Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu le secrétaire d’État américain Antony Blinken au Caire où ils ont discuté de la crise en cours dans les territoires palestiniens occupés et en Israël.

El-Sissi a réitéré dimanche la position de son pays selon laquelle le bombardement israélien de la bande de Gaza avait « outrepassé le droit de légitime défense » et équivalait à une punition collective.

Il a ajouté que la priorité de l’Égypte était de mettre fin à la violence et de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens coincés à Gaza.

Petits mouvements dans le Sinaï, manifestations au Caire

L’Égypte a ouvert son aéroport d’El Arish pour recevoir une aide internationale en faveur de la population assiégée de Gaza, avec des avions arrivant notamment de Jordanie, de Turquie et des Émirats arabes unis.

Combinés aux dons de l’Égypte, ils ont été chargés dans plus de 100 camions alignés dans le nord de la péninsule du Sinaï et prêts à entrer à Gaza par le terminal de Rafah. Une campagne de don de sang a été lancée par le gouvernement égyptien, avec la création de centres de dons dans tous les gouvernorats.

Après des négociations avec les États-Unis et d’autres, l’Égypte a accepté un échange selon lequel elle autoriserait la sortie des Palestiniens à double nationalité piégés dans l’enclave sous blocus vers le territoire égyptien en échange de l’autorisation par Israël du passage sûr de l’aide humanitaire.

Cependant, aucun mouvement n’a eu lieu de part et d’autre de la frontière puisque samedi, l’Egypte a été informée qu’Israël avait refusé le passage sûr des camions d’aide.

En réponse, l’Égypte a refusé l’entrée sur son territoire aux citoyens de Gaza ayant la double nationalité, indiquant clairement que leur sortie de la bande dépendait de l’autorisation par Israël du passage du convoi humanitaire dans l’enclave.

Le nombre exact de Palestiniens binationaux bloqués à Rafah n’est pas clair. Selon le gouvernement américain, entre 500 et 600 On pense que les détenteurs de passeports américains sont coincés à Gaza.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rendra au Caire lundi et devrait discuter de la possibilité pour les binationaux de quitter Gaza, car plusieurs citoyens français s’y trouvent.

Alors que l’impasse se poursuivait, des images sur les réseaux sociaux semblaient montrer des ouvriers égyptiens érigeant des blocs de béton de leur côté du terminal de Rafah, samedi.

Les observateurs ont noté la méfiance égyptienne à l’égard du passage de Rafah et mardi, le média Al Ahram Online a cité des sources bien informées disant que « certaines parties et forces » prévoyaient de déplacer de force les Palestiniens de leurs terres et de les réinstaller dans le Sinaï.

La cause palestinienne bénéficie depuis longtemps d’un large soutien en Égypte, ce qui a suscité la nervosité des autorités face à la réaction et a été transposée dans le contenu des sermons après les prières du vendredi.

Selon le média indépendant Mada Masr, le gouvernement craignait le « chaos » qui aurait pu résulter des sermons trop zélés du vendredi, notamment de la part d’Al-Azhar, l’autorité théologique égyptienne et la mosquée la plus célèbre du Caire.

Au-delà des prières du vendredi, l’Égypte a été témoin d’un certain nombre de rassemblements de soutien à la Palestine tout au long de la semaine. Une conférence devrait être organisée demain par le syndicat des journalistes égyptiens pour lancer un rapport hebdomadaire sur les crimes commis par l’armée israélienne contre les journalistes, avec 10 journalistes palestiniens et un libanais tués jusqu’à présent.

Le syndicat des avocats a également prévu un rassemblement de soutien lundi.

La « ligne rouge » de la sécurité nationale égyptienne

Pour certains observateurs, cela témoigne des inquiétudes égyptiennes face à un afflux important de réfugiés palestiniens dans le Sinaï. Cependant, selon des sources locales, l’Égypte ne se souciait pas tant de bloquer la circulation que de sécuriser la frontière, endommagée par les récents bombardements israéliens.

Dans une interview accordée dimanche à CNN, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a déclaré que « le point de passage du côté palestinien est inutilisable en raison des récents attentats à la bombe » et que l’Égypte évacuerait les citoyens étrangers « en coordination avec les ambassades » concernées, une fois que les infrastructures seront mises en place. est réparé.

Le pays attend également un accord avec Israël pour acheminer l’aide humanitaire.

Cependant, quelle que soit l’intention de l’Égypte, à mesure que de plus en plus de Palestiniens se dirigent vers la frontière égyptienne, la concentration de personnes près du terminal de Rafah pourrait entraîner une augmentation des tensions.

Des appels ont été lancés en Égypte pour que le gouvernement ouvre le passage avec Gaza après l’ordre donné par Israël à plus d’un million de ses habitants de se déplacer vers le sud, près de la frontière. Mais le Caire s’est montré prudent.

“La sécurité nationale de l’Egypte est ma première responsabilité et je ne la négligerai en aucun cas”, a déclaré el-Sissi mercredi.

El-Sissi, qui se considère comme le médiateur naturel, a publiquement douté qu’en cas de déplacement massif vers l’Égypte, les centaines de milliers de Palestiniens expulsés seraient autorisés à rentrer, comme cela a été le cas lors des conflits précédents.

Le Conseil de sécurité nationale égyptien a fait écho à ces sentiments lors de sa réunion de dimanche, où il a réaffirmé que sa priorité est la sécurité nationale de l’Égypte, affirmant que tout ce qui l’affecte constitue une « ligne rouge ».

Le gouvernement a également clairement affirmé son « rejet et sa dénonciation de tout déplacement ou liquidation de la cause palestinienne aux dépens des pays voisins » et a proposé un sommet régional sur « le développement et l’avenir de la cause palestinienne ».