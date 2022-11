Le café Kitty Cat espère que Kelowna se blottit avec un café

Est-ce que Kelowna est prête pour les câlins de café minou?

Une campagne de financement participatif a été lancée Catelowna, le premier café pour chats de l’Okanagan.

Ashley Karnes a pour objectif de collecter 15 000 $ en 30 jours pour le café potentiel.

Karnes a identifié un endroit du centre-ville où elle espère servir des bières tout en offrant un espace aux humains pour obtenir une thérapie pour animaux de compagnie avec des chatons adoptables.

« D’abord et avant tout, Catelowna est pour les chats de sauvetage. Notre objectif est de créer une atmosphère où les amoureux des chats peuvent passer du temps avec des chats adoptables, dans le but ultime de trouver un foyer permanent pour chaque chat dont nous avons la garde », a déclaré Karnes.

Elle a dit que le café servira de foyer d’accueil pour les chats où les humains et les chats pourront se rencontrer et se rencontrer.

Pour être un endroit sûr pour les chats et les humains, Karnes a déclaré qu’elle travaillait avec Interior Health pour s’assurer que le salon des chats et le café sont séparés et hygiéniques. Il y aura un petit café dans la partie chat et aucun chat ne sera autorisé dans la partie café. De plus, le personnel qui manipule la nourriture ne manipulera pas les chats, et vice versa.

