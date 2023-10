Le « café technologique » d’une organisation à but non lucratif de Boston aide les personnes âgées à naviguer sur leurs téléphones et ordinateurs

BOSTON – Le rythme de croissance rapide de la technologie peut s’avérer difficile pour les personnes âgées. Mais une organisation à but non lucratif de Boston contribue à combler le fossé tout en établissant des relations significatives.

Little Brothers Friends of the Elderly Boston propose trois programmes principaux : le programme d’alphabétisation technologique Digital Dividends, Creative Connections (qui expose les personnes âgées à l’art en faisant appel à un instructeur) et leur programme City Sites, qui consiste à amener de petits groupes dans des espaces. où les personnes âgées vivent et échangent.

Tech Cafe fait partie de leur programme City Sites au Peterborough Senior Centre. Ce n’est pas un endroit pour manger, mais les personnes âgées qui y participent y gagnent certainement quelque chose de bon pour l’âme.

Des ordinateurs portables aux tablettes en passant par les smartphones, toutes les bases sont couvertes au Tech Café.

« Je me suis assis, la fille m’a tout montré, elle l’a écrit sur un morceau de papier. Pas à pas, elle m’a montré – et c’était si simple ! » s’est exclamée Brenda Howard, l’une des participantes du Tech Café.

Elle a déclaré à WBZ-TV que sa vie ne serait pas tout à fait la même si elle ne découvrait jamais l’existence du café.

« J’ai tellement appris », a déclaré Howard.

Rendre la technologie facile à digérer n’est qu’un des objectifs.

« J’aime apprendre, je pose beaucoup de questions, et si je peux apprendre 10 choses par jour, c’est bien. J’aime ça ! » a déclaré une autre participante, Brenda Clark.

« La mission de LBFE est de soulager l’isolement et la solitude chez les personnes âgées », a déclaré Nikki Shults, directrice exécutive de LBFE Boston.

Shults a déclaré qu’ils le faisaient avec l’aide d’étudiants de la Northeastern University comme Stacy Abonce et Barbara Ortiz.

Abonce a travaillé avec Clark pour créer des étiquettes. Mais c’est ce que Clark a appris d’Abonce qui la marque vraiment.

« Je pense que j’ai appris à être un peu plus patient, parce que quand je n’arrive pas à comprendre quelque chose par moi-même, je suis frustré. Et elle m’a aidé à traverser les choses en douceur », a déclaré Clark à WBZ.

« J’ai l’impression que travailler avec elle m’a fait réaliser qu’il n’y a rien de mal à demander de l’aide quand on ne sait pas quelque chose et qu’il n’y a pas de quoi avoir honte. Cela peut s’appliquer, pas seulement. [with] technologie, mais n’importe quoi, surtout étant étudiant », a déclaré Abonce.

Ortiz a déclaré que son objectif avec Howard était de naviguer sur Amazon.

« J’ai l’impression d’être devenu un pro avec mon ordinateur, mon ordinateur portable et mon téléphone portable. Oui, j’ai l’impression que quand je rentre chez moi, je n’ai pas peur d’en faire quoi que ce soit », a fièrement partagé Howard.

« Ça fait du bien. C’est comme si nous faisions réellement quelque chose avec notre communauté », a déclaré Ortiz à WBZ.

Une communauté qu’ils construisent à l’intérieur et à l’extérieur de ces murs.

« Nous partageons nos vies. Nous parlons de différentes choses, nous nous envoyons des cartes, tout ce que nous nous donnons, des cartes d’anniversaire et des choses comme ça, nous sommes vraiment une communauté. C’est une vraie communauté », a déclaré Clark.

Shults a déclaré qu’ils avaient environ 100 étudiants chaque année et 500 à 600 personnes âgées qui participent à tous leurs programmes.

Si vous souhaitez aider, LBFE dit que vous pouvez commencer par tendre la main aux personnes âgées isolées dans leurs communautés, organiser des rencontres intergénérationnelles, créer des cartes de vœux que LBFE pourra offrir aux participants à son programme ou nouer une amitié de correspondance avec une personne âgée. adulte.

L’organisation à but non lucratif a déclaré que son objectif était d’atteindre et de soutenir davantage de personnes âgées et d’élargir ses programmes. À l’heure actuelle, le LBFE est présent dans 30 immeubles de logements publics et abordables et d’ici 2024, ils seront dans 50, mais ils veulent atteindre tous les logements publics et abordables de Boston (soit plus de 100).

