoir votre deuxième dose entre le 09/08/2021 et le 18/09/2021.

Compte tenu d’un taux de vaccination de 2 669 907 par semaine et d’une prise de 95%, vous devriez vous attendre à recevoir votre première dose de vaccin avant le 17/05/2021. Vous devriez alors recevoir votre deuxième dose avant le 09/08/2021.

Comment fonctionne le programme de vaccination?

Les conseillers scientifiques ont confirmé que le programme de vaccination continuera à donner la priorité aux personnes par âge, après que les personnes âgées de 80 ans aient été placées en tête de liste.

Les personnes entre 40 et 49 ans seront les suivantes pour le jab, suivies des 30-39 ans et des 18 à 29 ans.

Dans la phase 2 du déploiement du gouvernement, la priorité sera donnée dans l’ordre suivant:

Tous ceux âgés de 40 à 49 ans

Tous ceux âgés de 30 à 39 ans

Tous ceux âgés de 18 à 29 ans

Ces groupes seront vaccinés une fois que tous ceux de la phase 1 (les plus de 50 ans et les plus vulnérables) auront reçu un vaccin.

Des vaccins ont déjà été administrés aux quatre principaux groupes d’environ 15 millions de personnes – tous âgés de plus de 70 ans, des personnes extrêmement vulnérables, des résidents et du personnel des maisons de soins et des agents de santé de première ligne.

Tous les membres de ces groupes qui n’ont pas reçu leur coup ont été invités à contacter le NHS pour l’obtenir.

