Un groupe pro-musulman basé aux États-Unis a fustigé le président Biden après qu’il ait exprimé sa « méfiance » dans les chiffres du nombre de morts palestiniens rapportés par le Hamas.

Le Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR) a condamné ce qu’il a qualifié de propos « choquants et déshumanisants » tenus par Biden lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre australien Anthony Albanese mercredi.

À la Maison Blanche, Biden a rejeté une question posée par Laura Barrón-López, correspondante de PBS sur le décompte des morts palestiniens fourni par le groupe terroriste Hamas, affirmant qu’il n’a “aucune confiance” dans la véracité de ces chiffres.

“Nous sommes profondément troublés et choqués par les commentaires déshumanisants tenus par le président Biden au sujet des près de 7 000 Palestiniens massacrés par le gouvernement israélien au cours des deux dernières semaines”, a déclaré le directeur exécutif du CAIR, Nihad Awad, dans un communiqué.

BIDEN RÉFUTE LA QUESTION DU JOURNALISTE DE PBS SUR LE DÉCOMPTE DES MORTS À GAZA FOURNI PAR LE HAMAS : “JE N’AI AUCUNE CONFIANCE”, C’EST VÉRITÉ

“Le gouvernement israélien a ouvertement admis qu’il s’en prenait aux civils et aux infrastructures civiles. Les journalistes ont confirmé le nombre élevé de victimes, et d’innombrables vidéos sortant chaque jour de Gaza montrent des corps mutilés de femmes et d’enfants palestiniens – et des pâtés de maisons entiers rasés à ras bord. Le président Biden devrait regarder certaines de ces vidéos et se demander si les enfants écrasés et arrachés des ruines de leurs maisons familiales sont une fabrication ou un prix de guerre acceptable. Ce n’est ni l’un ni l’autre”, a poursuivi Awad.

Il a exigé des excuses de Biden et a appelé le président à « condamner le gouvernement israélien pour avoir délibérément ciblé des civils et à exiger un cessez-le-feu avant que davantage d’innocents ne meurent ».

Sollicitée pour commentaires, la Maison Blanche a noté que le président, dans sa réponse et dans son discours d’ouverture, avait réitéré l’importance d’éviter toute victime civile palestinienne. Biden a déclaré à plusieurs reprises que la perte de vies palestiniennes innocentes était une tragédie.

Lors d’une conférence de presse conjointe mercredi aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese, Barrón-López a tenté de faire pression sur Biden pour savoir si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tenait sa parole de limiter les pertes civiles dans la réponse d’Israël aux horribles attaques du Hamas du 7 octobre.

ISRAËL MÈNE UNE INCURSION TERRE À GAZA ALORS QUE LES CHARS TRAVERSENT LA ZONE FRONTIÈRE : MISES À JOUR EN DIRECT

“Au cours des 18 jours qui se sont écoulés depuis que le Hamas a tué 1 400 Israéliens, le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme que les forces israéliennes ont tué plus de 6 000 Palestiniens, dont 2 700 enfants”, a déclaré Barrón-López. “Vous avez déjà demandé à Netanyahu de minimiser les pertes civiles. Ces chiffres vous disent-ils qu’il ignore ce message ?”

“Ce qu’ils me disent, c’est que je n’ai aucune idée que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées”, a répondu Biden.

Biden a poursuivi : « Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour mener une guerre. Je pense que nous devrions être extrêmement prudents… Israël devrait être extrêmement prudent pour être sûr qu’il se concentre sur la poursuite des gens qui sont en danger. “C’est la propagation de cette guerre contre Israël. Et c’est contre leur intérêt quand cela n’arrive pas. Mais je n’ai aucune confiance dans le chiffre utilisé par les Palestiniens.”

La semaine dernière, plusieurs organes de presse s’est précipité pour signaler les affirmations du ministère de la Santé de Gaza selon lesquelles Israël aurait bombardé l’hôpital baptiste al-Ahli lors d’une frappe aérienne, faisant plus de 500 victimes civiles.

Des rapports et des renseignements ultérieurs ont révélé qu’il s’agissait d’une explosion dans le parking de l’hôpital résultant d’une roquette ratée tirée par le Jihad islamique, allié du Hamas, entraînant un nombre de morts bien inférieur à ce que le Hamas avait initialement allégué.

La Corée du Nord accuse Israël de « génocide » à Gaza et nous qualifie de « complice »

Le CAIR, le plus grand groupe de défense des musulmans du pays, a fait face à une controverse en raison de ses liens présumés avec des groupes extrémistes islamiques.

En 2009, le FBI a rompu ses liens autrefois étroits avec le CAIR alors que de plus en plus de preuves démontraient que le groupe avait des liens avec un réseau de soutien au Hamas.

Les sections locales du CAIR ont été écartées à la suite d’une enquête du FBI de 15 ans qui a abouti à la condamnation des collecteurs de fonds du Hamas lors d’un procès au cours duquel le CAIR lui-même a été répertorié comme co-conspirateur non inculpé.

Les Émirats arabes unis ont désigné le CAIR comme organisation terroriste en 2014.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans une déclaration publiée sur son site Internet en mai 2013, le CAIR a rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait des liens avec le terrorisme.

“Le CAIR n’est pas [sic] “le lobby wahhabite”, un “groupe de façade pour le Hamas”, un “bras de collecte de fonds pour le Hezbollah”, “… une partie d’une conspiration plus large supervisée par les Frères musulmans…” ou toute autre association fausse et trompeuse que nous connaissons. “Le fait que nous soyons accusés d’être à la fois un ‘bras de collecte de fonds du Hezbollah’ et un ‘lobby wahhabite’ est un argument important pour démontrer que nos détracteurs lancent des calomnies et non des faits. Le Hezbollah et le mouvement salafiste (wahhabite) représentent des idéologies diamétralement opposées. »

Joseph A. Wulfsohn et Gregg Re de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.