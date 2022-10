Le “cadeau le plus inestimable” de Dhoni qu’il ait jamais reçu n’est pas sa fille Ziva, voici pourquoi

Mahendra Sindh Dhoni est un client cool et a beaucoup d’humour dans sa manche. L’ancien joueur de cricket indien, qui est considéré comme le capitaine le plus titré à avoir jamais dirigé l’équipe indienne, a peut-être fait ses adieux au cricket international, mais tel est son illustre héritage, Dhoni devient de temps en temps un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. “L’Inde est en difficulté, que ferait Dhoni dans une situation aussi délicate?” « Pourquoi les gardiens de guichet prennent-ils la peine d’imiter Dhoni ? » Des questions comme celles-ci et bien d’autres sont un pilier sur Twitter de cricket.

Une vieille vidéo qui fait actuellement le tour du site de microblogging Twitter montre Dhoni, loin du cricket mais qui a toujours l’esprit vif intact. Dans la vidéo partagée par un utilisateur de Twitter @Diptiranjan_7, l’hôte Mandira Bedi peut être vu en train d’interroger Dhoni sur le cadeau le plus inestimable qu’il ait reçu. « Quel est le cadeau le plus inestimable que vous ayez jamais reçu ? » demande Bedi.

Dhoni fait une longue pause avant que Bedi ne lui donne un indice et l’invite à dire “ma fille”. À quoi Dhoni hoche la tête en désaccord. Puis il répond nonchalamment en disant: “Ce n’était pas un cadeau, c’était un travail acharné.”

Le clip édité provient de MasterCard‘s ‘Priceless Moments’, une marque avec laquelle Dhoni s’est associée en 2019. Il existe une version plus longue de l’interview qui est disponible ici.

Ceci, cependant, n’est pas le seul cas où Dhoni bloque l’intervieweur. En 2016, Dhoni avait appelé un journaliste sur l’estrade pour s’asseoir à côté de lui.

Dhoni était arrivé juste après que l’Inde ait été évincée de l’ICC World Twenty20, perdant sa demi-finale contre les Antilles en 2016. Il s’était attendu à une question difficile, dont une définitive sur sa retraite.

Ferris : MS, vous avez presque tout réussi. Pensez-vous continuer à jouer après ce tournoi ?

Dhoni : Viens ici, amusons-nous. Viens ici s’il-te-plaît. Viens, viens, viens… sérieusement ! Ouais, viens !

Dhoni : Voulez-vous que je prenne ma retraite ?

Ferris : Non. C’est ce que je t’ai demandé.

Dhoni : J’espérais que c’était un média indien, parce que je ne peux pas vraiment dire si vous avez un frère ou un fils qui peut jouer pour l’Inde.

Dhoni : Pensez-vous que je suis inapte ?

Ferris : Non.

Dhoni : Tu m’as vu courir ?

Ferris : Très rapide.

Dhoni : Pensez-vous que je peux survivre jusqu’à la Coupe du monde 2019 ?

Ferris : Oui, bien sûr.

Dhoni : Alors vous avez répondu à la question. Merci Monsieur! J’aurais aimé que ce soit un média indien, car j’aurais alors demandé s’il avait un fils assez âgé et un gardien de guichet pour jouer. Il aurait dit “Non”. Alors j’aurais dit peut-être un frère qui sait jouer, qui est gardien de guichet. Vous avez tiré la mauvaise munition au mauvais moment.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici