Le café indien emblématique de Shimla ressent une chaleur pandémique

L’emblématique Indian Coffee House de Shimla sur Mall Road, qui a été un lieu de prédilection pour les politiciens et autres célébrités dans le passé, envisage un avenir sombre avec une baisse du nombre de clients en raison de la pandémie. Ouvert en 1962 cinq ans après que le premier point de vente de la franchise Indian Coffee House a ouvert ses portes à New Delhi le 27 octobre 1957, le café Shimla a également accueilli des dirigeants célèbres tels que le regretté Premier ministre Indira Gandhi, ancien vice-Premier ministre Lal Krishna Advani et l’ancien président afghan Hamid Karzaï. Le Premier ministre Narendra Modi lui-même a visité le café en 2017. Mais une baisse continue du nombre de clients a augmenté les pertes pour le point de vente et les propriétaires disent qu’ils n’ont même pas été en mesure de payer les salaires de leurs employés depuis environ 10 mois.

Le directeur principal d’Indian Coffee House, Atma Ram Sharma, a déclaré à l’agence de presse ANI : « Nous fonctionnons sur une base sans profit ni perte. Nous avons à peine des fonds. Nous n’avons pas payé nos travailleurs depuis 1 an. Certaines personnes sont venues ici pour nous soutenir car nous avons dit qu’il pourrait bientôt être fermé. »

Himachal Pradesh | Le café indien de Shimla face à la crise financière en raison de #COVID-19[FEMININENous n’avons pas payé nos travailleurs depuis 1 an. Certaines personnes sont venues ici pour nous soutenir car nous avons dit qu’il pourrait bientôt fermer : Atma Ram Sharma, Senior Manager, Indian Coffee House Shimla pic.twitter.com/FIzkayf1zs – ANI (@ANI) 1 juin 2021

Selon rapports, Sharma a également déclaré que le point de vente gagnait environ Rs 60 000 par jour avant la pandémie, mais maintenant ils gagnent à peine Rs 4 000 car ils sont autorisés à rester ouverts pendant seulement 3 heures.

L’année dernière, le point de vente avait fait la une des journaux après qu’un de ses employés ait ignoré les tests COVID-19 et la quarantaine après son retour de Delhi de manière non autorisée. L’employé est arrivé ici de Delhi, une zone rouge COVID-19, samedi et a atteint la cuisine du café, a déclaré un responsable du district de Shimla.

