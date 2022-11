Le cadeau de bienvenue à la maison de la star de I’m A Celeb Babatunde de sa femme a été révélé après qu’il se soit déchaîné dans un vol de retour en classe affaires

La star de I’M A Celebrity, Babatunde Aleshe, profite de la vie après la jungle en embarquant sur un vol en classe affaires pour le Royaume-Uni.

Le comédien – qui a été expulsé cinquième du concours ITV – avait l’air ravi de rentrer chez lui avec sa sœur.

Babatunde Aleshe a volé en classe affaires avec sa sœur pour le vol long-courrier

Babatunde, 34 ans, a voyagé avec style en se mettant à l’aise pour son vol long-courrier.

Partageant un clip de l’avion, il a déclaré aux fans: “Moi et ma grande sœur avons volé en classe affaires.”

Après un voyage de 24 heures, le favori de Gogglebox est revenu sur les réseaux sociaux et a révélé un cadeau touchant avec lequel sa femme l’avait surpris à son retour.

En publiant une courte vidéo, Babatunde a reçu deux photos, l’une de lui lors d’un procès et une autre de sa photo promotionnelle I’m A Celeb qui avait été encadrée avec les mots : “Notre roi de la jungle”.

Un Babatunde ému a déclaré: «Ma femme me connaît si bien, regardez ça.

“Je rentre à la maison non seulement avec une image fantastique et une bannière d’affichage de bienvenue à la maison, mais elle m’a offert la bière Dragon.”

La star de la télévision a révélé la semaine dernière qu’il voulait désespérément rendre fier son fils de six ans tout en jouant dans l’émission.

Décrivant comment il voulait être un modèle pour son petit garçon Juda après le décès de son propre père, la star de I’m A Celebrity a déclaré: “Je peux certainement profiter de cette expérience et apprendre à mon fils à entrer dans l’inconnu et à être à l’aise avec ce.”

Il a déclaré au Sun: “Il y a eu de nombreux moments faibles. J’ai appris que j’avais la capacité d’endurer et de continuer parce que je n’ai jamais abandonné et qu’il y avait des moments où j’aurais vraiment pu dire, “laisse-moi quitter la jungle” et revenir à la maison pour être avec ma famille.

« Mais je n’ai tout simplement pas abandonné et chaque jour a été un exploit pour moi. Chaque jour, en me réveillant dans la jungle, j’étais heureux de ne jamais avoir dit que j’étais sorti. J’ai appris que je suis plus courageux que je ne le croyais.

Après la jungle, le comédien, qui a déjà vendu neuf dates de sa tournée Babahood l’année prochaine, a déclaré qu’il espère se tailler une carrière de présentateur.

“Il y a un art et une compétence à cela et je ne pense pas que je l’ai”, a-t-il déclaré. “Donc j’ai besoin d’apprendre ou je peux apprendre sur le tas.”

Il a poursuivi : « Je suis reconnaissant au public britannique de m’avoir embrassé.

“Je n’aurais jamais pensé que ce serait possible car il y a seulement deux ans, je travaillais derrière un bureau.

“Étant dans la position que je suis maintenant, je prends tout comme un accomplissement.”

