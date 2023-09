Bienvenue dans le monde intérieur du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Le couple s’est marié à Udaipur en présence d’amis et de famille le 24 septembre. Quelques jours après leur mariage, Parineeti Chopra a partagé une vidéo intérieure de leurs festivités de mariage. La vidéo résume tous les moments précieux, à commencer par celui du marié. Sherabandi à Sindoor Daan, depuis saat sphère à échange de jalmala. La vidéo commence par une visite du lieu du mariage. Dès que le marié fait une entrée avec son baraat, on peut voir Parineeti l’appeler par son nom depuis l’étage puis se cacher derrière quelqu’un. On peut l’entendre dire : « Il regarde seulement vers le haut. Ne bouge pas, ne bouge pas… » L’excitation de Parineeti n’a pas connu de sauts et de limites alors qu’elle a presque crié dans la vidéo : « Ça arrive. »

La partie la plus excitante de la vidéo était l’annonce selon laquelle Parineeti avait spécialement créé et chanté une chanson intitulée O Piya pour Raghav Chadha. Dans la vidéo, nous pouvons voir que pendant que Parineeti marche dans l’allée, la chanson joue en arrière-plan. Parineeti effectue également parfois des synchronisations labiales. La vidéo comporte également plusieurs moments d’émotion. À un moment donné, on peut voir le frère de Parineeti, Shivang Chopra, s’essuyer les yeux. Parineeti semble être la mariée la plus heureuse pendant tous les rituels de mariage. La vidéo se termine avec le couple tenant un parapluie blanc, assorti à leurs tenues et partageant des moments tendres.

Parineeti a écrit dans la légende : « À mon mari… La chanson la plus importante que j’ai jamais chantée… marcher vers toi, me cacher du baraat, chanter ces mots… qu’est-ce que je dis… O Piya , chal Chalein aa » et a laissé tomber un emoji cœur. Les messages de félicitations ont commencé à affluer. Manish Malhotra, le couturier officiel de Parineeti, a laissé tomber des émojis cœur. Neha Dhupia a écrit : « Tellement belle. » Le chanteur Harrdy Sandhu a écrit « Khoobsurat ».

Partageant la même vidéo sur son fil Instagram, Raghav Chadha a écrit : « Je n’aurais jamais pensé recevoir un jour un cadeau comme celui-ci, mais je suppose que ma femme chanteuse adore me surprendre ! Je suis vraiment bouleversé… ta voix est maintenant devenue la bande originale de ma vie… notre vie… merci Mme Chadha. Je me considère comme l’homme le plus chanceux au monde de vous avoir à mes côtés.

Un jour après leur mariage à Udaipur, Parineeti et Raghav ont offert à leur Instafam des photos intérieures de la salle et ils sont tous jolis. Ils ont écrit dans la légende : « Dès la première conversation à la table du petit-déjeuner, nos cœurs étaient au courant. J’attendais ce jour depuis longtemps… Tellement chanceux d’être enfin M. et Mme ! Je n’aurais pas pu vivre l’un sans l’autre. . Notre éternité commence maintenant.

Le couple a partagé une note de remerciement spéciale pour leurs amis et abonnés. On pouvait y lire : « Raghav et moi voulions prendre un moment pour vous remercier du fond du cœur. Nous débordons de gratitude pour l’effusion d’amour et les vœux chaleureux. Même si nous n’avons peut-être pas eu la chance de répondre à chacun et chaque message personnellement (la vie a été un tourbillon, comme vous pouvez l’imaginer). Sachez que nous avons tout lu avec joie dans nos cœurs. Alors que nous nous embarquons ensemble dans ce beau voyage, cela signifie tout pour nous de savoir que vous êtes tous à nos côtés. Votre amour et vos bénédictions sont vraiment inestimables et nous n’aurions pas pu être plus reconnaissants. Amour, Parineeti et Raghav.