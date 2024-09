Le café, nouveau superaliment ? 6 bienfaits pour la santé que vous ignoriez | Santé

Le café fait désormais partie intégrante de la routine quotidienne de nombreuses personnes à travers le monde, y compris en Inde, où sa consommation ne cesse d’augmenter. Si le café est souvent associé à un regain d’énergie, il est également riche de plusieurs bienfaits pour la santé. Le café, nouveau superaliment ? 6 bienfaits pour la santé que vous ignoriez (Photo d’archives)

Dans une interview avec HT Lifestyle, Neleema Rana George, responsable des travaux et de la technologie du café chez Kelachandra Coffee, a approfondi ces aspects tout en se concentrant sur les tendances de consommation de café, tant nationales que mondiales, un aperçu de l’industrie indienne du café de spécialité et la culture du café en constante croissance.

Le paysage mondial du café

Selon l’Organisation internationale du café (ICO), le monde consomme environ 10 milliards de kilos de café chaque année. Le café est la deuxième matière première la plus précieuse après le pétrole dans le monde. Cela représente une moyenne quotidienne de 2,25 milliards de tasses et environ 815 milliards de tasses par an. L’Europe est en tête, représentant près de 30 % de la consommation mondiale de café, la Finlande étant le plus gros consommateur par habitant. L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, se classe également en bonne place, les Américains buvant plus de 400 millions de tasses de café par jour. L’Asie, en particulier l’Inde, connaît également un intérêt croissant pour le café, stimulé par l’urbanisation, les changements de mode de vie et la croissance de la culture du café. La beauté est que nous cultivons du café à l’ombre et qu’il pousse dans les Ghâts occidentaux et orientaux, connus pour sa biodiversité qui captera tous les composés volatils (kairomones) des arbres d’ombrage et procurera une sensation en bouche envoûtante.

Café au lit (Shutterstock)

Le café comme expérience : l’essor des buveurs de café et de la culture du café

L’Inde, traditionnellement une nation consommatrice de thé, a connu une évolution notable vers la consommation de café au cours des deux dernières décennies. Le Coffee Board of India rapporte que la consommation nationale de café a augmenté régulièrement de 5 à 6 % par an, stimulée par la démographie jeune et l’essor de la culture du café. L’Inde est l’un des principaux producteurs de café, les États du sud du Karnataka, du Kerala, du Tamil Nadu, de l’Andra Pradesh et la région du nord-est contribuant à environ 3 à 4 % de la production mondiale de café.

La culture du café, lancée par l’Indian Coffee House, a été modernisée par le Café Coffee Day. Cette tendance consistant à proposer du café comme une expérience sociale a été encore plus exploitée par Starbucks, Barista et la chaîne de cafés qui a suivi. Cette culture du café est estimée à plus de 3 000 crores INR (environ 400 millions USD) en 2023 et devrait croître considérablement à mesure que la génération Y urbaine adopte cette tendance. Pour eux, le café n’est pas seulement une boisson ; il est désormais également considéré comme une source de bienfaits pour la santé.

Les bienfaits du café pour la santé : prouvés par la science

Le café est considéré comme bien plus qu’une simple boisson : c’est une source d’antioxydants, il stimule votre cerveau et il contient des nutriments qui peuvent avoir un impact positif sur votre santé. Le café est un mélange complexe de produits chimiques qui fournit des quantités importantes d’acide chlorogénique et de caféine. Voici six bienfaits du café pour la santé, prouvés scientifiquement, qui intéressent à la fois les consommateurs indiens et mondiaux :

1. Réduction du risque de mortalité toutes causes confondues

Une étude publiée dans le British Medical Journal a révélé que les buveurs de café étaient moins susceptibles de mourir de quelque cause que les non-buveurs. Cela peut être attribué aux niveaux élevés d’antioxydants contenus dans le café, qui aident à combattre le stress oxydatif.

2. Effets positifs sur l’amélioration de la santé cardiovasculaire

Le café est une source riche en antioxydants, surpassant même le thé vert en termes de teneur en antioxydants. Ces composés aident à combattre le stress oxydatif, réduisant potentiellement le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le cancer. Une recherche publiée dans le Journal of the American College of Cardiology montre que boire deux à trois tasses de café par jour est lié à un risque plus faible de maladie coronarienne, ce qui est particulièrement pertinent en Inde en raison de sa forte prévalence de maladies cardiovasculaires. En outre, la consommation de café a été associée à un risque réduit de divers cancers, notamment de la prostate et de l’endomètre, et peut aider à atténuer les troubles neurologiques, métaboliques et hépatiques.

3. Défis minimisés du diabète de type 2

La consommation de café, qu’il soit caféiné ou décaféiné, est associée à un risque moindre de développer un diabète de type 2, un problème de santé croissant en Inde. Plusieurs études suggèrent que les buveurs de café présentent un risque réduit de diabète de type 2, une méta-analyse publiée dans les Archives of Internal Medicine indiquant que chaque tasse de café quotidienne est associée à une réduction de 7 % du risque.

4. Effets protecteurs sur la santé du foie

Il a été démontré que le café a des effets protecteurs importants sur le foie. Des recherches ont montré que le café réduit le risque de maladies hépatiques telles que la stéatose hépatique non alcoolique, la fibrose hépatique, la cirrhose et le cancer du foie. Une étude publiée dans le Journal of Hepatology a révélé que boire quatre tasses de café par jour pouvait réduire le risque de cirrhose du foie jusqu’à 80 %. Compte tenu de l’incidence croissante des troubles hépatiques en Inde, cet avantage est particulièrement remarquable.

5. Risque réduit de maladie de Parkinson, d’Alzheimer et de dépression

La consommation régulière de café est associée à une réduction du risque de maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson, la dépression et les troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer. Ce constat est particulièrement pertinent en Inde, où la population âgée connaît une croissance rapide. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer’s Disease a révélé que les buveurs de café présentaient jusqu’à 65 % moins de risques de développer la maladie d’Alzheimer.

6. Fonction cognitive améliorée :

La caféine, principal ingrédient actif du café, est connue pour améliorer les fonctions cérébrales. Elle bloque l’adénosine, un neurotransmetteur inhibiteur, ce qui entraîne une augmentation des niveaux d’autres neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. Cela se traduit par une amélioration de l’humeur, de la mémoire et des performances cognitives.

Utilisez des pastilles sans sucre pour sucrer votre café. (Shutterstock)

La bonne quantité et la bonne façon de boire du café

Bien que le café offre de nombreux bienfaits pour la santé, il est essentiel d’en consommer la bonne quantité et de la bonne manière. Pour la plupart des adultes en bonne santé, jusqu’à 400 milligrammes de caféine par jour, soit l’équivalent d’environ quatre tasses de café de 250 ml, sont considérés comme sans danger. Voici quelques conseils pour maximiser les bienfaits du café :

Moment de la journée : Il est préférable de consommer du café le matin ou en début d’après-midi pour éviter de perturber le sommeil.

Il est préférable de consommer du café le matin ou en début d’après-midi pour éviter de perturber le sommeil. Évitez les additifs excessifs : Pour que votre café reste sain, limitez l’utilisation de sucre, de sirops aromatisés et de produits laitiers riches en matières grasses. Optez pour du café noir ou ajoutez une petite quantité de lait ou d’alternatives végétales.

Pour que votre café reste sain, limitez l’utilisation de sucre, de sirops aromatisés et de produits laitiers riches en matières grasses. Optez pour du café noir ou ajoutez une petite quantité de lait ou d’alternatives végétales. Restez hydraté : Le café étant un diurétique léger, il est essentiel de l’équilibrer avec un apport hydrique adéquat tout au long de la journée.

Le café étant un diurétique léger, il est essentiel de l’équilibrer avec un apport hydrique adéquat tout au long de la journée. Modération et équilibre : Bien que le café offre de nombreux bienfaits pour la santé, il doit faire partie d’une alimentation équilibrée. Associer le café à des aliments riches en nutriments et maintenir un mode de vie sain sont essentiels pour profiter de ses bienfaits.

Le café préféré de la chanteuse Taylor Swift est un grand latte au caramel sans gras (photo d’archives)

Neleema Rana George a souligné : « Le café, consommé avec modération, offre de nombreux bienfaits pour la santé qui vont au-delà de son rôle bien connu de stimulant énergétique. De son potentiel à réduire le risque de maladies chroniques à ses effets positifs sur les fonctions cognitives et l’humeur, le café se distingue comme un élément précieux d’une alimentation équilibrée. À mesure que sa consommation augmente, en particulier dans les régions en pleine urbanisation comme l’Inde, il devient de plus en plus important de comprendre comment maximiser ses bienfaits. »

Elle a conclu : « Adopter le café dans le cadre d’un mode de vie conscient et soucieux de sa santé peut améliorer votre bien-être, en offrant à la fois du plaisir et des résultats positifs pour la santé. En optant pour un café de qualité et en le savourant avec modération, non seulement vous vous adonnez à un rituel quotidien apprécié, mais vous soutenez également des pratiques durables et contribuez à une culture du café en pleine croissance. Alors, la prochaine fois que vous savourerez une tasse de café, appréciez-la non seulement pour son goût, mais aussi pour son potentiel à avoir un impact positif sur votre santé, alors consommez-la avec émotion. »