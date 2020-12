De nombreux professionnels sont coincés dans des emplois de bureau sédentaires, tapant sur le clavier pendant des heures. Un temps libre limité entraîne une mobilité réduite et une prise de poids. Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui mènent une vie sédentaire mais qui veulent perdre ces kilos en trop de graisse. Le café noir peut aider à induire une perte de poids. Cependant, les effets peuvent ne pas être à long terme.

Composés bioactifs

Le café contient des composés biologiquement actifs comme l’acide chlorogénique, la caféine, la trigonelline et le magnésium. Ces composés aident à perdre du poids, comme indiqué dans un étude sur la consommation de café et l’obésité.

L’étude a également noté que les hommes tirent le plus d’avantages de la consommation de café car ils sont beaucoup plus enclins à prendre du poids que les femmes.

Calories limitées

Le café contient une quantité limitée de calories et zéro matière grasse. La meilleure infusion de café pour ceux qui cherchent à perdre du poids serait de l’avoir noir. Beaucoup aiment ajouter du sucre, du lait et de la crème à leur café. Ces additifs contiennent des quantités plus élevées de calories ainsi que de matières grasses et entraîneront plus de gain de poids que de réduction.

Réduction des taux de glucose

L’obésité favorise le développement du diabète de type 2 chez l’adulte comme chez l’enfant. Nos taux de glucose augmentent en excès. Selon un étude, l’acide chlorogénique, présent dans le café noir, s’est avéré retarder l’absorption du glucose et favoriser des niveaux d’insuline sains.

Caféine

La plupart des gens qui effectuent des travaux de bureau et doivent rester éveillés la nuit en raison des délais ne peuvent pas se passer de leurs augmentations périodiques de caféine. Bien que trop de caféine puisse entraîner une dépendance, le stimulant du système nerveux peut également aider à perdre du poids. Selon un étude publiée dans Springer Link, la caféine influence l’oxydation des cellules graisseuses par son effet sur le système nerveux.

Ceux qui boivent régulièrement du café noir disent que cela réduit considérablement leur appétit. Ces effets contribuent à réduire l’accumulation de calories et aident à perdre du poids.

Cependant, un autre étude suggère que les effets de la caféine sur l’appétit sont temporaires et faibles. Par conséquent, les effets du café sur le poids corporel peuvent également être temporaires.

On peut en conclure que le café noir peut effectivement brûler les graisses mais de manière limitée.