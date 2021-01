ALEXEY NIKOLSKY / Getty Images

Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite connu universellement sous le nom de MBS, propose des accords aux sociétés multinationales de premier ordre, notamment une exonération fiscale de 50 ans pour déménager dans la capitale Riyad, alors qu’il cherche à se réhabiliter en tant que modernisateur pro-business après les dommages désastreux à la réputation du meurtre de Jamal Khashoggi, sanctionné par l’État.

La campagne pour remplir certains des 59 gratte-ciels du parc d’affaires en difficulté King Abdullah de Riyad avec les sièges de prestigieuses sociétés informatiques et financières a cependant été en grande partie infructueuse.

Des entreprises telles que Google et Siemens semblent prêtes à maintenir leurs centres régionaux aux Émirats arabes unis (EAU), bien qu’elles soient ciblées dans le cadre de l’initiative, le siège du programme, nommé de code, selon un rapport publié à Londres. Financial Times. Programme HQ fait lui-même partie du plan directeur décennal de MBS pour sevrer le pays des revenus pétroliers, Vision2030, qui comprend également la construction d’une vaste ville de plaisance de 500 milliards de dollars pour essayer de rivaliser avec Dubaï en tant que centre touristique.

Malgré l’incapacité à attirer encore une entreprise vedette, certaines grandes entreprises renforcent leur présence en Arabie saoudite, ouvrant ou agrandissant des bureaux dans le parc.

Par exemple, le mois dernier, Google Cloud a convenu avec Saudi Aramco, la société pétrolière d’État, de fournir une infrastructure de services de cloud computing, ce qui conduira la société de technologie à ouvrir son premier bureau dans le royaume. Alibaba et Western Union auraient également augmenté leur empreinte dans le pays et ouvert de plus grands bureaux.

Des responsables saoudiens influents ont été chargés de la tâche difficile de répondre aux souhaits de MBS en attirant des entreprises des juridictions voisines telles que Dubaï et Abu Dhabi. Ces villes-états des EAU sont beaucoup plus cosmopolites et libérales que l’Arabie saoudite ultra-conservatrice, où l’alcool est encore complètement interdit, tout semblant de vie sociale occidentale est inexistant et les femmes sont des citoyennes de seconde zone.

La réponse de MBS à ces restrictions sociales et de genre, qui sont ancrées dans la culture d’influence wahhabite de l’Arabie saoudite, a été de commencer à travailler sur une ville touristique et de loisirs de 500 milliards de dollars, nommée NEOM. NEOM, sera à 1000 miles de Riyad sur la mer Rouge, et les plaisirs occidentaux autrement interdits y seront autorisés. La station balnéaire aura un système juridique parallèle, présidé directement par MBS. Bien que cela soit censé faire en sorte que les étrangers se sentent en sécurité, cela pourrait bien avoir l’effet contraire étant donné sa réputation meurtrière.

Justin Scheck, co-auteur de Sang et huile, la biographie la plus vendue de Mohammed ben Salmane, a déclaré au Daily Beast: «Le plus grand défi de MBS dans la refonte de l’économie saoudienne est d’amener les entreprises étrangères à investir en Arabie saoudite. Même avant Khashoggi, la façon dont les chefs d’entreprise étrangers voulaient faire des affaires avec lui était différente de la façon dont il voulait faire des affaires avec eux. Ils voulaient juste qu’il leur donne de l’argent. Il voulait qu’ils investissent en Arabie saoudite. Malgré toutes ces incitations, cela ne s’est pas produit.

Scheck dit que les normes éthiques du pays suscitent des scrupules dans les entreprises et que l’affaire Khashoggi a rendu «plus difficile que prévu» d’attirer les grandes entreprises. Même Uber, dans lequel les Saoudiens détiennent une participation de 5,3%, a condamné le pays et ses dirigeants pour le meurtre de Khashoggi en 2018.

MBS n’a fait que des gestes symboliques de transparence sur le meurtre: huit agents non identifiés ont été condamnés à des peines de prison de sept à 20 ans pour le meurtre de Khashoggi dans un procès secret. MBS n’a pas accepté la responsabilité d’avoir ordonné le meurtre, même si la CIA et une enquête de l’ONU ont conclu qu’il était coupable. Les autorités saoudiennes n’ont jamais dit ce qu’il était advenu de la dépouille de Khashoggi après que son corps ait été coupé avec une scie à os dans l’ambassade de Turquie du pays.

Un nouveau film, documentaire aux Oscars Le dissident, rendra encore plus difficile pour l’Arabie saoudite la poursuite du blanchiment. Le réalisateur du film, Bryan Fogel, a accès à la pièce où Khashoggi a été tué et rapporte que son corps a probablement été transporté au domicile du consul saoudien et brûlé dans un four tandoori.

Scheck souligne que même pour les entreprises prêtes à ignorer les violations constantes et flagrantes des droits de l’homme dans le pays, la petite population de l’Arabie saoudite est un facteur majeur expliquant pourquoi de nombreuses entreprises occidentales ne sont pas intéressées à accepter les invitations à l’investissement de MBS, quel que soit le nombre de taxes. des pauses ou des exclusions spéciales des lois locales qu’il propose.

«La seule chose qu’il ne peut pas réparer, c’est que, aussi riche que soit le pays, il a une population de la taille de Mexico. Alors pourquoi voudriez-vous y construire une usine automobile? Le marché local n’est tout simplement pas assez grand », déclare Scheck.

Comprenant ce destin démographique, MBS essaie maintenant d’attirer de toute urgence des sièges internationaux pour combler le vide et aider l’Arabie saoudite à devenir une économie fiscale normale plutôt qu’une économie financée par une richesse pétrolière en constante diminution.

Pour MBS, assurer cette transition est désormais une mission profondément personnelle, et sur laquelle il a misé sa réputation, les services du personnel des entreprises étrangères sont donc rassurés sur le fait que leur personnel pourra se laisser aller à NEOM. Alors que des documents de stratégie ont été divulgués l’année dernière, notamment des plans pour une énorme lune artificielle, des plages qui brillent dans le noir et des drones-taxis volants, la réalité jusqu’à présent est que le projet n’est qu’un autre chantier de construction saoudien en difficulté, embourbé dans des allégations de corruption , la mort et la faute professionnelle.

Un expatrié vivant en Arabie saoudite a déclaré au Daily Beast qu’après le «Sheikhdown» de 2017, au cours duquel des centaines d’éminents Saoudiens ont été détenus à l’hôtel Ritz-Carlton et, dans certains cas, battus et torturés jusqu’à ce qu’ils signent des aveux de corruption et remettent le le gouvernement a d’énormes parts de fortune, il y avait peu d’appétit pour critiquer MBS: «Beaucoup de gens pensent que NEOM va être un désastre absolu. Cela ressemble à une ville dessinée par un enfant en bas âge. Mais personne ne dira cela. MBS pourrait vous jeter en prison juste pour avoir été en désaccord avec lui.

Scheck dit que de telles critiques incitent simplement MBS à doubler ses plans moonshot. «Pour MBS, sa légitimité en tant que futur monarque du pays est liée au succès de Vision 2030. Lorsque les gens critiquent des choses comme NEOM, il ne fait que creuser les talons.

Il semble probable que tout petit succès pour attirer les locataires sera somptueusement présenté comme un triomphe régional et dévoilé lors de la conférence annuelle des investisseurs du Public Investment Fund, le fonds souverain présidé par MBS, et qui devrait débuter le 27 janvier.

Un cadre a dit au FT il pensait que le royaume espérait utiliser la conférence pour brandir des accords avec des entreprises qui avaient provisoirement accepté de passer de Dubaï à Riyad.

Un conseiller du gouvernement saoudien informé des projets a déclaré: «Il s’agit d’attirer les principaux locataires internationaux.»

Les incitations proposées comprennent une exonération fiscale de 50 ans, la suppression des quotas sur l’emploi des Saoudiens et des garanties de protection contre les réglementations futures.

Une autre source ayant des liens étroits avec de nombreux Saoudiens âgés qui ont été emprisonnés par MBS ou qui croupissent actuellement en résidence surveillée a déclaré au Daily Beast: «Les membres de la famille royale saoudienne sont très habitués à suivre leur propre chemin. La grande majorité des personnes en prison ou en état d’arrestation ne sont pas des menaces à son encontre; il ne peut tout simplement pas tolérer la perspective qu’ils pourraient être en désaccord.

La source souligne la récente incarcération de Loujain al-Hathloul, 31 ans, l’activiste qui a dirigé avec succès la campagne pour permettre aux femmes de conduire. En décembre, il a été annoncé qu’elle était condamnée à cinq ans de prison. Sa feuille de rap? «Appel au changement.»

La source dit: «Il n’est tout simplement pas crédible que les grandes entreprises américaines vont s’allier à un régime comme celui-là. Ils pourraient avoir des mangeoires de fond. Mais les entreprises avec une participation publique dans la culture d’annulation? Ils vont courir un mile.

