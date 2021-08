Le cadre photo à écran tactile de Nixplay vous permet d’abandonner la télécommande

Nixplay vient de lancer son dernier cadre photo numérique de 10 pouces aux États-Unis. Il a des capacités d’écran tactile complètes, donc, contrairement aux autres cadres cloud Wi-Fi de la marque, il n’y a pas besoin d’une télécommande.

Selon Nixplay, cette fonctionnalité a été demandée par les utilisateurs et nous pouvons voir pourquoi. Il n’y a pas de télécommande à perdre, pas de piles à acheter et il est beaucoup plus simple de parcourir les albums et de modifier les paramètres rapidement.

Cependant, ce que vous gagnez en facilité d’utilisation, vous le perdrez en résolution d’écran. L’écran tactile de 10 pouces est techniquement HD à 1280 x 800 mais comparé à d’autres cadres photo numériques, tels que le propre cadre de 9,7 pouces de Nixplay, qui mesure 2048 x 1536 et l’Aura Carver de 10,1 pouces, qui est de 1920 x 1200, sa résolution d’écran est ‘ t susceptible de vous impressionner. Vos photos seront probablement plus nettes et plus lumineuses sur l’écran de votre téléphone.

Incidemment, le cadre photo intelligent Nixplay de 9,7 pouces, qui occupe actuellement la première place de notre liste des meilleurs cadres photo numériques que nous avons testés, est en vente jusqu’au 22 août. Son prix américain habituel est de 329,99 $, mais vous pouvez l’acheter pour 263,99 $ sur le site américain Nixplay, économisant 66 $. Au Royaume-Uni, cela vous coûtera normalement 319,99 £, mais vous pouvez maintenant l’obtenir pour 239,99 £, vous faisant économiser 80 £.

L’écran tactile sera initialement disponible dans le coloris le plus populaire de Nixplay, le noir mat avec des accents et des garnitures dorés. Plus tard cette année, lorsqu’il sera mis en vente sur Amazon, il sera également disponible dans une finition bois, blanche ou argentée.







Vous pourrez également déplacer le cadre entre les modes portrait et paysage, ce qui n’est pas possible sur tous les cadres intelligents. De plus, il peut être fixé au mur ou posé sur une surface.







Les amis et la famille peuvent envoyer des photos au cadre par téléphone ou par e-mail et, comme certains autres cadres cloud Wi-Fi de Nixplay, l’écran tactile dispose de fonctionnalités d’intégration de plate-forme pour que vous puissiez extraire des photos de Google Photos, Dropbox, Facebook et Instagram. Il est également compatible avec les assistants domestiques Amazon et Google, vous pouvez donc choisir des listes de lecture à l’aide de commandes vocales.

L’écran tactile Smart Photo Frame commence avec 8 Go de stockage et vous pouvez le commander dès aujourd’hui sur Nixplay.com pour 209,99 $.

Nous aurons plus d’informations lorsque nous l’examinerons, mais en attendant, pour voir ce que nous avons pensé des autres cadres Nixplay et savoir comment ils se comparent à la concurrence, consultez notre tour d’horizon des meilleurs cadres photo numériques que nous ayons testé.