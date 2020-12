TOMS RIVER, NJ – Il y a 12 maisons en pain d’épice faites à la main sur la table de la salle à manger de la maison Kolas. Un pour chaque membre du ménage et deux extras.

Vous pensez que votre maison est très animée cette saison des fêtes? Essayez de servir le dîner à huit garçons et filles en pleine croissance, âgés de 8 à 20 ans. Essayez d’emballer des cadeaux de Noël pendant une semaine complète. Essayez de jongler entre cette parentalité au sens large et une carrière pendant que votre maison est en construction, car votre famille en constante expansion est devenue trop grande.

« C’est noisette, très noisette », a déclaré maman Rebecca Kolas. «Quand nous allons au magasin d’alimentation, les gens nous regardent comme si nous étions fous d’acheter autant de nourriture.»

Rebecca, 50 ans, n’a jamais envisagé cela. En tant que mère biologique de trois garçons, elle voulait adopter une fille. Cette fille avait cinq frères et sœurs qui avaient besoin d’une maison et, petit à petit, la famille Kolas les a accueillis.

«Notre cœur s’est brisé pour eux à cause de toutes les difficultés que ces enfants ont endurées», a déclaré Rebecca. «Ils ont été dans et hors de divers foyers d’accueil toute leur vie. Nous voulions les garder ensemble.

Au cours de cette saison de dons, vous auriez du mal à trouver un cadeau plus significatif.

«J’ai l’impression que tout le monde doit redonner d’une manière ou d’une autre», a déclaré Rebecca. «C’est notre façon de le faire.»

‘Je me plais beaucoup ici’

En 2013, Rebecca et son mari, Robert Kolas, ont décidé de devenir parents adoptifs d’Ella Fuller, âgée de 2 ans, par l’intermédiaire du ministère de l’Enfance et de la Famille du New Jersey. En apprenant qu’Ella avait un frère William, âgé d’un an, ils l’ont également accueilli. En 2019, Rebecca et Robert les ont adoptés tous les deux.

«Je suis heureuse qu’ils m’aient emmené et adopté parce que c’est une maison chaleureuse et j’adore ça ici», a déclaré Ella la semaine dernière.

L’année dernière, Rebecca a appris que les frères et sœurs aînés d’Ella étaient devenus sans parents après la mort soudaine de leur père. Elle et Robert ont donc accepté d’en favoriser trois. Un quatrième a rejoint le ménage cette année, en septembre.

«Je suis très heureuse et reconnaissante», a déclaré l’une des nouvelles arrivées, Emma Fuller, 15 ans. «Ils n’avaient rien à faire de tout cela, mais ils ont choisi de le faire. Ils nous ont tous gardés ensemble et c’est une très bonne chose.

Les fils biologiques de Rebecca, Ryan Germann, 20 ans, et Dylan Germann, 17 ans, vivent à temps partagé chez Kolas et restent ailleurs avec leur père, l’ex-mari de Rebecca. Pendant qu’ils étaient avec Rebecca, ils ont gracieusement déménagé au sous-sol pour faire de la place aux frères et sœurs Fuller (Ryan passe une grande partie de l’année à l’Université Susquehanna).

«Cela nous a appris à être généreux», a déclaré Ryan.

Cela dit, tout le monde a parfois besoin de son espace. C’est particulièrement important maintenant parce qu’ils vont tous virtuellement à l’école. Une maison de quatre chambres à coucher de 1 900 pieds carrés ne la coupe pas. D’où l’ajout en cours – deux chambres et une salle de bain agrandie au-dessus du garage au coût de 120 000 $.

Rebecca dirige l’avocate du Community Health Law Project, qui défend les personnes handicapées. Robert est employé par le service des travaux publics de Tom River.

La famille a demandé à la Division de la protection de l’enfance et de la permanence du New Jersey de l’aider à créer plus d’espace.

«Ma maison est hypothéquée autant que possible pour la payer», a déclaré Rebecca.

‘Juste des gens ordinaires qui essaient de faire une différence’

Les amis de la famille Kolas s’émerveillent de ce qu’ils ont fait.

«(Rebecca) sort toujours ses cartes de Noël avant moi, et je suis à la retraite», a déclaré Sue Brown, une amie de longue date et ancienne collègue qui vit à Union Beach. «C’est une mini-superwoman.»

Hilary Nizamoff, une résidente de Toms River, qui gardait les fils biologiques de Rebecca, a déclaré qu’elle était émerveillée par l’expansion la plus récente de la famille.

«Quand elle a adopté les deux premiers (Elle et William), ils étaient plus jeunes; ce sont des adolescents avec des personnalités à part entière », a déclaré Nizamoff. «S’étendre comme ça pour garder cette unité familiale unie, c’est une belle histoire.»

Robert Kolas a reconnu que ce n’est pas pour tout le monde.

«Un groupe de mes amis m’a dit:« Tu es fou », dit-il.

Rebecca ne se considère pas comme un super-héros.

«Nous ne sommes que des gens ordinaires essayant de faire une différence», a-t-elle déclaré. «J’adorerais inspirer les gens à devenir des parents d’accueil parce que nous avons vraiment besoin de plus de parents d’accueil.»

Il y a des moments qui vous tirent les cheveux – des disputes entre adolescents, des batailles pour la télévision du salon, des factures d’épicerie de 400 $. Mais ces bosses sont compensées par l’excitation d’un dîner complet, la joie de voir ces enfants développer de véritables liens les uns avec les autres et la satisfaction de savoir que vous avez changé la direction d’une jeune vie. Dans ce cas, plusieurs jeunes vies.

Chacune des maisons en pain d’épice est un petit monument à cela.

«Plus il y a de gens dans notre maison, plus il y a d’amour», a déclaré Rebecca, «et il n’y a rien de mieux que ça.

