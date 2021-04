«Les récentes déclarations et initiatives turques sont appréciées […] L’Égypte tient à établir un dialogue dans l’intérêt des deux pays et à entretenir des relations fondées sur les règles du droit international, en particulier pour ne pas nuire aux intérêts ». Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry a déclaré dimanche à Al Kahera Wal Nas TV. Shoukry a déclaré que de meilleures relations étaient dans le meilleur intérêt des deux pays.

Samedi, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a appelé Shoukry et a échangé ses salutations avant le mois sacré musulman du Ramadan, qui commence lundi selon le calendrier saoudien.

Il y a plusieurs semaines, Cavusoglu a déclaré que son pays avait rétabli le contact diplomatique avec l’Égypte pour la première fois depuis le coup d’État égyptien de 2013. Les relations entre les deux États se sont rapidement détériorées après que le chef de l’armée égyptienne, le général Abdel Fattah al-Sissi, qui est maintenant président, ait évincé le président Mohammed Morsi de ses fonctions.

La Turquie a vivement critiqué le retrait de Morsi, prétendument soutenu par Ankara, qui était également affilié aux Frères musulmans. Les deux pays se sont expulsés les diplomates l’un de l’autre alors que les relations se resserraient.

Le Caire et Ankara ont également verrouillé un certain nombre de problèmes régionaux, notamment la guerre civile en Libye, où ils ont soutenu des camps opposés, et les différends maritimes en Méditerranée orientale et ses réserves de gaz potentiellement lucratives.

