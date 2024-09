Le café peut-il aider à prévenir le diabète ?

Le café est l’une des boissons les plus populaires au monde, et pour cause. Non seulement il aide les gens à passer une journée de travail épuisante (ou simplement la vie en général), mais il est également riche en micronutriments et très faible en calories.

Depuis des décennies, la science se demande si le café est bon pour la santé. Si nous parlons d’un grand café glacé au caramel et à la crème chez Dunkin’ (environ 1 200 calories), probablement pas, mais du café noir non sucré avec modération, oui.

En fait, boire 1 à 4 tasses de café ( caféiné ou décaféiné) par jour est lié à une risque plus faible de développer un diabète de type 2. Études ont trouvé Boire du café régulièrement à long terme peut préserver à la fois les cellules bêta et la fonction hépatique ; comme vous le savez peut-être, les dommages aux cellules du pancréas et du foie sont des facteurs clés du développement du diabète de type 2.

« Nous savons tous que l’amélioration du mode de vie peut aider à prévenir ou à retarder l’apparition du diabète de type 2. Il est donc essentiel de trouver de nouveaux moyens, peu coûteux, de prévenir la maladie », a déclaré le Dr Fredrik Drews Mellbye, chercheur en endocrinologie basé au Danemark. « Quel meilleur endroit pour s’intéresser à ce que nous mangeons et buvons, comme le café ? »

Bien entendu, le composant le plus étudié du café est la caféine. Cependant, le café contient de nombreux éléments bioactifs qui pourraient être bénéfiques pour la santé humaine. L’un d’entre eux est le cafestol, que l’on trouve en abondance dans l’espresso et le café bouilli.

Dans l’un des Mellbye études plus anciennes il a observé que les cellules bêta trempées dans du cafestol produisaient plus d’insuline. Plus tard recherche sur les animaux Il a été révélé que les souris nourries au cafestol avaient des niveaux de glucose significativement plus faibles que celles sans cafestol. Mellbye a également découvert que les cellules du pancréas de ces souris produisaient presque deux fois plus d’insuline.

Soucieux de savoir si le composé avait des effets similaires sur les humains, Mellbye a mené plusieurs petites études et a partagé les résultats de ses dernières recherches lors de la conférence EASD 2024. L’étude a recruté 18 personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) plus de 30 ans (un IMC de 30 ou plus indique une obésité).

Bien que le cafestol ne semble pas avoir d’effet notable sur la résistance à l’insuline ou la tolérance au glucose, il a été surpris de constater que le cafestol avait un effet significatif sur le poids. Au cours de 12 semaines, les participants qui ont consommé deux doses de cafestol par jour ont perdu environ quatre livres, soit 0,4 litre de graisse viscérale (graisse nocive autour des organes de la cavité abdominale).

« C’était vraiment très intéressant pour nous », a déclaré Mellbye. « On pourrait s’attendre à ce qu’une perte de poids importante entraîne une augmentation de la sensibilité à l’insuline, mais ce n’est pas le cas – et nous n’avons pas d’explication à cela. »

Mellbye a déclaré qu’il prévoyait de mener d’autres recherches avec des doses plus élevées de cafestol testées pendant une période plus longue chez des participants présentant une intolérance au glucose (la plupart des participants à son étude de 2024 n’avaient pas d’intolérance au glucose). Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les effets du cafestol sur la perte de poids sont prometteurs pour la prévention du diabète, car l’excès de poids ou l’obésité sont l’un des principaux facteurs du diabète de type 2.

