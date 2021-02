Bruno Fernandes a une fois de plus eu un rôle énorme à jouer dans le succès de Manchester United lors de sa superbe victoire 9-0 contre Southampton mardi.

Le meneur de jeu portugais a marqué une fois et a obtenu deux passes décisives pour aider son équipe à revenir à la victoire avec style après avoir disputé deux matchs de Premier League sans victoire.

Le joueur de 26 ans a récemment marqué un an depuis sa signature pour United – et quelle signature il a prouvé être pour Ole Gunnar Solskjaer et tout le club.

Fernandes a complètement transformé l’équipe depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier dernier et a joué un rôle important pour en faire de véritables prétendants au titre.

Il semblait n’avoir aucun problème à s’installer après avoir déménagé à Manchester et a presque immédiatement commencé à faire une impression sur et en dehors du terrain.

Une partie de cela peut avoir quelque chose à voir avec les tentatives de United pour qu’il se sente immédiatement chez lui.

Selon The Athletic, une fois que Fernandes est arrivé avec sa famille et des représentants de l’agence, il s’est immédiatement rendu au terrain d’entraînement de Carrington.

Et là, l’attendait un gâteau d’anniversaire pour sa fille Matilde, qui avait trois ans ce jour-là.