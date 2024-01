Le Café Kitsuné Los Angeles présente des intérieurs parisiens avec une « touche japonaise »

La marque lifestyle basée à Paris Kitsuné a ouvert un café à côté de sa boutique à Silver Lake, Los Angeles, tous deux dotés d’intérieurs minimalistes en chêne blanc et en acier inoxydable.

Les intérieurs du nouveau Café Kitsuné et le rénové Maison Kitsuné ont été conçus par le co-fondateur Masaya Kuroki pour refléter la culture franco-japonaise de la marque ainsi que le cadre de la côte ouest.

Situé face à Sunset Boulevard, à l’est de la ville, il s’agit du quatrième café de la marque en Amérique du Nord – après Manhattan, Brooklyn et Vancouver – et le premier à Los Angeles.

“Une ville tentaculaire aux découvertes diverses, des restaurants de pointe aux poches d’art et d’architecture sans égal, Los Angeles a inspiré le design et servi de toile de fond à plusieurs campagnes de la maison de couture”, a déclaré l’équipe de Kitsuné.

“C’est désormais le cadre idéal pour le Café Kitsuné, une extension physique de l’ADN franco-japonais de la marque et une réinvention de l’expérience classique du café et bar à vin parisien avec une touche japonaise”, ont-ils ajouté.

L’extérieur en carrelage rouge et le sol en béton coulé du bâtiment ont été préservés, ainsi que la signalisation peinte à la main par un artiste californien. Jeffrey Sincich a été ajouté au-dessus des grandes fenêtres donnant sur la rue.

À l’intérieur du café de 65 mètres carrés, des tables en chêne blanc et des comptoirs en acier inoxydable brossé côtoient des chaises de salle à manger orange brûlé et des bancs rembourrés.

Une autre fresque murale de Sincich couvre toute la longueur d’un mur, offrant « une version fantaisiste de l’apparence standard du Café Kitsuné » et présentant l’espace comme un « marché à l’ancienne ».

Mathieu Lehanneur serpente des rails métalliques dans la boutique Maison Kitsuné à New York

Un système de haut-parleurs de la société audio japonaise Rotel a été installé dans le café « pour offrir une expérience sonore de premier ordre aux clients », selon Kitsuné.

À côté, dans la boutique, une palette de matériaux similaire est utilisée pour des éléments, notamment une unité de rangement et d’affichage intégrée sur le mur du fond.

Le chêne blanc forme la charpente, les étagères et les portes qui mènent au stock et aux cabines d’essayage, tandis que les tôles nervurées en acier inoxydable servent de toile de fond aux articles exposés.

Plus de chêne a été utilisé pour le comptoir de service minimaliste et les lambris derrière, et une table bleu vif se trouve au centre pour ajouter une touche de couleur.

Kitsuné a été fondée en 2002 par Kuroki et Gildas Loaëc et comprend la marque de mode Maison Kitsuné ; un label de musique, Kitsuné Musique ; et sa ligne de cafés, bars et restaurants.

En 2017, le designer français Mathieu Lehanneur a conçu l’intérieur du magasin Kitsuné dans le quartier de Soho à New York, en ajoutant des rails métalliques serpentants pour exposer les vêtements.

La photographie est de David Kitz.