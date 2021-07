Le café est-il sain pour perdre du poids ? Peut-il freiner la croissance ? Mythes démystifiés

Ah, du café. La première chose que vous buvez au réveil, la boisson sur laquelle vous comptez pour guérir votre somnolence de l’après-midi et la solution à votre nuit blanche.

Mais qu’en est-il de tous les mythes courants que nous avons entendus sur le café ? Le boire entraîne-t-il une perte de poids à long terme ? Est-il vrai que boire du café raccourcira notre espérance de vie ? Est-ce vraiment malsain ? Avons-nous plus de caféine si nous optons pour une torréfaction plus foncée au café ?

USA TODAY s’est entretenu avec des experts pour aider à percer certains des mystères qui se cachent derrière l’une des boissons les plus populaires au monde.

Boire du café fait maigrir

Selon Katherine Zeratsky, diététicienne à la Mayo Clinic, la caféine est un stimulant qui augmente le métabolisme du corps. Elle dit que la caféine seule, cependant, ne contribue pas à la perte de poids à long terme car il y a d’autres facteurs à prendre en considération, y compris une alimentation saine et l’exercice.

« La caféine peut augmenter votre taux métabolique de base, mais le taux métabolique de base n’a qu’un faible pourcentage global de ce qui se passe avec la façon dont nous brûlons des calories », a déclaré Zeratsky à USA TODAY. « Ce ne sera probablement pas assez important pour voir un changement de poids que la plupart des gens recherchent. »

Zeratsky ajoute que bien que les recherches sur le lien entre la caféine et le poids ne soient pas définitives, il existe quelques théories sur la façon dont la caféine pourrait affecter le poids. Une théorie est que la caféine peut supprimer l’appétit et réduire la sensation de faim.

Ashley Shaw, diététicienne conseil chez Natus Wellness, explique que la suppression de l’appétit due à la caféine peut dépendre de la fréquence à laquelle le café est consommé entre les repas.

« Si vous buviez du café avant de manger un repas, vous vous sentiriez probablement un peu plus rassasié que d’habitude si vous buviez une tasse d’eau. Vous ne mangerez peut-être pas autant de votre repas, et c’est probablement là que vous allez voir cet effet de perte de poids », a déclaré Shaw à USA TODAY.

Shaw ajoute que la façon dont les corps réagissent au café est personnelle.

« Le café agit comme un stimulant et un coupe-faim pour certains, mais il est individualisé car certaines personnes pourraient ne pas avoir cet effet. »

Le café est malsain OU le café est sain

Edward Giovannuci, professeur de nutrition et d’épidémiologie à la Harvard School of Public Health, affirme que dans les principales revues d’études, le café a été associé à une diminution probable du risque de certains cancers et du diabète de type 2.

« Le café contient des composés uniques qui sont bénéfiques pour la santé. Ceux-ci incluent des antioxydants et des composés anti-inflammatoires », a déclaré Giovannuci à USA TODAY.

Mais, Giovannuci dit que les avantages possibles pour la santé ne sont pas toujours là.

« La caféine chez les femmes enceintes est associée à un risque accru de perte de grossesse », a déclaré Giovannuci.

Il dit également qu’il peut y avoir des effets aigus d’une trop grande quantité de caféine chez les personnes sensibles en augmentant la tension artérielle et en provoquant des troubles du sommeil.

« Pourtant, dans l’ensemble, les buveurs de café ont un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Donc, tant que vous ne souffrez pas de ces effets aigus, ne vous inquiétez pas », a-t-il déclaré.

Le café est-il sain ou non ? :Voici combien vous devriez boire – et combien c’est trop

Cancer du foie:Boire 3 à 4 tasses de café par jour réduit le risque, selon une étude

Plus le rôti est foncé, plus la caféine est forte

Selon la National Coffee Association (NCA), la torréfaction en elle-même ne modifie pas la quantité de caféine dans les grains de café.

« Beaucoup de gens supposent que la saveur forte et riche des torréfactions plus foncées indique un niveau de caféine plus élevé, mais la vérité est que les torréfactions légères pourraient en fait avoir une teneur en caféine très légèrement plus élevée », a déclaré un représentant de la NCA à USA TODAY.

Le café ralentit votre croissance

Zeratsky dit que le café ou la caféine elle-même ne retarde pas directement la croissance. Au lieu de cela, si un enfant consomme du café, des sodas ou d’autres boissons qui remplacent la consommation de boissons considérées comme nutritives, alors les parents se demanderaient s’ils obtiennent les nutriments adéquats pour promouvoir ou atteindre leur potentiel de croissance.

« C’est l’idée que nous ne voulons pas que les boissons contenant de la caféine remplacent d’autres aliments et boissons nutritifs qui favoriseront une croissance appropriée, c’est pourquoi la caféine n’est pas du tout recommandée pour les enfants et les adolescents », a déclaré Zeratsky.

Le café raccourcira votre espérance de vie

Selon une étude de recherche en médecine interne du JAMA de 2018, les chercheurs ont analysé les données d’un demi-million de Britanniques sur une période d’étude de 10 ans et ont découvert que la consommation de café, qu’il soit décaféiné ou contenant de la caféine, était inversement associée à un risque plus faible de décès, y compris ceux qui en boivent huit. ou plusieurs tasses par jour.

Une étude de recherche Pubmed de 2019, après avoir analysé 21 études de cohorte avec plus de 10 millions de participants, a révélé que boire une tasse de café, qu’il soit décaféiné ou contenant de la caféine, par jour était associé à un risque de décès réduit de 3%, et boire 3 tasses de café était associée à un risque de décès réduit de 13%.

« Dans une quantité acceptable, le café peut faire partie d’un régime alimentaire sain et, en fait, pour de nombreuses personnes, le café est une riche source d’antioxydants. Ainsi, lorsque vous pensez au vieillissement en bonne santé, avoir des aliments ou des boissons contenant ces antioxydants est considéré comme utile », a déclaré Zeratsky.

Avec toutes les études sur le café et le vin :Comment pouvez-vous savoir lesquels valent votre temps ?

Le café va vous déshydrater

Le café contient des liquides qui peuvent être pris en compte dans les besoins d’hydratation, et il est bon de le prendre en quantité modérée. Mais, Shaw dit qu’en avoir trop peut avoir un léger effet diurétique.

« Fondamentalement, un diurétique vous fait en quelque sorte aller plus aux toilettes, donc vous avez plus de liquide qui quitte le corps, donc un équilibre d’une ou deux tasses devrait être bon », a déclaré Shaw.