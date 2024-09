Le café peut-il être le secret pour ralentir le vieillissement et les rides du visage ? Voici ce que révèle une nouvelle étude | Actualités sur la santé et le bien-être

Si vous craignez l’apparition de rides et de ridules sur votre visage en raison du relâchement de la peau, vous pourriez simplement augmenter votre consommation quotidienne de café. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology indique que boire trois à cinq tasses de café par jour ralentit le vieillissement de la peau du visage.

Des recherches indiquent que les polyphénols (composés antioxydants et anti-inflammatoires) présents dans le café torréfié peuvent améliorer l’élasticité et l’hydratation de la peau, retardant ainsi les rides et autres signes de vieillissement.

Selon le Dr DM Mahajan, dermatologue principal aux hôpitaux Indraprastha Apollo de New Delhi, le café noir fraîchement moulu présente les bienfaits antioxydants les plus importants.

Quelle est la science derrière les propriétés anti-âge du café ?

Le café ralentirait le vieillissement du visage grâce à sa forte teneur en antioxydants, notamment en polyphénols comme les acides chlorogéniques. Ces composés combattent les dommages cellulaires et combattent les radicaux libres (atomes instables), qui endommagent la peau et entraînent un vieillissement prématuré. La teneur en caféine peut améliorer la circulation sanguine, repulpant la peau. Certaines études ont montré que le café nous protège des rayons ultraviolets (UV), un facteur majeur du vieillissement cutané. De plus, les antioxydants contenus dans le café peuvent aider à maintenir le collagène et l’élastine, des protéines essentielles à la structure et à l’élasticité de la peau.

Le thé peut-il également avoir le même effet puisqu’il contient également des polyphénols ?

Le thé, comme le café, contient des polyphénols comme les catéchines, qui peuvent agir comme un bouclier contre les dommages causés par les UV. Le thé vert, en particulier, a été étudié pour son potentiel à améliorer l’élasticité et l’hydratation de la peau. Le thé contient également de la L-théanine, qui peut aider à réduire le vieillissement cutané lié au stress. Bien que ses composés spécifiques diffèrent de ceux du café, le profil antioxydant global du thé suggère qu’il pourrait offrir des avantages comparables pour la peau. Cependant, les réponses individuelles peuvent varier et des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Quel type de café convient le mieux à la peau ?

Les cafés torréfiés plus foncés peuvent être préférables en raison de leur concentration plus élevée en N-méthylpyridinium, un composé formé pendant le processus de torréfaction qui possède de fortes propriétés antioxydantes. Cependant, les cafés torréfiés plus clairs retiennent davantage d’acides chlorogéniques, qui sont également de puissants antioxydants. Le café Arabica contient généralement plus d’antioxydants que le Robusta. Le café biologique peut être bénéfique car il évite les résidus potentiels de pesticides. Le café infusé à froid peut conserver plus d’antioxydants en raison de sa méthode d’infusion. En fin de compte, le « meilleur » café dépend des préférences et de la tolérance de chacun.

Combien de tasses de café faut-il boire par jour et comment ? L’effet anti-âge sera-t-il le même si on y ajoute du sucre ou du lait ?

La plupart des recherches suggèrent qu’une consommation modérée de café, généralement 3 à 5 tasses par jour, offre des bienfaits optimaux pour la santé, y compris des effets potentiels sur la peau. Cependant, la sensibilité individuelle à la caféine doit être prise en compte. Pour un maximum de bienfaits antioxydants, buvez du café noir et fraîchement infusé. L’ajout de sucre peut annuler certains bienfaits pour la santé en raison de ses effets inflammatoires. Les protéines du lait peuvent se lier à certains antioxydants, réduisant potentiellement leur biodisponibilité, bien que les recherches ne soient pas concluantes. Si vous ajoutez du lait, envisagez des alternatives à base de plantes.

Répartir la consommation de café tout au long de la journée peut aider à maintenir des niveaux d’antioxydants constants. N’oubliez pas qu’une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires négatifs, la modération est donc de mise.