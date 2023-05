Le café est-il bon ou mauvais pour vous ? Cela peut dépendre de vos gènes

Latte, verser-over ou double double : peu importe la façon dont vous le moudez ou l’infusez, de nombreux Canadiens commencent leur journée avec une tasse de café.

Le café – plus précisément la caféine – peut être un excellent moyen de se sentir plus alerte et éveillé. Mais qu’est-ce que cette tasse de café fait d’autre pour notre santé ?

Selon les experts, cela dépend.

« Dans la presse populaire, un jour le café est bon pour vous, un autre jour c’est mauvais pour vous, un autre jour il ne fait rien », a déclaré Sara Mahdavi, chercheuse clinicienne à l’Université de Toronto.

Mais si un certain niveau de caféine a des avantages pour la santé, est neutre ou nocif, cela dépend de la façon dont notre corps réagit au café, qui se produit par une voie génétique – ce que de nombreuses études ne prennent pas en compte, a-t-elle déclaré.

« Pour la plupart, les gens ne regardent pas la génétique d’une population qui consomme ces cafés », a déclaré Mahdavi, qui a fait des recherches sur la caféine et la génétique.

ÉCOUTEZ | Quel impact le café a-t-il sur notre santé ? La dose24:47Comment la consommation de café affecte-t-elle ma santé ? Pour beaucoup d’entre nous, le café est un élément essentiel de notre journée. Alors, quel impact cela a-t-il sur nous, au-delà du simple fait de nous réveiller le matin ? Pour tenter de répondre à cette question, nous parlons à Thomas Merritt, généticien et professeur à l’Université Laurentienne de Sudbury. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/podcastnews/the-dose-transcripts-listen-1.6732281

Thomas Merritt, généticien et professeur à l’École des sciences naturelles de l’Université Laurentienne, convient qu’une grande partie de cela se résume à nos gènes.

« Il y a des gens qui peuvent marteler pot après pot sans effets indésirables. Et il y a des gens, ils boivent une gorgée de café et ils deviennent vraiment amplifiés et trop nerveux », a déclaré Merritt. La doseest l’hôte du Dr Brian Goldman.

« Il y a donc beaucoup de variations dans la façon dont les individus réagissent à cette tasse de café. »

Alors, combien de café devrions-nous boire ?

Mahdavi recommande de limiter votre consommation de caféine à 200 milligrammes par jour, ce qu’elle a dit ses recherches montrent est sans danger pour tout le monde.

C’est combien de café ? Selon les directives de Santé Canada sur la caféine, une tasse de café de huit onces peut contenir entre 118 et 179 milligrammes de caféine, selon la façon dont elle est infusée.

Une double dose d’espresso – qui est plus concentrée que le café infusé ordinaire – contient environ 150 milligrammes de caféine.

Santé Canada les lignes directrices recommandent jusqu’à 400 milligrammes de caféine par jour pour les adultes qui ne sont pas enceintes ou qui n’allaitent pas.

En général, la plupart des gens peuvent tolérer une à quatre tasses de café par jour avant de commencer à s’énerver, a déclaré Merritt.

Mais l’important, dit-il, est de faire attention à ce que le café vous fait ressentir.

« Vous sentez-vous mal à l’aise après une tasse de café ? Eh bien, vous devriez probablement réduire votre consommation ou penser à quelque chose comme un café décaféiné. Et si vous avez l’impression de vous réveiller et que vous êtes toujours à l’aise avec le café après quelques de tasses, c’est super », a-t-il dit.

Les gens boivent généralement autant de café que leur corps peut le tolérer et pas plus, explique Marilyn Cornelis, professeure agrégée de médecine à la Northwestern University, qui a fait des recherches sur la génétique de la consommation de café. (Shutterstock)

Comment le café nous réveille-t-il ?

Les molécules de caféine dans le café ressemblent beaucoup à un neurotransmetteur naturellement présent dans notre corps appelé adénosine.

« L’adénosine est impliquée dans le fait de nous garder somnolents, de nous garder endormis », a déclaré Merritt.

La caféine se lie à nos récepteurs d’adénosine, mais comme elle semble légèrement différente, elle désactive la voie du sommeil et active à la place une voie de réveil.

« Cela brise cette cascade de sommeil normale et brise ce cycle, et cela déclenche en fait une cascade différente qui mène à une série de choses, dont l’une nous réveille », a déclaré Merritt.

Et ce n’est pas seulement la vigilance. Il a déclaré que boire du café peut également fournir une dose de dopamine, un neurotransmetteur chimique qui envoie des messages de plaisir au cerveau.

« Donc, boire une tasse de café vous réveille, mais cela a cet effet euphorique, en plus du bourdonnement d’une tasse de café. »

Pourquoi nos gènes sont importants

Bien que la mécanique de la secousse de la caféine soit la même pour tout le monde, les experts disent que le degré de réaction d’un individu peut varier énormément – en raison de la rapidité ou de la lenteur avec laquelle notre corps métabolise la caféine.

Si vous êtes un métaboliseur rapide de la caféine, vous pouvez tolérer beaucoup plus de café, alors que si vous êtes plus lent à métaboliser cette caféine, vous êtes probablement plus sensible au café, a déclaré Marilyn Cornelis, qui étudie la génétique de la consommation de café.

Et ces gènes affectent souvent combien de café vous buvez naturellement a déclaré Cornelis, professeur agrégé au département de médecine préventive de la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University.

« Par exemple, si j’ai une variante génétique liée à un métabolisme plus élevé de la caféine, je consommerai généralement plus de caféine ou de café alimentaire », a-t-elle déclaré.

« Nous voyons en fait que la génétique modifie nos comportements. »

Plus tôt cette année, Mahdavi publié une étude suggérant que les variantes génétiques qui affectent notre métabolisme de la caféine ont un impact important sur le fait que le café améliore ou non notre santé.

REGARDER | Tung Nguyen pense qu’il prépare la tasse parfaite : Est-ce la meilleure tasse de café au monde ? Cet homme le pense Tung Nguyen connaît le café. Et maintenant, il apporte ses grains et son infusion audacieuse de son Vietnam natal au centre multiculturel de Fredericton.

Pour l’étude, Mahdavi et ses co-auteurs ont examiné les données de plus de 1 100 personnes âgées de 18 à 45 ans sur une période de 16 ans.

Les participants souffraient tous d’hypertension de stade 1 ou d’hypertension artérielle.

« Nous avons pu démontrer que, bien sûr, plus les individus qui sont des métaboliseurs lents consomment de café – en particulier plus de 300 milligrammes d’équivalent caféine par jour – il existe différents moyens de dissuasion pour la santé », a déclaré Mahdavi.

Son étude a mesuré trois marqueurs de la santé rénale, y compris l’hypertension, et a révélé que le groupe qui métabolisait le café plus lentement présentait un déclin de la fonction rénale.

Lorsqu’elle a examiné les résultats des métaboliseurs rapides de la caféine, ils ont raconté une histoire différente.

Quelle que soit la quantité de café qu’ils ont bue, leur fonction rénale est restée la même au lieu de diminuer, ce qui suggère que la vitesse du métabolisme de la caféine fait une grande différence.

« C’était vraiment miraculeux quand on regardait leur graphique au fil du temps », a déclaré Mahdavi. « Il n’y avait littéralement aucune différence entre ceux qui ne consommaient pas de café, un peu de café et beaucoup de café, par rapport à ces trois mêmes marqueurs de leur rein [health]. »

Mahdavi et Cornelis ont déclaré que la recherche montre qu’environ la moitié de la population générale métabolise la caféine plus lentement, tandis que l’autre moitié le fait plus rapidement.

Alors, comment savez-vous quel type de métaboliseur de caféine vous êtes ?

Il existe un test génétique simple qui vous le dira, a déclaré Mahdavi, bien qu’il coûte généralement des centaines de dollars et qu’il ne soit pas couvert par une assurance. Mais vous n’aurez peut-être pas à vous en soucier.

« Sur la base de mes recherches, nous consommons généralement du café dans les limites de notre tolérance », a déclaré Cornelis.

Cela signifie que si vous êtes un métaboliseur lent, vous pouvez probablement sentir comment le café vous affecte et réduire vous-même.

Habtamu Lamu, propriétaire du restaurant Awash Ethiopian à Edmonton, verse une tasse de café. Une étude récente de l’Université de Toronto a suggéré que les personnes qui métabolisent la caféine plus rapidement obtiennent souvent des avantages pour la santé en buvant du café. (Nola Keeler/CBC)

Le café nous fait-il du bien ?

Pour ceux qui métabolisent le café plus rapidement, il y a des avantages certains pour la santé, a déclaré Mahdavi.

« Nous avons vu que plus ils consommaient de café, plus leur taux de crise cardiaque diminuait », a déclaré Mahdavi à propos des participants à sa récente étude qui étaient des métaboliseurs rapides de la caféine.

Des recherches plus récentes montrent que le café est généralement bon pour nous, notamment en réduisant le risque à la fois Diabète de type 2 et la maladie de Parkinson dit Cornélis.