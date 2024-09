Le café pourrait être plus qu’un simple remontant matinal : une nouvelle étude

(CNN) – Selon une nouvelle étude, une tasse de café le matin pourrait faire plus que simplement vous revigorer.

Une consommation modérée de caféine – définie comme environ trois tasses de café ou de thé par jour – était associée à un risque plus faible de développer une multimorbidité cardiométabolique, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Chaofu Ke, professeur associé d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université Soochow de Suzhou, en Chine.

La multimorbidité cardiométabolique, ou CM, est la coexistence d’au moins deux maladies cardiométaboliques telles que les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète de type 2.

« La consommation de café et de caféine peut jouer un rôle protecteur important dans presque toutes les phases du développement du CM », a déclaré Ke.

Les chercheurs ont analysé les données d’environ 180 000 personnes de la UK Biobank, une importante base de données biomédicales et ressource de recherche qui suit les personnes sur le long terme. Les personnes concernées ne souffraient pas de maladies cardiométaboliques au départ.

Les informations comprenaient la consommation de caféine autodéclarée par les participants via le café ou le thé noir ou vert et les maladies cardiométaboliques qu’ils ont développées à travers leurs données de soins primaires, leurs dossiers hospitaliers et leurs certificats de décès, selon l’étude publiée mardi dans le numéro de l’Endocrine Society. Journal d’endocrinologie clinique et du métabolisme.

Les consommateurs modérés de caféine ont un risque réduit de développer une multimorbidité cardiométabolique. Le risque est réduit de 48,1 % s’ils consomment trois tasses de caféine par jour, ou de 40,7 % s’ils consomment entre 200 et 300 milligrammes de caféine par jour, par rapport aux personnes qui n’en boivent pas ou moins d’une tasse, a déclaré Ke.

L’étude a porté sur un échantillon important et a utilisé plusieurs biomarqueurs pour étayer les résultats, ce qui en fait un bon aperçu de la façon dont la caféine affecte la santé cardiaque, a déclaré le Dr Gregory Marcus, chef adjoint de la recherche en cardiologie et professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco. Il n’a pas participé à la recherche.

« Ces observations s’ajoutent au nombre croissant de preuves montrant que la caféine et les substances naturelles couramment consommées qui contiennent de la caféine, comme le thé et le café, peuvent améliorer la santé cardiovasculaire », a déclaré Marcus dans un courriel.

Ce que les chercheurs ne savent pas

La méthodologie est solide et les résultats concordent avec les données existantes sur la caféine et la santé cardiaque, mais des questions subsistent quant à l’étendue du lien entre la caféine et la santé cardiaque, a déclaré Marcus.

« Il est important de souligner que, même si ces données suggèrent une relation entre la caféine, le thé et le café et un risque réduit d’une combinaison de maladies cardiovasculaires, nous devons être prudents avant de déduire de véritables effets causaux », a déclaré Marcus.

Comme l’étude est basée sur l’observation, elle ne peut montrer qu’un lien entre la caféine et la santé cardiaque, a-t-il expliqué. D’autres facteurs peuvent en fait être à l’origine de l’amélioration de la santé cardiaque, a-t-il ajouté.

« Il est possible que les effets protecteurs apparents n’existent pas réellement et que les associations positives s’expliquent toutes par un facteur déterminant encore inconnu ou non mesuré », a ajouté Marcus.

« Par exemple, les personnes les plus susceptibles de consommer ces substances ont peut-être aussi tendance à avoir une alimentation plus saine ou à être plus actives physiquement. »

L’étude n’a pas non plus pris en compte l’impact de la caféine contenue dans les boissons gazeuses ou les boissons énergisantes, ce qui signifie que les chercheurs ne peuvent pas dire si ces substances auraient également un effet positif, a déclaré Ke.

Faut-il commencer à boire du café ?

De nombreuses études démontrent les bienfaits de la consommation de caféine.

Plusieurs études ont suggéré un risque plus faible de diabète, a déclaré Marcus. Et contrairement à l’opinion populaire, la consommation de caféine dans le café est associée à un risque plus faible de troubles du rythme cardiaque, a-t-il ajouté, en faisant référence à ses recherches et à celles d’autres chercheurs.

Mais une grande partie de ces recherches est observationnelle, et une étude a montré un résultat mitigé, avec plus de caféine liée à un nombre de pas quotidien supplémentaire mais à moins de sommeil, a déclaré Marcus.

Bien que la nouvelle étude puisse rassurer ceux qui ont déjà l’habitude de boire du café ou du thé, ce n’est pas nécessairement un signe pour commencer une routine régulière de caféine, a déclaré Marcus.

« Il est également important de mentionner que plus n’est pas nécessairement mieux », a-t-il déclaré.

« Même si la caféine, le café et le thé, dans les quantités décrites dans cette étude… sont effectivement bons pour la santé, il existe également des preuves solides que la caféine à forte dose, en particulier lorsqu’elle est incluse dans des concoctions artificielles comme les boissons énergisantes, peut en réalité provoquer des problèmes de rythme cardiaque nocifs, voire dangereux. »