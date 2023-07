Le café en bord de mer de Shuswap vend aux enchères de la sauce piquante difficile à trouver pour des œuvres caritatives

Une pénurie d’une sauce populaire dans le Shuswap a poussé les résidents à enchérir sur le produit phare, le tout au nom de la charité.

Jimmy Dunlop, copropriétaire du Canoe Beach Café, lisait la semaine dernière la pénurie de sauce piquante Sriracha, en particulier la marque Huy Fong, « qui est apparemment considérée comme la meilleure », a-t-il déclaré, lorsqu’une idée s’est formée.

Il a vérifié le réfrigérateur du café et a trouvé une bouteille de grande taille de la sauce qu’il avait achetée pour un plat que le café ne sert plus.

Dunlop a publié une photo de la sauce sur les réseaux sociaux avec une légende en plaisantant : « Je sais ce que j’ai. Pas d’offres basses », et la promesse de la valeur de la meilleure offre serait reversée à la Shuswap Paws Rescue Society, une organisation locale de sauvetage d’animaux gérée à 100% par des bénévoles. Le café fait également don de ses bouteilles et canettes à la rescousse pour retour.

« Juste mon sens de l’humour », a déclaré Dunlop. « Au cours des jours suivants, il y a eu des dizaines de réponses, ce qui a rendu intéressant d’essayer de suivre les offres des gens. »

Dunlop a pensé plafonner l’enchère à l’enchère la plus élevée à l’époque, 50 $, lorsqu’il a examiné de plus près la bouteille et, bien qu’elle soit pleine, a vu que le sceau sous le bouchon était brisé.

«Je me sentais horrible, mais ensuite j’ai pensé, amusons-nous avec ça. J’ai commenté à tous les enchérisseurs les nouveaux développements que la bouteille avait été ouverts, l’assimilant à la façon dont un bâton de hockey de la LNH « utilisé pour le jeu » ne faisait que prendre de la valeur », a-t-il ri.

Les enchères se sont poursuivies et l’éventuelle gagnante, Joanna Bickle, a complété sa propre enchère principale de 100 $ avec 20 $ supplémentaires dans un esprit de charité, faisant don d’un total de 120 $ à Shuswap Paws.

« Quand j’ai vu l’opportunité d’enchérir sur la bouteille, j’ai pensé que ce serait une façon amusante de faire un don à une bonne cause et d’obtenir quelque chose que je n’avais pas pu obtenir depuis un moment », a déclaré Bickle. « Mon mari et moi avons déjà été de fervents partisans de la SPCA et j’adore les animaux. »

« Même si c’est la dernière bouteille que je reçois, ce sera une bonne histoire pour l’accompagner », a-t-elle ri.

Canoe Beach Café organisera une deuxième vente aux enchères de Sriracha cette semaine, vendant une bouteille de sauce offerte par Tee Bruce-Gallant, les bénéfices allant à nouveau à Shuswap Paws.

Dunlop a déclaré que si quelqu’un avait une bouteille qu’il aimerait vendre aux enchères pour une œuvre caritative, Canoe Beach Café faciliterait volontiers la vente.

C’est la septième année que les Dunlops dirigent l’unité de location de cafés et de sports nautiques, et Jimmy et sa femme Joyce sont connus pour redonner à la communauté. Leur projet Canoe Cares, qui récompense les enfants et les adultes avec de la crème glacée gratuite pour avoir été surpris en train de faire de bonnes actions, s’aligne sur leur promesse de « non seulement prendre soin de notre petit coin de paradis, mais aussi de ceux qui s’y trouvent ». Le couple offre également des glaces gratuites aux futures mères lors de « Moms to Be Mondays » et aux premiers intervenants le vendredi.

Le couple a récemment annoncé que son entreprise était en vente ou en partenariat.

« À nos incroyables clients… ne vous inquiétez pas. Nous n’irons nulle part tant que nous ne saurons pas que vous serez entre de bonnes mains », lit-on dans la publication Facebook du Canoe Beach Café et des sports nautiques.

Les parties intéressées peuvent se renseigner directement au 403-618-9704 pendant les heures d’ouverture ou à [email protected].

