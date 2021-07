Le calcul en cours autour des abus sexuels en gymnastique

Il y a trois ans, plus de 150 femmes ont témoigné devant le tribunal que Larry Nassar, ancien médecin de USA Gymnastics et médecin du sport à la Michigan State University, les avait soumises à des abus sexuels sous couvert de soins médicaux.

Depuis lors, il a été condamné à plus d’un siècle de prison, USA Gymnastics a déposé son bilan, et un compte autour de l’abus des gymnastes a balayé le monde.

Mais cela ne veut pas dire que les problèmes de gymnastique ont disparu.

À la suite de l’arrestation et du procès de Nassar, de nombreux gymnastes actuels et anciens ont clairement indiqué que ses actions faisaient partie de quelque chose de plus vaste : une culture généralisée de violence physique et émotionnelle dans le sport qui a laissé les jeunes athlètes « conditionnés à accepter n’importe quel traitement », selon les mots de Jennifer Sey, ancienne gymnaste d’élite et productrice du documentaire 2020 Athlète A.

Les gymnastes « sont constamment rabaissés et réprimandés » par les entraîneurs, a déclaré Sey à Vox. «Ils sont étirés au point de se blesser, ils se voient refuser de la nourriture, ils ont honte de la graisse. L’enfant est vraiment juste battu.

La Safe Sport Authorization Act, adoptée en 2018, a aidé en autorisant un organisme centralisé à enquêter sur les plaintes dans tous les sports olympiques. Et les histoires personnelles des gymnastes – détaillées au tribunal, dans des documentaires comme Athlète A, et dans la récente campagne sur les réseaux sociaux #GymnastAlliance – ont également contribué à sensibiliser. Mais alors que des athlètes du monde entier se préparent à participer aux Jeux olympiques de Tokyo, beaucoup disent que la gymnastique américaine a encore un long chemin à parcourir avant que les athlètes ne soient vraiment en sécurité. La culture d’un sport « ne change pas instantanément lorsque les lois changent », a déclaré Sey. « Et cette culture est si profondément ancrée qu’elle est presque invisible. »

La culture de la gymnastique a longtemps soutenu et perpétué les abus

Le problème des abus sexuels en gymnastique a attiré l’attention du public pour la première fois en 2016, lorsque le Indianapolis Star a rapporté que deux anciens gymnastes avaient dénoncé les abus de Nassar. L’une d’entre elles, Rachael Denhollander, a déclaré au journal que Nassar l’avait maltraitée à plusieurs reprises au cours de cinq traitements, prétendument pour des douleurs lombaires.

« J’avais honte », a-t-elle déclaré au Star. « J’étais très gêné. Et j’étais très confus, essayant de réconcilier ce qui se passait avec la personne qu’il était censé être. C’est ce fameux docteur. Il a la confiance de mes amis. Il a la confiance de ces autres gymnastes. Comment a-t-il pu atteindre ce poste dans la profession médicale, comment pourrait-il atteindre ce genre d’importance et de stature si c’est ce qu’il est ?

À la suite de l’enquête Star, de plus en plus de gymnastes se sont manifestés pour signaler les abus et les agressions de Nassar, et il a finalement été arrêté, jugé et condamné après avoir plaidé coupable d’avoir abusé sexuellement de sept jeunes athlètes. Son audience de détermination de la peine en 2018, au cours de laquelle des dizaines de femmes ont fait des déclarations brûlantes sur les méfaits de ses abus, a été un tournant pour le sport.

Mais Nassar n’est qu’une personne. Il n’aurait pas pu abuser des jeunes aussi longtemps, ont dit beaucoup, si les autorités sportives, dont USA Gymnastics, avaient pris leur devoir de protéger les athlètes plus au sérieux. En effet, avant même que les allégations contre Nassar ne soient rendues publiques, USA Gymnastics avait été accusé d’avoir mal géré ou rejeté des rapports d’abus, y compris un avertissement concernant un entraîneur de Géorgie qui a abusé des gymnastes pendant sept ans, selon le Star.

« Vous aviez un travail », a déclaré la quadruple médaillée d’or Simone Biles à propos de USA Gymnastics en 2019. « Vous aviez littéralement un travail et vous ne pouviez pas nous protéger. »

Fondée en 1963, USA Gymnastics s’est développée pour représenter plus de 200 000 athlètes et clubs. Avant que les abus de Nassar ne soient révélés, l’organisation était l’un des organes directeurs les plus en vue de tous les sports olympiques, avec des accords de parrainage avec de grandes entreprises comme AT&T et Hershey’s, selon le Star. Mais dès les années 90, le groupe recevait des rapports d’abus sexuels contre lesquels il n’avait pas agi, a rapporté le journal.

Et au-delà de l’absence d’enquête sur les rapports, de nombreux gymnastes ont également déclaré que la culture de la gymnastique perpétuait les abus physiques et émotionnels. Des athlètes ont décrit avoir été frappés par des entraîneurs, poussés à s’entraîner alors qu’ils étaient blessés et avoir été insultés, réprimandés et ridiculisés à plusieurs reprises. Et de nombreux gymnastes ont déclaré qu’ils étaient soumis à une honte corporelle constante dans un sport où le fait d’être petit et d’avoir peu de graisse corporelle est prisé.

À travers le sport, il y a longtemps eu « une acceptation que cette cruauté est ce qui est nécessaire pour faire des champions », a déclaré Sey. « Cela n’a pas été, pendant de nombreuses années, identifié comme abusif. »

Mais les abus physiques et émotionnels de la part des entraîneurs ont fait des ravages, amenant même certains gymnastes à envisager le suicide. Cela a également rendu les athlètes moins susceptibles de s’exprimer lorsqu’ils ont été victimes d’abus sexuels de la part de Nassar ou d’autres personnes.

« Si vous vous êtes affamé et que vous avez vraiment faim, que vous avez 18 ans et que vous n’avez pas encore eu vos règles parce que votre graisse corporelle est si faible, mais qu’on vous dit tous les jours que vous êtes un gros cochon, vous ne faites pas confiance à votre propre perception du monde », a déclaré Sey. Et si vous êtes ensuite soumis à un traitement abusif par un médecin respecté, vous êtes plus susceptible d' »accepter ce traitement, même si vous pensez qu’il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas ou qui ne va pas ».

De plus, les traitements cruels de la part des entraîneurs ont également permis à Nassar de s’attirer les bonnes grâces des athlètes en leur promettant gentillesse et empathie, disent certains.

« Il m’a réconforté et m’a frotté la jambe et m’a dit que tout irait bien », a déclaré Morgan White, une ancienne gymnaste, au New York Times. «Il était le bon gars dans un sport de gens cruels. Il m’avait déjà agressé à ce moment-là.

Le sport change, mais les progrès sont lents

Depuis que les athlètes ont commencé à parler de Nassar, les législateurs et les autorités sportives ont mis en place des réformes pour aider à prévenir les abus et à demander des comptes aux auteurs. La Safe Sport Authorization Act de 2018, par exemple, a donné à un organe directeur central – le US Center for SafeSport – le pouvoir d’enquêter sur les signalements d’abus dans tous les sports, y compris USA Gymnastics.

L’idée était d’arrêter de laisser USA Gymnastics et d’autres organisations sportives se surveiller – et potentiellement de détourner le regard pour protéger les entraîneurs qui remportent des médailles – au lieu de créer un groupe indépendant pour faire le travail. SafeSport a le pouvoir d’interdire le sport aux entraîneurs et autres, et a émis 149 interdictions à vie entre 2017 et septembre 2018, selon le New York Times. L’organisation maintient également une base de données des personnes qu’elle a interdites ou suspendues, ainsi que des liens vers des listes de personnes interdites par des fédérations sportives individuelles comme USA Gymnastics.

Mais SafeSport n’est pas parfait. Le centre n’a pas les mêmes ressources ou autorité légale qu’un bureau du procureur, il n’a donc pas autant de pouvoir pour faire des choses comme rassembler des preuves, a déclaré à Vox Jodi Balsam, professeur à la Brooklyn Law School qui étudie le droit du sport. Et certains disent que les enquêtes ont été longues ou inefficaces. Un rapport sur SafeSport publié en décembre par le Government Accountability Office a révélé que la plupart des 3 909 cas qu’il a traités entre février 2018 et juin 2020 avaient été fermés en raison d’un manque de compétence, de preuves insuffisantes ou d’autres raisons administratives, plutôt que d’une conclusion formelle. « Vous pouvez mettre en place les meilleurs protocoles, les meilleures politiques, les meilleures règles et normes, mais ils doivent en fait être mis en œuvre et exécutés d’une manière qui sert la mission », a déclaré Balsam.

Certains ont demandé plus de ressources pour aider SafeSport à mieux faire son travail. Mais au-delà de cela, certains défenseurs disent « qu’il n’y aura jamais de protections adéquates pour ces athlètes vulnérables jusqu’à ce que les athlètes eux-mêmes soient habilités d’une manière ou d’une autre », a expliqué Balsam. Sinon, ils n’ont aucun moyen de repousser les comportements abusifs puisque toute leur carrière dépend de « faire preuve d’une obéissance totale à ces entraîneurs ».

Une façon de reprendre du pouvoir serait la syndicalisation, quelque chose que les athlètes olympiques ont exploré ces dernières années. Mais cela reste, pour l’instant, un objectif lointain. Entre-temps, les athlètes et leurs défenseurs se sont efforcés de changer la culture de la gymnastique afin que les entraînements abusifs ne soient plus tolérés.

Pour certains, cela commence par s’exprimer. Sey, qui a connu une culture d’entraînement abusive en tant que gymnaste d’élite dans les années 1980, a aidé à diriger la production de L’athlète A. « J’étais vraiment intéressé non seulement à exposer ce qui s’est passé dans l’affaire Nassar, mais à le relier à la culture plus large de la violence », a déclaré Sey.

L’année dernière, le film a contribué à inspirer une vague de gymnastes du monde entier publiant leurs expériences sur Instagram avec le hashtag #GymnastAlliance.

À la suite du hashtag, des enquêtes ou des enquêtes sur les abus ont été lancées au Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas et en Belgique, selon le New York Times. « Nous avons une grande chance de changer le sport parce que beaucoup d’entre nous sont enfin entendus », a déclaré au journal Lindsay Mason, une ancienne gymnaste olympique britannique.

L’affaire Nassar a également inspiré un plaidoyer populaire aux États-Unis, y compris l’organisation Army of Survivors, lancée en 2018 par des survivants des abus de Nassar. Le groupe a fait pression pour des réformes dans tous les sports et à tous les niveaux, pas seulement les plus élitistes, y compris les vérifications des antécédents des entraîneurs et les exigences de supervision afin que les entraîneurs et les médecins ne soient pas seuls avec les jeunes athlètes. Ils encouragent également les gymnases et les clubs à diffuser la déclaration des droits d’un enfant athlète, y compris le droit de dire « non » dans des situations indésirables et le droit de s’exprimer si quelque chose ne va pas.

L’objectif est « d’aider les athlètes à sentir qu’ils peuvent s’exprimer, qu’ils ont des droits et qu’ils doivent avant tout être centrés », a déclaré à Vox Julie Ann Rivers-Cochran, directrice exécutive de l’Armée des survivants.

Le plaidoyer des athlètes contribue à changer la culture du sport, disent certains. L’affaire Nassar, ainsi que les témoignages d’athlètes dans Athlète A ou #GymnastAlliance, ont conduit certains entraîneurs à réévaluer leur propre approche du sport, a déclaré Sey. Mais encore, « nous sommes loin de l’endroit où nous devons être. »

En effet, Biles, l’une des athlètes les plus en vue des Jeux olympiques de Tokyo de cette année, a déclaré plus tôt cette année que si elle avait une fille, elle ne lui permettrait pas de s’entraîner avec USA Gymnastics.

« Je ne me sens pas assez à l’aise, car ils n’ont pas pris la responsabilité de leurs actions et de ce qu’ils ont fait », a-t-elle déclaré dans une interview en février. « Et ils ne nous ont pas assuré que cela ne se reproduirait plus jamais. »

Pour vraiment garantir cela, les défenseurs et les experts conviennent que la gymnastique doit passer d’une mentalité de gagnant à tout prix à une mentalité qui donne la priorité aux besoins des jeunes compétiteurs qui font du sport ce qu’il est. « Le bien-être des athlètes doit être plus au premier plan », a déclaré Balsam, « même si cela sacrifie de l’argent et des médailles. »