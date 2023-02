Le café le plus cher au monde extrait des excréments de Kabar Bijju repéré dans le Chhattisgarh

Les habitants du village de Sutarra, dans la région de Katghora, dans le district de Korba, dans le Chhattisgarh, ont aperçu un animal particulier. Dans une maison de ce village, une équipe est venue secourir l’animal que les habitants avaient signalé au service forestier après son observation. Les membres de l’équipe ont également été surpris de voir cet animal. C’était Kabar Bijju, comme on l’appelle localement et on le voit rarement.

C’est le même Kabar Bijju dont les excréments sont à l’origine de l’un des cafés les plus chers du monde. Le propriétaire de la maison a d’abord informé son ami chasseur de serpents Jitendra Sarthi de cet animal. Il a à son tour informé le service forestier dont l’équipe a secouru cet animal et l’a relâché dans la forêt.

L’animal sauvé était une civette asiatique, connue localement sous le nom de Kabar Bijju. Les grains de café mangés et digérés et finalement excrétés par Kabar Bijju sont à l’origine de l’un des cafés les plus chers au monde. Une tasse de ce café coûte près de Rs 6000 aux États-Unis. Kabar Bijju ressemble à un chat. Le café extrait des excréments de Kabar Bijju est appelé Kopi Luwak qui est très coûteux. Voilà à quoi ça ressemble:

La civette palmiste asiatique a un corps long, est musclée et son visage est couvert de longs poils denses. Sa couleur est majoritairement grise. Sa tête est recouverte d’un masque blanc et chacun de ses yeux a une tache blanche en dessous. Entre ses yeux, court une fine ligne noire. Son corps a trois lignes noires et les zones autour de ses lèvres, de ses oreilles et de sa queue sont à moitié noires.

Kabar Bijju mesure environ 53 centimètres (environ 21 pouces) de long et a une longue queue de 19 pouces. Il pèse 2 à 5 kg. La glande anale de Kabar Bijju dégage des odeurs lorsque l’animal est traumatisé ou ressent un malaise, ce qui est le plus souvent le cas. Cette sécrétion fait partie de son mécanisme de défense.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici