Le cadre bipartite de contrôle des armes à feu pourrait être la première législation significative depuis des décennies

Un groupe bipartite de sénateurs a annoncé dimanche un cadre pour la législation fédérale sur le contrôle des armes à feu, une percée remarquable après des années de stase et d’obstruction de la part des sénateurs républicains pour adopter toute restriction sur la possession d’armes à feu. Malgré la coopération bipartite, le cadre n’est pas encore une législation formelle – et se concentre principalement sur les interventions en matière de santé mentale et de sécurité scolaire, plutôt que de restreindre de manière significative l’accès aux armes à feu.

L’annonce intervient après deux horribles fusillades de masse : l’une dans une épicerie à Buffalo, New York, qui a tué 10 personnes, et l’autre dans une école primaire à Uvalde, Texas, qui a tué 19 enfants. Alors que les événements faisant de nombreuses victimes continuent de se multiplier, le pays a connu une demande renouvelée pour une réponse significative au niveau fédéral. March for Our Lives, le groupe d’activisme pour le contrôle des armes à feu fondé après la fusillade mortelle à Parkland, en Floride, en 2018, a organisé samedi un rassemblement à Washington, DC, appelant à une action du Congrès à la suite des récentes fusillades.

«Les injustices que nous voyons quotidiennement sont ignorées de manière flagrante par ceux de Capitol Hill. Les cris des enfants de la nation peuvent être entendus à travers le monde, et vous choisissez de fermer les yeux et de faire la sourde oreille face aux vies prises », a déclaré Trevon Bosley, membre du conseil d’administration de March for our Lives, dans un discours prononcé lors du rassemblement de samedi, soulignant le manque de volonté politique pour adopter une législation fédérale sur le contrôle des armes à feu, même au lendemain de la fusillade de Parkland, qui a tué 17 personnes. représentent les poches de celui qui donne le plus à votre campagne », a déclaré Bosley.

Le survivant de Parkland, X González, a fait écho à ce sentiment dans une interview avec l’Atlantique à propos de leur retour à l’activisme après les fusillades de Buffalo et d’Uvalde. « Je rejette définitivement la faute sur les opposants au Congrès qui sont contre l’adoption de lois sur les armes à feu pour quelque raison que ce soit », ont-ils déclaré à l’intervieweur Elaine Godfrey. «Ils croient légitimement d’une manière ou d’une autre que le fait d’avoir des armes à feu rendra les gens plus sûrs, ce qui a prouvé statistiquement au fil des années et des années et des années avoir eu un impact particulièrement négatif sur les enfants. Ou ils ne semblent tout simplement pas s’en soucier. En 2020, la dernière année pour laquelle il existe des données, 4 368 enfants de 19 ans et moins ont été tués par des armes à feu aux États-Unis, faisant des armes à feu la principale cause de décès pour ce groupe d’âge.

Alors que le cadre législatif introduit dimanche est loin de ce que les militants et le président Joe Biden réclament, on a le sentiment que l’annonce est un pas dans la bonne direction ; comme l’a dit Gonzáles dans leur interview à Atlantic, « C’est définitivement un début. Nous devons commencer quelque part.

Le cadre met fortement l’accent sur la santé mentale et les interventions scolaires

Ce qui est peut-être le plus surprenant à propos du cadre, c’est qu’il existe et qu’il est le produit d’un groupe bipartisan de législateurs – Sens. Chris Murphy (D-CT), Kyrsten Sinema (D-AZ), John Cornyn (R- TX), Thom Tillis (R-NC), sont les principaux négociateurs du cadre, avec un groupe plus large comprenant Sens. Susan Collins (R-ME), Chris Coons (D-DE), Martin Heinrich (D-NM), et Lindsey Graham (R-SC) ont également participé à des pourparlers.

Le cadre lui-même est lourd sur les interventions en santé mentale, comme la mise de côté de fonds pour les services de santé mentale et de soutien à l’école, ainsi que les services de télésanté pour les individus et les familles en crise de santé mentale. Il appelle également à une expansion nationale des services communautaires de santé mentale pour les enfants et les familles.

Ces mesures font écho à certains des points de discussion de droite qui ont historiquement émergé après des fusillades de masse passées – que les armes à feu ne sont pas responsables des décès par arme à feu, mais plutôt de la maladie mentale, du manque perçu d’influence chrétienne sur la société, de la sécurité scolaire inadéquate et une foule d’autres maux sociaux sont à blâmer.

Bien que l’élargissement de l’accès aux services de santé mentale et l’investissement dans ces services soient utiles, quelle qu’en soit la raison, cela ne peut à lui seul empêcher les fusillades de masse. Pas plus que l’extension proposée des mesures de sécurité dans les écoles ; bien que le cadre soit mince sur les détails, il suggère d’investir dans «des programmes pour aider à mettre en place des mesures de sécurité dans et autour des écoles primaires et secondaires, soutenir les efforts de prévention de la violence à l’école et fournir une formation au personnel scolaire et aux élèves». Théoriquement, cela pourrait signifier augmenter le nombre de policiers dans les écoles – qui, comme les rapports continuent de le montrer, n’ont pas empêché la fusillade à l’école primaire Robb à Uvalde, alors même que les élèves appelaient le 911 de l’intérieur de l’école et que les parents tentaient d’entrer pour aider leurs enfants.

Le cadre montre également un fort accent sur les écoles, bien que des fusillades de masse puissent se produire et se produisent n’importe où – épiceries, concerts et boîtes de nuit inclus. « C’est frustrant de voir les gens ne tendre la main et se soucier des choses que lorsque cela arrive à l’école et aux enfants », a déclaré González dans leur interview à l’Atlantique. « Ils sont comme, ‘C’est particulièrement odieux!’ Eh bien, c’est tout aussi odieux quand ça se passe dans une synagogue. C’est tout aussi odieux quand ça arrive dans un Walmart. C’est tout aussi odieux quand cela arrive à une personne dans la rue. Et tout est de la faute du Congrès.

Comment pouvons-nous susciter des changements significatifs du cadre législatif?

Il y a du sens à trouver dans la proposition, comme Ruben l’a expliqué à Vox. Bien que la législation en soit encore au stade de l’ébauche et qu’il ne soit pas clair du tout si le projet de loi final pourrait même être adopté par le Sénat très divisé, les aspects du cadre qui traitent des armes à feu pourraient être importants.

Par exemple, les ordonnances d’intervention de crise de l’État sont déjà promulguées dans certains États et, jusqu’à présent, « ne représentent pas les problèmes du deuxième amendement », selon Ruben. »Il y a deux lignes d’attaque constitutionnelle ici. L’un serait le deuxième amendement, l’autre serait la clause de procédure régulière », a-t-il déclaré, expliquant que les ordonnances d’intervention de crise, qui permettent à un tribunal civil de retirer des armes à feu ou des munitions à des personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui, « exiger une première présentation pour obtenir une ordonnance de renvoi temporaire, puis elle ne devient définitive qu’après une audience, où quiconque demande que les armes à feu soient retirées doit établir que la personne présente un danger pour elle-même ou pour les autres – et cette personne peut contester cela efforts devant le tribunal lors d’une audience. L’extension des ordonnances d’intervention en cas de crise pourrait donc s’avérer être une étape significative, même si elle est progressive, dans la politique de contrôle des armes à feu, et qui peut résister aux contestations constitutionnelles.

D’autres éléments du cadre, comme la fermeture de la soi-disant «échappatoire du petit ami», pourraient également présenter de grandes victoires, selon Ruben. Cette échappatoire fait référence à l’amendement Lautenberg, qui empêche certains auteurs de violence domestique – mais pas tous les partenaires domestiques violents – de posséder des armes à feu. L’extension de cette disposition aux partenaires domestiques abusifs et aux partenaires amoureux qui ne sont pas des conjoints pourrait faire des progrès considérables dans la prévention de la violence armée, en particulier la violence contre les femmes. Selon une étude de 2020 publiée dans le Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, « lorsque des femmes sont tuées, elles sont plus susceptibles d’être tuées par un partenaire intime que quiconque ». La recherche suggère une forte corrélation entre l’utilisation d’armes à feu et la violence conjugale. De meilleures définitions des auteurs de violence domestique serviraient certainement à réduire les homicides commis par un partenaire intime par arme à feu.

« Une chose qui m’intéressera de voir, cette vérification améliorée des antécédents pour les acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans… Je serai vraiment intéressé de voir à quoi cela ressemble », a déclaré Ruben. « L’idée même du système de délinquance juvénile est, ce ne sont pas des procédures pénales, elles trouvent des jeunes délinquants, nous avons un tout autre jargon. Mais celui-ci pourrait être intéressant, car en réponse aux fusillades de Buffalo et d’Uvalde, une chose qui était remarquable était que ces jeunes hommes respectaient la loi. Ils ont acheté légalement l’arme qu’ils ont achetée, et ils l’ont achetée à 18 ans. Prolonger la période de vérification des antécédents pour les acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans donnerait en fait suffisamment de temps pour que les vérifications des antécédents soient terminées, puisque la loi actuelle prévoit une fenêtre de trois jours pour les vérifications des antécédents. Si rien n’est signalé dans le dossier d’un acheteur dans ce délai, même si la vérification des antécédents est incomplète, un concessionnaire est autorisé à conclure la vente.

Malgré le potentiel que recèle le cadre, il reste encore à trouver 10 sénateurs républicains qui pourraient fournir une majorité à l’épreuve de l’obstruction systématique et adopter la législation qui en résulte, ce qui n’est pas une mince affaire. Déjà, les partisans de MAGA à la Chambre des représentants se moquent du cadre, affirmant à tort qu’il empiète sur les droits du deuxième amendement et appelant les législateurs républicains qui y travaillent RINO.

Le Sénat dispose également d’un temps limité pour rédiger et voter sur la législation avant ses deux semaines de vacances en juillet – très peu de temps, étant donné la nature controversée de la législation sur le contrôle des armes à feu. Mais si cela se produit, la Chambre des représentants – qui a déjà adopté un vaste ensemble de mesures de contrôle des armes à feu plus tôt dans la semaine – adoptera probablement tout ce qui est en mesure de passer par le Sénat, marquant un réel élan pour promulguer une législation qui réduira la violence armée et sauvera des vies.