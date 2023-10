Partager sur Pinterest Une étude longitudinale n’a trouvé aucune association entre le fait de sucrer le café ou le thé et un risque accru de diabète et de mortalité toutes causes confondues. Crédit image : Trent Lanz/Stocksy. Des chercheurs du Danemark et des Pays-Bas ont analysé les données de l’étude longitudinale sur les hommes de Copenhague pour voir si l’ajout de sucre au café ou au thé pourrait avoir un impact sur la santé.

Ils ont examiné l’incidence du diabète, les décès causés par une maladie cardiaque ou le cancer et la mortalité toutes causes confondues.

Les chercheurs ont découvert que l’ajout de sucre au café ou au thé ne présentait pas de risques supplémentaires significatifs pour la santé. Un excès de sucre dans l’alimentation d’une personne peut entraîner des problèmes de santé, notamment carie dentaire , obésité et maladie cardiaque . Le American Heart Association recommande de ne pas consommer plus de 9 cuillères à café de sucre ajouté pour les hommes et 6 cuillères à café de sucre ajouté pour les femmes par jour, mais de nombreuses personnes dépassent souvent ce chiffre. Avec une canette de soda contenant plus que l’apport quotidien maximum recommandé en sucre pour les hommes et les femmes, il est facile de dépasser ces recommandations. Récemment, une équipe de chercheurs d’institutions au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni s’est demandé si l’ajout de sucre à sa tasse de café ou de thé quotidienne était aussi nocif pour la santé qu’on le pense généralement. Analyser les données du Étude masculine de Copenhagueles scientifiques n’ont pas trouvé d’augmentation du risque de mortalité toutes causes confondues, de diabète ou de décès attribués au cancer ou à une maladie cardiaque chez les hommes qui ajoutaient du sucre au café ou au thé. Les résultats de l’étude apparaissent dans PLOS UN .

La Copenhagen Male Study a débuté dans les années 1970 et s’est concentrée sur les hommes danois âgés de 40 à 59 ans au début de l’étude. Une partie du bilan initial consistait à évaluer la santé cardiaque et pulmonaire des hommes, ainsi qu’à leur demander de remplir des questionnaires sur leur mode de vie. Au cours de l’un des rendez-vous de suivi, les médecins ont mesuré la tension artérielle, la taille et le poids des participants. L’un des questionnaires remplis par les participants à ce moment-là portait sur leur consommation de café et de thé et s’ils ajoutaient du sucre à ces boissons. Parmi les données disponibles pour la Copenhagen Male Study, les chercheurs de la nouvelle étude ont analysé les données de 2 923 hommes répondant aux paramètres d’inclusion. Tous les hommes inclus n’avaient aucun antécédent de maladie cardiaque, de cancer ou de diabète de type 2 lorsqu’ils ont rejoint l’étude. De plus, les chercheurs n’ont inclus que les hommes ayant indiqué boire du café ou du thé. Les chercheurs ont eu accès aux dossiers médicaux, qu’ils soient d’hommes vivants ou décédés, pour 99 % des participants. Lorsque les scientifiques ont commencé leur analyse, ils ont divisé les participants en groupes sucrés et non sucrés et ont calculé le risque de mortalité toutes causes confondues, de décès par cancer, de décès par maladie cardiaque et de diabète de type 2 pour chaque groupe.

Les chercheurs n’ont pas demandé aux participants quelle quantité de sucre ils ajoutaient à leur café ou thé, mais ont supposé qu’il s’agissait d’une petite quantité. Dans l’ensemble, ils n’ont pas trouvé de risque significatif de problèmes de santé chez les personnes du groupe sucré par rapport au groupe « sans sucre ». Le taux de mortalité du groupe sucre était de 89,9 %, et celui du groupe « sans sucre » était de 87,5 %. Au fil du temps, il n’y a eu aucune association statistiquement significative entre la consommation de sucre dans le café et le thé et la mortalité toutes causes confondues. En termes de mortalité par maladie cardiaque, le groupe sucre avait également un taux légèrement plus élevé – mais comparable. Le taux du groupe sucre était de 38,2 % tandis que celui du groupe « sans sucre » était de 35,3 %. Lorsque les chercheurs ont examiné l’incidence du diabète de type 2, ils ont noté que le groupe « sans sucre » présentait un taux de développement de la maladie légèrement plus élevé que le groupe « sans sucre ». Encore une fois, il n’y avait aucune différence statistique quant à l’association entre les deux groupes au fil du temps. Le taux de diabète du groupe sucré (8,1 %) était comparable à celui du groupe « sans sucre », qui avait un taux de 9,9 %. “Les résultats importants de cette étude étaient que, après correction des facteurs confondants importants, il n’y avait aucune association statistiquement significative entre l’utilisation du sucre dans le café et le thé et la mortalité toutes causes confondues, la mortalité cardiovasculaire, la mortalité par cancer ou le diabète sucré incident”, écrivent les auteurs. .

Dr Sarah Stombaughmédecin de famille certifié et diplomate de l’American Board of Obesity Medicine, non impliqué dans cette recherche, s’est entretenu avec Actualités médicales aujourd’hui à propos de l’étude. “Il est intéressant de constater que cette étude n’a pas établi de corrélation entre la consommation de sucre dans le café et le thé et la mortalité liée aux maladies cardiaques, au cancer ou au diabète de type 2”, a déclaré le Dr Stombaugh. “La bonne nouvelle est que cette étude démontre que l’ajout de petites quantités de sucre à notre alimentation peut se faire sans risque sérieux”, a-t-elle commenté. Le Dr Stombaugh a souligné que l’étude se concentre sur l’ajout de sucre au thé ou au café préparé à la maison et que la teneur en sucre de ces boissons faites maison peut considérablement différer de celles achetées dans les restaurants ou les cafés. “Quand quelqu’un ajoute du sucre à la maison, il est probable qu’il en ajoute moins que ce que vous trouveriez dans les boissons au café aromatisées de votre café préféré”, a-t-elle noté. « Il y a 4 grammes dans une cuillère à café de sucre ; la plupart des gens ajoutent une cuillère à café ou deux de sucre de table à leur café ou thé », a expliqué le Dr Stombaugh. “D’un autre côté, de nombreuses boissons au café aromatisées contiennent plus de 30 grammes de sucre, avec un grand latte aux épices et à la citrouille Starbucks contenant 50 grammes de sucre.” Diététiste nutritionniste Kelsey Costa a également parlé avec MNT à propos de l’étude et a également souligné l’importance de l’étude analysant le thé et le café préparés à la maison. Elle n’a pas été impliquée dans la recherche originale. « Il est essentiel de préciser que la quantité de sucre généralement ajoutée au thé ou au café fait maison – environ 5 grammes – est considérablement inférieure à la teneur en sucre de la plupart des boissons préparées commercialement. L’étude se concentre sur le thé traditionnel et le café noir filtré, qui contiennent généralement peu de sucre ajouté, excluant ainsi les impacts plus importants sur la santé des variantes de boissons modernes et plus sucrées. -Kelsey Costa Bien que Costa ait trouvé les résultats de l’étude intéressants, elle a souligné un point faible particulier. “L’étude offre des résultats solides en raison de sa durée de 32 ans, de la grande taille de son échantillon et de son suivi presque complet”, a noté Costa. « Cependant, elle est limitée par sa dépendance à l’égard de données autodéclarées et par l’hypothèse d’un apport stable dans le temps, qui peut ne pas refléter fidèlement la réalité. » Elle a également souligné que les résultats de l’étude, basés sur des hommes danois, pourraient ne pas s’appliquer à d’autres populations. “La possibilité d’une réduction de la consommation de sucre au fil du temps, d’un changement du statut socio-économique et de l’effet du sucre contenu dans le thé ou le café sur d’autres choix alimentaires nécessitent une exploration plus approfondie”, a-t-elle ajouté.