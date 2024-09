Le café et le thé contenant de la caféine réduisent le risque de certaines maladies cardiaques et métaboliques, selon une étude

Il existe certaines études que les amateurs de café adorent.

En voici un : boire plusieurs tasses de café ou de thé contenant de la caféine par jour peut protéger contre le diabète de type 2, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux.

Les résultats, publiés mardi dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, s’ajoutent à Recherches existantes ce qui suggère que les buveurs quotidiens de café ont une meilleure santé cardiaque que les non-buveurs, à condition qu’ils ne boivent pas trop de caféine.

« La consommation de caféine à différentes doses pourrait avoir des effets différents sur la santé », a écrit dans un courriel Chaofu Ke, co-auteur principal de l’étude et professeur associé au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’université de Soochow en Chine.

Ke et un groupe de chercheurs en Chine et en Suède ont analysé les habitudes de consommation de café et de thé de 188 000 personnes âgées de 37 à 73 ans issues de la UK Biobank, une vaste base de données contenant des informations de santé anonymes, qui avaient rempli des questionnaires sur leur consommation de boissons au cours des 24 dernières heures. Ils ont également examiné les réponses d’environ 172 000 personnes qui ont précisé qu’elles buvaient du café ou du thé contenant de la caféine. Aucune d’entre elles n’avait d’antécédents de maladie cardiométabolique (définie par un diagnostic d’au moins deux des trois maladies suivantes : diabète de type 2, maladie coronarienne ou accident vasculaire cérébral) au début de l’étude.

Les chercheurs ont suivi les participants après environ 12 ans.

Les chercheurs ont découvert que boire deux à trois tasses de café ou jusqu’à trois tasses de thé par jour était la dose idéale.

Les personnes qui consommaient environ 200 à 300 milligrammes de caféine par jour présentaient un risque plus faible de maladie cardiométabolique que celles qui en buvaient moins de 100 mg par jour. Les buveurs de café, en particulier, présentaient le risque le plus faible (une réduction de près de 50 %), tandis que les personnes qui absorbaient 200 à 300 milligrammes de caféine grâce au thé ou à un mélange des deux boissons étaient environ 40 % moins susceptibles de développer une maladie cardiométabolique. Chez les buveurs de thé, le risque cardiométabolique diminuait le plus chez ceux qui buvaient jusqu’à trois tasses par jour, mais les bienfaits diminuaient ensuite.

Même pour les personnes qui consommaient plus de 400 mg de caféine par jour — soit seulement 4 % des buveurs de caféine de l’étude — le stimulant ne semblait pas avoir de conséquences négatives sur leur santé cardiométabolique.

Et parmi ceux qui ont finalement développé une maladie cardiométabolique, boire des quantités modérées de café chaque jour était toujours associé à un risque plus faible de développer une autre maladie cardiométabolique.

Une consommation modérée de caféine a également été associée à certains métabolites (composés produits lorsque le corps digère des aliments et des boissons) qui sont liés à une meilleure santé cardiaque.

« Une consommation modérée de caféine peut réguler les niveaux de ces métabolites », a déclaré Ke.

Le Dr Luke Laffin, codirecteur du Centre des troubles de la pression artérielle à la Cleveland Clinic, a déclaré que les résultats doivent être pris dans leur contexte.

« Cela peut nous donner une idée, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusions », a déclaré Laffin, qui n’a pas participé à l’étude. « La meilleure façon d’y parvenir est probablement de consommer tout avec modération. Si une personne boit deux tasses de café par jour, cela suggère que la dose pourrait avoir un effet protecteur. »

Cependant, certains types de maladies cardiaques peuvent rendre la consommation de caféine plus dangereuse, a-t-il déclaré.

« Trop de tasses de café peuvent augmenter la tension artérielle chez une personne déjà hypertendue », a déclaré Laffin.

Des études ont également montré un lien entre une consommation élevée de caféine et un risque accru de démence et accident vasculaire cérébral. D’autres études ont montré des liens positifs entre la caféine et santé rénale, Diabète de type 2 et insuffisance cardiaque.

Le Dr Stephen Kopecky, cardiologue préventif à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota, a déclaré qu’en plus des problèmes de santé sous-jacents d’une personne, la façon dont une personne consomme de la caféine fait probablement une grande différence dans la façon dont elle affecte sa santé.

« Je ne veux pas que l’on dise que la caféine est bonne, alors prenons-en plus. Nous n’avons jamais constaté que prendre ce qui est bon dans l’alimentation et le mettre dans une pilule était aussi bénéfique », a déclaré Kopecky.

Un avertissement important concernant l’étude est qu’elle n’incluait que des personnes qui buvaient régulièrement du café ou du thé vert ou noir, qui contiennent tous des centaines ou des milliers de composés chimiques, dont un seul est la caféine.

« Il est probable que tous ces éléments aient un impact, mais ils doivent être ensemble », a déclaré Kopecky.

Bien que les chercheurs aient tenu compte de certains facteurs liés aux maladies cardiaques, comme le tabagisme, l’obésité, l’exercice et le régime alimentaire, on ignore encore beaucoup de choses sur les autres habitudes qu’ils peuvent avoir en plus de la consommation de caféine, qui pourraient affecter leur risque.

« Il est difficile de réaliser une étude qui contrôle tout », a déclaré Laffin, ajoutant qu’une tasse de café quotidienne convient parfaitement à la plupart des gens.

Kopecky est d’accord, ajoutant que la consommation de caféine dans les boissons énergisantes, qui contiennent souvent du sucre ajouté, des édulcorants artificiels et d’autres additifs, ou des shots de caféine, est définitivement quelque chose à éviter.

Et quand il s’agit de thé et de café, restez simple.

« Les gens doivent être scrupuleux quant à ce que contient leur café, en dehors de la caféine », a déclaré Laffin.

« Si vous allez dans votre café préféré et commandez un café avec de la crème fouettée et du sirop sucré, vous consommez beaucoup de calories, ce qui peut contribuer aux maladies cardiométaboliques. »