Cette semaine, la plus grande histoire sur les marchés financiers est le drame absurde, assez sûr que j’ai halluciné, impliquant GameStop, un détaillant de jeux vidéo en difficulté qui est devenu la corde dans un bras de fer à enjeux élevés entre les costumes de Wall Street et une foule Internet en croisade. L’explication la plus simple de ce qui s’est passé est qu’un groupe de malfaiteurs hyper-en ligne sur le forum r / WallStreetBets de Reddit – un clan de dégénérés autoproclamés avec des noms d’utilisateurs tels que «dumbledoreRothIRA» et «Coldcutcombo69» – ont décidé que ce serait drôle et juste (et peut-être même rentable, même si cette partie était moins importante) d’exécuter un «short squeeze» en faisant grimper le prix de l’action de GameStop, piégeant les fonds spéculatifs de grande valeur qui avaient misé contre elle. La stratégie a fonctionné. En moins de deux jours, GameStop était l’action la plus échangée au monde, Elon Musk et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ont soutenu la révolte et les utilisateurs de r / WallStreetBets publiaient des captures d’écran de leurs soldes de compte soudainement gonflés. Le créateur du programme, dont le nom d’utilisateur Reddit n’est pas imprimable dans un journal familial, affirme avoir transformé un investissement initial de 50000 dollars en une manne de plus de 40 millions de dollars. L’un des fonds spéculatifs qui avait court-circuité l’action de GameStop, Melvin Capital, a dû obtenir un renflouement de 2,75 milliards de dollars de la part de deux autres investisseurs après avoir subi d’énormes pertes. Cela dépend de à qui tu demandes, la saga GameStop est soit une histoire de mise en garde à propos d’un groupe de nerds téméraires déstabilisant le marché boursier pour rire d’une manière susceptible de se retourner contre eux de manière spectaculaire, ou Conte moral de David-et-Goliath à propos d’un groupe intrépide d’investisseurs de détail en mettant habilement un sur les élites financières corrompues. (La vérité est quelque part au milieu. Il y a vraiment un angle de «vengeance des nerds» ici, mais il y a aussi beaucoup de riches investisseurs qui profitent de GameStop aux côtés des cuisiniers en ligne et des lycéens.

Dans toute lecture, la chose la plus inhabituelle à propos du défi de Wall Street par un groupe tapageur de Redditors est que cela a pris tellement de temps. Ce genre de révolte populiste – des insurgés basés sur Internet qui baissent joyeusement les pantalons de l’establishment des boomers sans méfiance – se produit depuis des années, dans de nombreuses institutions puissantes. En fait, il est plus difficile de penser à un pilier de l’establishment mondial qui n’a pas piétiné par une bousculade similaire ces dernières années. Éditeurs de livres, studios de cinéma, chaînes de restaurants – tous ont, d’une manière ou d’une autre, été contraints de céder le pouvoir à leurs critiques en ligne. Notre politique a également été transformée par les activistes d’Internet, les adolescents de TikTok perturbant les rassemblements présidentiels et les souvenirs en streaming Twitch prenant d’assaut le Capitole. Quels que soient leurs objectifs – déplacer une action, annuler une élection présidentielle, obtenir les graphiques un film Sonic the Hedgehog changé – ces insurrections basées sur Internet ont tendance à suivre un schéma similaire. Un jour, un groupe décide de prendre des mesures contre un système qu’il juge immoral ou corrompu. Ils identifient les points faibles structurels (un parti politique vulnérable, un chef de studio peu enclin au risque, une position courte surexposée) et trouvent des moyens créatifs de les exploiter, en utilisant les médias sociaux comme levier et visibilité. Avec suffisamment de personnes très motivées qui poussent dans la même direction, elles finissent par l’emporter ou obtiennent suffisamment d’attention pour avoir l’impression de l’avoir fait. Ces croisades en ligne peuvent être menées de bonne foi ou de mauvaise foi, et certaines peuvent devenir profondément destructrices. (L’exemple classique d’une bataille de mauvaise foi est Gamergate, une guerre culturelle de 2014 qui a commencé comme une querelle sur le journalisme de jeux vidéo, mais qui s’est finalement transformée en une campagne toxique de misogynie violente et de racisme qui a ouvert la voie à la droite alternative.) Mais les meilleurs peuvent ébranler le statu quo de manière utile: dénoncer l’injustice, contester des normes dépassées ou simplement avertir les gardiens indolents. Wall Street a été l’une des dernières institutions puissantes à être envahie par les populistes en ligne, en partie parce qu’elle avait une barrière à l’entrée plus élevée. Toute personne disposant d’une connexion Internet et d’un compte Twitter peut lancer une campagne hashtag, mais comme le trading des actions coûte de l’argent – et nécessite un certain niveau d’expertise et d’engagement en temps -, cela a été principalement laissé aux professionnels.

Les applications de trading basées sur les smartphones comme Robinhood ont changé cela, en introduisant des transactions sans commission et une interface qui a rendu l’exécution d’une compression gamma aussi simple que de commander un burrito à Uber Eats. Soudainement, des millions d’amateurs pourraient s’organiser, générer leurs propres études de marché et thèses d’investissement, susciter l’enthousiasme dans les fils Reddit et les vidéos TikTok, et entrer dans le casino avec les grands. (Le fait de prendre d’assaut les tables hautes les a aidés financièrement est une toute autre question.) De nombreux reportages sur la saga GameStop ont capturé le jokey, l’enthousiasme profane des commerçants et l’incrédulité stupéfaite de leurs antagonistes de Wall Street. Mais il y a un angle de justice économique qu’il est facile de rater. Sur r / WallStreetBets, vous trouverez des essais passionnés de traders qui disent que parier sur GameStop les a fait se sentir nouvellement habilités dans un système financier qui n’a profité d’eux et de leurs familles que pendant des années. «La cupidité est absolument incontrôlable au sommet, et cette petite histoire amusante en est la preuve tangible», a écrit un utilisateur dans un poste populaire mercredi. «Ne les laissez pas vous inciter à penser que ce n’est pas votre cas d’obtenir une part un peu plus grosse du gâteau.» Si vous pouvez dépasser la folie tout en majuscules et l’étrange jargon intérieur, les Redditors font valoir quelques bons points. Les grandes banques et les hedge funds respectent en réalité des règles différentes de celles des investisseurs particuliers. Les banques de Wall Street ont vraiment été renflouées après la crise financière de 2008 alors que les propriétaires de Main Street ont souffert. Les MBA en costumes sophistiqués ne sont probablement pas plus susceptibles de vous donner de bons conseils d’investissement que les gars sur YouTube avec des noms tels que « RoaringKitty ». En regardant le drame GameStop, j’ai réfléchi à ce que auteur Martin Gurri appelle «la révolte du public». M. Gurri écrit qu’Internet a donné du pouvoir aux citoyens ordinaires en leur donnant de nouvelles informations et de nouveaux outils, qu’ils utilisent ensuite pour découvrir les failles des systèmes et des institutions qui régissent leur vie. Une fois qu’ils ont découvert ces lacunes, écrit-il, ces citoyens se rebellent souvent, détruisant les élites et les institutions dominantes par colère d’avoir été menti et retenus. Le résultat, écrit M. Gurri, est une sorte de nihilisme vengeur, une envie de brûler l’établissement sans avoir une idée claire de ce qui est censé le remplacer. Pour moi, cela ressemble beaucoup à GameStop. Les investisseurs particuliers, armés de nouveaux types d’outils et d’informations leur permettant de rivaliser sur un pied d’égalité avec les professionnels, se tournent vers les Masters de l’Univers et vont: Vraiment? Ces gars gérer le marché?