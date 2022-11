Le cadre frêle de Kim Kardashian disparaît dans un très petit haut SKIMS après que les fans ont supplié la star d’arrêter de perdre du poids

KIM Kardashian a affiché sa silhouette fine dans un haut extra-petit pour sa dernière campagne SKIMS.

La star des Kardashians – qui a suscité des inquiétudes avec sa perte de poids drastique – portait un haut henley bordeaux et des leggings assortis.

Instagram

Kim Kardashian a affiché sa silhouette fine dans un haut extra-petit pour sa dernière campagne SKIMS[/caption]

Kim, 42 ans, a secoué l’ensemble assorti pour promouvoir la dernière ligne de sa marque de shapewear.

Laissant sa tenue parler, elle a coiffé ses cheveux blonds en une simple raie au milieu et a opté pour un maquillage en sourdine.

Kim a commencé à perdre du poids en mai, lorsqu’elle a perdu 16 livres en trois semaines pour rentrer dans la robe de Marilyn Monroe pour le Met Gala.

Et le mois dernier, The US Sun a révélé en exclusivité qu’elle voulait perdre encore plus de poids après des mois de perte de poids majeure.

En savoir plus sur Kim SERVIR SEXY ! Kim Kardashian va sans pantalon alors qu’elle montre sa silhouette dans de nouvelles photos de Skims

Une source a déclaré que la star de la télévision “aime à quel point elle est maigre” et prévoit de perdre deux livres de plus afin qu’elle puisse être sous son objectif de poids.

L’initié a déclaré que Kim “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça. Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.

La source a ajouté que Kim – qui a perdu 21 livres au cours de l’été – a récemment mangé du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire.





PERTE DE POIDS

Ils ont dit: “Son grand plaisir est qu’elle s’autorise un tout petit morceau de gâteau d’anniversaire – la première fois qu’elle prend du sucre depuis des semaines.”

Ils se sont ensuite penchés sur le régime ultra-strict de la mère de quatre enfants, révélant : « Elle survit avec des graines de chia et des légumes crus pour maintenir la perte de poids.

“On m’a dit qu’elle commençait la journée avec du collagène, puis déjeunait tous les jours avec du ‘chia pudding’.

« Elle l’appelle ainsi, mais il s’agit essentiellement de graines de chia mélangées à ses poudres nutritionnelles et à 1/2 litre d’eau, car cela la remplit et ne contient aucune calorie.

RÉGIME ULTRA-STRICT

“Ensuite, c’est une salade d’avocat au déjeuner – elle a ‘autorisé’ un avocat par jour avec presque une laitue entière – essayant à nouveau de faire le plein de laitue car elle n’a pas de calories.

«Puis un petit dîner composé uniquement de légumes – parfois juste crus. Sa seule vinaigrette est le jus de citron.

L’initié a poursuivi: «Les jours d’entraînement, elle fait plus de protéines, elle a cette viande végétalienne.

“Et pas de sucre – quand elle a des envies, elle mange des raisins congelés.”

La source a expliqué: “Cela a commencé par son désir de bien paraître pour la Fashion Week, puis cela l’a en quelque sorte saisie.”

Ils ont affirmé que le régime alimentaire de Kim était si rigide qu’elle avait un réfrigérateur séparé pour ses quatre enfants – North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans.

“Kim a son propre réfrigérateur, et quand vous l’ouvrez, il est plein de choses en poudre, de matcha, de laitue et de légumes”, ont-ils déclaré.

“Rien d’autre. Les enfants ont un réfrigérateur différent.

Instagram/kimkardashian

Kim a perdu 21 livres au cours de l’été[/caption]

Getty Images – Getty

La star de télé-réalité vue en 2017 avec une monture plus courbée[/caption]