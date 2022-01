Le café des perdants est horrible et affronter Lord Sugar, c’est comme boxer Tyson Fury, déclare Alex Short de The Apprentice

Le bras droit de Lord Sugar, Karren Brady, a surveillé de près l’équipe d’Alex pendant toute la durée du défi et a souvent choisi des trous dans leur plan.

Cependant, malgré leurs erreurs, l’équipe d’Alex a vendu ses actions et a fini par réaliser des bénéfices, ce n’était tout simplement pas suffisant pour battre l’autre équipe dirigée par Harpreet Kaur.

HOLLY FUMÉES L’actrice Natalie Osbourne des Hollyoaks est méconnaissable 18 ans plus tard

BRITANN’S GOT CLARET

BRITANN’S GOT CLARET BGT en urgence médicale alors que l’acte ouvre la tête devant les juges

Les plus lus dans News TV

Les plus lus dans News TV

Le propriétaire de l’entreprise de nettoyage, Alex, a utilisé son temps là-bas pour décider qu’Akshay Thakrar et Kathryn Burn l’accompagneraient devant Lord Sugar.

Des rapports élogieux le saluent pour avoir servi le « meilleur petit-déjeuner du monde » et décrivent la nourriture comme « fraîche et savoureuse ».

Bien qu’Alex n’ait pas évalué La Cabana, le petit café a une clientèle fidèle et bénéficie d’une note de 4,8 sur Google.

« La pression n’est pas tellement là, il s’agit plutôt d’analyser la situation avant de retourner dans le four à pression. Je ne le recommanderais pas.

S’adressant exclusivement à The Sun, il a déclaré: « C’est un sentiment étrange parce que vous essayez de comprendre ce qui n’a pas fonctionné avec la tâche, mais ensuite vous essayez de déterminer d’où vient également cette sensation de brûlure malodorante, quelque chose ne va pas. ça sent pas bon là-dedans.

Lex Short n’était pas fan du « loser cafe » de The Apprentice

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.