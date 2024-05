Le café pourrait avoir des effets protecteurs contre la maladie de Parkinson, selon une nouvelle étude

De nouvelles recherches ont montré que les consommateurs de café couraient un risque plus faible de développer la maladie de Parkinson que les personnes qui n’en buvaient pas. L’ajustement en fonction du tabagisme et de la consommation d’alcool n’a pas modifié ces résultats. La recherche a été publiée dans Neurologie.

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive qui affecte principalement le contrôle des mouvements. Cela se produit en raison de la perte de neurones producteurs de dopamine dans une zone spécifique du cerveau appelée substance noire. Les symptômes courants comprennent des tremblements, une raideur, un ralentissement des mouvements et des problèmes d’équilibre, qui s’aggravent progressivement avec le temps. En plus des symptômes moteurs, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent également ressentir des symptômes non moteurs tels que des troubles du sommeil, une dépression et des troubles cognitifs.

Les facteurs menant au développement de la maladie de Parkinson ne sont pas encore entièrement compris. Cependant, des études ont indiqué que les personnes qui participent fréquemment à des activités impliquant des impacts à la tête, comme la boxe et d’autres sports de contact, ont un risque plus élevé de développer la maladie. Des études ont également révélé des niveaux réduits de caféine et de ses principaux métabolites, la paraxanthine et la théophylline, chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson.

Faisant suite à ces résultats, l’auteur de l’étude Yujia Zhao et ses collègues notent que le café est la boisson psychoactive la plus consommée dans le monde. Il contient également des quantités importantes de caféine. C’est dans cet esprit qu’ils ont entrepris d’étudier la relation entre la consommation de café et le risque de développer la maladie de Parkinson à l’aide de données longitudinales.

Ces chercheurs ont noté que les données recueillies dans le cadre de l’étude de cohorte européenne Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) contiennent les réponses des participants sur leur consommation de café. L’EPIC est une étude longitudinale en cours impliquant plus d’un demi-million de personnes provenant de 10 pays européens recrutées entre 1992 et 2000. L’étude EPIC vise à explorer la relation entre la nutrition et les maladies non transmissibles (maladies considérées comme non contagieuses). Au début de l’étude, les participants étaient âgés de 35 à 70 ans.

Les auteurs de l’étude ont analysé les données d’une sous-étude de l’EPIC axée sur la maladie de Parkinson appelée EPIC4PD. Ce sous-groupe de participants comprenait 184 024 personnes originaires de Suède, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie, qui ont participé à l’étude pendant 13 ans en moyenne.

Ces personnes ont rempli un questionnaire alimentaire comprenant des questions sur la consommation de café, ainsi que sur le tabagisme, la consommation d’alcool, le niveau d’éducation et l’activité physique. Les données sur la maladie de Parkinson provenaient des dossiers médicaux des participants et ont été validées par des experts en troubles du mouvement. Une petite partie des participants à l’étude ont fourni des échantillons de sang pour évaluer les niveaux de métabolites de la caféine (substances créées lorsque le corps traite la caféine) dans le plasma sanguin.

Les résultats ont montré que parmi tous les participants inclus dans l’étude, 308 hommes et 285 femmes ont développé la maladie de Parkinson (moins de 1 %). Quatre-vingt-treize pour cent des participants à l’étude ont déclaré boire du café. La consommation de café était la plus élevée parmi les participants des Pays-Bas (environ 500 millilitres par jour) et la plus faible en Italie et en Espagne (environ 100 millilitres par jour). Ceux qui consommaient le plus de café étaient plus souvent des hommes, des fumeurs, des jeunes et des plus enclins à consommer de l’alcool.

Les 25 % des participants consommant le plus de café étaient près de 40 % moins susceptibles de développer la maladie de Parkinson que les participants qui ne buvaient pas de café du tout. Lorsque tous les consommateurs de café ont été comparés aux participants ne buvant pas de café, la réduction du risque variait entre 63 % et 5 % selon les pays. L’association entre la maladie de Parkinson et la consommation de café était à peu près aussi forte chez les hommes que chez les femmes, mais semblait légèrement plus forte chez les personnes qui n’avaient jamais fumé.

« Cette étude a démontré une association inverse entre la consommation de café caféiné et le risque de maladie de Parkinson. [Parkinson’s disease] dans l’une des plus grandes cohortes longitudinales au monde avec plus de 20 ans de suivi. Les effets neuroprotecteurs du café dépendaient de l’exposition, et les individus appartenant au groupe le plus consommateur de café présentaient un risque de maladie de Parkinson en moins de 40 % par rapport aux non-consommateurs », ont conclu les auteurs de l’étude.

« Cette observation a été renforcée par une évaluation complète de la caféine plasmatique mesurée de manière prospective et de ses métabolites. Ces analyses ont montré de fortes associations inverses entre la caféine et ses principaux métabolites et le risque de MP.

L’étude met en lumière les liens entre la consommation de café et la maladie de Parkinson. Il convient toutefois de noter que la conception de l’étude ne permet pas de tirer des conclusions définitives de cause à effet à partir des données. De plus, la consommation de café a été évaluée au moyen de questionnaires d’auto-évaluation, laissant place à des biais de déclaration.

