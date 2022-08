Le cadre de Swiggy sur des béquilles livre de la nourriture avec le sourire, Internet loue son esprit

Une histoire virale sur Linkedin a mis en lumière l’histoire d’un livreur spécialement handicapé qui ne néglige aucun effort pour joindre les deux bouts. Krishnappa Rathod, originaire de Bangalore, appartient à une famille de la classe moyenne. Dans une tournure malheureuse des événements, Krishnappa a perdu son emploi dans un café pendant la pandémie. Pour subvenir à ses besoins financiers, il a décidé d’assumer le rôle de livreur bien qu’il soit obligé de marcher avec des béquilles toute sa vie. Krishnappa est père de trois enfants et veut faire tout son possible pour offrir à ses enfants une meilleure éducation.

Du réveil tôt le matin au travail quotidien sans relâche, le livreur défie constamment toutes les boules courbes que la vie lui a lancées. L’histoire de Krishnappa a été partagée par un Linkedin membre, qui un dimanche paresseux, a décidé de commander de la nourriture à partir d’une application de livraison pour profiter du temps maussade de Bangalore entre les quatre murs de sa maison. Cependant, l’utilisateur de Linkedin est devenu anxieux et agacé lorsque sa livraison de nourriture a été un peu retardée.

Selon l’utilisateur, il devait recevoir sa livraison dans les 30 minutes, mais lorsque cela ne s’est pas produit, il a appelé le livreur. Une voix calme de l’autre côté du téléphone a dit qu’ils atteindraient l’emplacement dans quelques minutes. Après un certain temps d’attente, l’utilisateur est devenu plus impatient et a décidé de rappeler le livreur. La même voix réconfortante de l’autre côté du téléphone l’a assuré qu’il était sur le point de l’atteindre d’une minute à l’autre.

Enfin, lorsque Krishnappa a sonné à la porte du membre de Linkedin, ce dernier qui était déçu, agacé et impatient il y a quelques instants, s’est soudainement engourdi. “Quand j’ai ouvert la porte, j’ai vu une personne me sourire gracieusement avec la commande à la main. Milieu de la quarantaine, cheveux gris, essayant de s’équilibrer avec des béquilles et me souriant, j’étais engourdi pendant une seconde et je me sentais stupide de m’impatienter assis sur mon lit confortable. Dans ma tête, je me demandais quelle lutte il avait dû traverser pour me faire parvenir cet ordre. Je lui ai immédiatement présenté mes excuses et j’ai essayé d’avoir une conversation”, a expliqué le membre de Linkedin.

Après lui avoir parlé pendant quelques minutes, Krishnappa est parti pour effectuer son travail quotidien : « Monsieur, je suis en retard pour ma prochaine livraison », a-t-il déclaré avant de partir. L’utilisateur a été tellement inspiré par son histoire qu’il a décidé de la partager sur l’application de service en ligne axée sur l’emploi.

L’histoire a reçu une réponse tonitruante en ligne et un barrage d’utilisateurs de Linkedin y ont répondu. Tandis que l’un d’eux écrivait: “Le regard sur son visage est tout ce dont nous avons besoin pour avancer à travers tous les obstacles de la vie.” Un autre a déclaré: “Cela semble être un autre exemple d’un être humain travailleur et dévoué qui ne veut tout simplement pas s’abandonner, quelles que soient les chances.” Pendant ce temps, un autre a ajouté: «Quelle belle âme il est. Nous tenons beaucoup de choses pour acquises et prenons le temps de réaliser que nous sommes tellement bénis et privilégiés. Cet incident nous rappelle de compter nos bénédictions chaque jour.

Le message a recueilli plus de 14 000 likes et plus de 700 interactions dans la section des commentaires.

