Le café St. Pete Beach ferme ses portes après 10 ans. Starbucks est-il la raison ?

Lorsque Lauren Chezaud a décidé de quitter Paris il y a plus de dix ans, elle a recherché sur TripAdvisor quelle était la meilleure plage d’Amérique.

En 2012, St. Pete Beach a remporté le titre. C’est donc là qu’elle a déménagé.

Pour avoir un avant-goût de chez elle, elle a ouvert le Café Soleil, un café français primé proposant du pain fraîchement sorti du four, des pâtisseries et du café, devenu l’un des cafés de Yelp. Top 100 des restaurants de Floride pendant cinq années consécutives et la nation meilleurs endroits pour les croissants, à la sortie du complexe commercial Dolphin Village. En avril, Café Soleil a célébré ses 10 ans d’activité.

Chezaud a déclaré qu’elle prévoyait de rouvrir dans un endroit plus grand lorsque son propriétaire lui a suggéré de déménager dans une partie rénovée du même complexe commercial. Mais cela n’a jamais fini par arriver. En raison d’un litige de bail, Café Soleil quittera Dolphin Village d’ici la fin du mois.

La propriétaire allègue que le propriétaire du Dolphin Village lui a demandé de modifier le menu du Café Soleil afin de ne pas concurrencer Starbucks, situé de l’autre côté de l’immeuble dans lequel elle se trouve actuellement.

Chezaud a déclaré que si elle arrêtait de vendre du café de spécialité, des pâtisseries et des ovoproduits – qui constituent la majeure partie de son menu – alors son propriétaire la laisserait signer le nouveau bail.

« Bien sûr, je suis dévasté parce que le café est mon bébé », a déclaré Chezaud.

Elle n’a jamais signé le bail et est maintenant forcée de quitter son emplacement d’origine au 4695 Gulf Blvd., qui est loué à la sandwicherie Jersey Mike’s Subs.

« Comme il s’agissait d’un nouvel emplacement, cela m’a fait devenir un nouveau locataire. Et bien sûr, je n’avais pas prévu que Starbucks puisse donner son accord ou son consentement pour que j’ouvre ou non », a déclaré Chezaud.

Le propriétaire a nié avoir demandé à Chezaud de modifier une partie du menu du Café Soleil, a déclaré le président de la région sud de Brixmor Property Group, Matt Ryan, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Ryan a déclaré qu’il y avait un problème avec « le bail d’un autre locataire » dans le complexe qui avait été résolu et que c’était Café Soleil qui avait choisi de quitter le centre commercial après avoir trouvé un autre emplacement.

« Je pensais avoir conclu un accord », a déclaré Chezaud. « Si je l’avais su, j’aurais utilisé mon énergie pour trouver un autre endroit. »

Lorsqu’on leur a demandé quel était le conflit et comment il avait été résolu, les représentants de Brixmor n’ont pas répondu aux autres questions du Tampa Bay Times.

Le porte-parole de Starbucks, Jay Go-Guasch, a déclaré dans un communiqué qu’« à aucun moment Starbucks n’a demandé ou contraint une organisation ou une entité commerciale de quelque nature que ce soit à déménager, à modifier ou à ne pas renouveler l’activité ou la location de Café Soleil ».

« Nous avons apprécié d’être voisins avec vous et apprécions nos relations au sein de Dolphin Village. Starbucks reste déterminé à être un bon voisin dans la communauté de St. Pete Beach », a-t-il déclaré.

Brixmor, le gestionnaire immobilier basé à New York et possédant 365 centres commerciaux à travers le pays, est propriétaire de Dolphin Village depuis 2011, selon les registres immobiliers.

Chezaud avait embauché des entrepreneurs, des architectes et des électriciens pour l’aider à préparer le nouvel espace. Elle a déclaré que son propriétaire l’avait transférée vers un bail au mois à son emplacement d’origine alors qu’elle prévoyait de déménager.

Mais en mai, elle a reçu un SMS d’un agent de location Brixmor qui l’a choquée : « Vu la façon dont votre menu se lit actuellement, Starbucks n’approuvera pas votre utilisation. »

Pendant ce temps, le président régional de Brixmor, Ryan, a déclaré que « même si le texte de notre représentante en location aurait pu être rédigé différemment, elle indiquait qu’il y avait un conflit potentiel dans le bail d’un autre locataire. Le conflit potentiel a finalement été résolu.

Il est très courant que les propriétaires de centres commerciaux aient des clauses dans les baux avec des chaînes d’entreprises comme Starbucks qui entravent la concurrence, a déclaré Larry Silvestri, un avocat spécialisé en immobilier commercial basé à Saint-Pétersbourg et spécialisé dans les centres commerciaux et de vente au détail.

« Les locataires nationaux ont probablement tous une sorte d’exclusivité pour protéger leur territoire », a déclaré Silvestri.

Certains propriétaires peuvent négocier des exclusions dans leur bail avec Starbucks, par exemple en laissant les locataires existants rester ou en empêchant d’autres entreprises qui vendent du café de vendre des boissons de marque ou des grains emballés, a déclaré Silvestri. Ne pas adhérer à une exclusivité dans le cadre d’un bail pourrait exposer les propriétaires au risque d’être poursuivis.

Brixmor a déclaré que lorsqu’elle négocie de nouveaux baux, elle doit s’assurer qu’ils n’entrent pas en conflit avec d’autres baux qu’elle a déjà signés.

« Dans ce cas, Café Soleil était en discussion avec nous sur un nouveau bail pour un espace plus grand, le propriétaire doit donc considérer tous les autres baux actuellement en vigueur au centre commercial », a déclaré Ryan.

Les propriétaires n’aiment généralement pas les clauses exclusives qui peuvent les empêcher de remplir un centre commercial avec plus de locataires. Mais pour une chaîne avec un tirage au sort comme Starbucks, Silvestri a déclaré que beaucoup étaient prêts à les accepter, ce qui désavantagerait les entreprises familiales.

Le porte-parole de Starbucks, Go-Guasch, a déclaré par téléphone au Tampa Bay Times que Starbucks n’avait « aucun problème » à ce que le Café Soleil reste à Dolphin Village.

« Le Café Soleil était exempté. Ils étaient là avant nous », a déclaré Go-Guasch. « Donc, toutes les clauses que nous aurions pu avoir étaient totalement exemptées. »

Depuis l’annonce du départ de Café Soleil, Chezaud a déclaré qu’un flot de membres de la communauté lui ont tendu la main pour la soutenir. Protect St. Pete Beach, un groupe de défense contre la commercialisation excessive de la ville balnéaire, a publié un blog demandant aux gens de dénoncer le propriétaire et Starbucks.

Pour Chezaud, elle a déclaré qu’elle savait que la loi ne favorisait pas sa situation, mais elle voulait s’exprimer pour que les autres petites entreprises sachent qu’elles n’étaient pas seules.

« Nous voulons protéger les plages et permettre aux petites entreprises et aux chaînes de coexister, car je pense que c’est possible », a déclaré Chezaud. « C’est terrible lorsqu’une petite entreprise, surtout une petite entreprise qui réussit, est ainsi menacée. »