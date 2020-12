L’appel à l’histoire était le prélude à une proclamation. « Il est donc approprié », a écrit Trump, « nous reconnaissons leur souveraineté sur le Sahara occidental ».

Dans une série de tweets, il a annoncé que le Maroc avait rejoint la liste croissante des pays à prédominance arabe pour établir des relations diplomatiques ouvertes avec Israël, et en retour, il semblait que les États-Unis avaient fait les déclarations du Maroc sur la région contestée de la Reconnaîtrait officiellement le Sahara occidental. la seule grande puissance mondiale à faire cela.

L’administration Trump a donné la priorité au renforcement de la position diplomatique d’Israël au Moyen-Orient, en révisant les références du Premier ministre israélien de droite Benjamin Netanyahu en tant qu’homme d’État régional. La monarchie au pouvoir au Maroc a maintenu des liens amicaux mais secrets avec Israël pendant des années, et les détenteurs de passeports israéliens peuvent obtenir un visa à leur arrivée au Maroc. Pourtant, la direction du royaume avait besoin d’une victoire nationale populaire, telle que la reconnaissance des revendications du Sahara occidental, pour calmer l’opinion publique, qui reste contre la normalisation complète avec Israël.

Le Maroc a annexé le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, en 1975. Cela a conduit à un conflit sanglant, laissant des dizaines de milliers de réfugiés dans des camps du désert. Un accord négocié par les Nations Unies en 1991 a abouti à une trêve difficile. Environ 38 pays reconnaissent ou maintiennent des relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique, tandis que le voisin du Maroc, l’Algérie, soutient et accueille le gouvernement exilé du Front Polisario, le mouvement séparatiste armé qui lutte pour l’indépendance du Sahara occidental.

Bien que les États-Unis aient soutenu l’armée marocaine au plus fort des hostilités avec le Front Polisario alors soutenu par l’Union soviétique, ils ont maintenu, avec la plupart de la communauté internationale, une position neutre sur les demandes politiques des deux parties.

Autrement dit, jusqu’à la semaine dernière. Le moment choisi pour l’intervention de Trump est frappant. «Le mois dernier, les rebelles ont mis fin à un cessez-le-feu de 29 ans et déclaré la guerre après avoir accusé le Maroc de lancer des opérations militaires dans une zone tampon au Sahara occidental», a écrit mon collègue Sudarsan Raghavan. Le Maroc a déclaré qu’il agissait parce que les rebelles auraient arrêté des personnes et des biens et harcelé les soldats de la paix de l’ONU, ce que les Nations Unies ont par la suite démenti.

On ne sait pas dans quelle mesure Trump peut faire pencher la balance du conflit actuel. « Ce que cela fait, c’est que cela ajoute une puissance mondiale majeure pour soutenir les revendications du Maroc, ce que le Maroc a jusqu’à présent fait défaut », a déclaré Samia Errazzouki, une ancienne journaliste marocaine et actuelle doctorante qui a abordé la question du Sahara occidental. suit de près, contre Raghavan. . Elle a ajouté que le soutien total des États-Unis aux revendications du Maroc entrave les espoirs d’un référendum dans la région, un référendum mandaté par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Sans référendum, cela affectera les prochaines étapes que le Front Polisario et les réfugiés prendront », a déclaré Errazzouki. « Et comme nous l’avons vu ces derniers mois, la guerre n’est pas sur la table. »

Rien n’indique encore que d’autres gouvernements reproduiront la décision de Trump. Les responsables du Polisario ont condamné cette décision alors que une déclaration du ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré qu’il « n’a pas de ramifications juridiques », contredit les résolutions existantes de l’ONU sur le conflit et « saperait » les efforts internationaux visant à produire un « véritable processus politique ».

Trump, qui quittera ses fonctions le mois prochain, pourrait simplement contribuer aux incendies que le président élu Joe Biden tentera d’éteindre. La déclaration de Trump met également le nouveau gouvernement … en difficulté. Biden pourrait subir la pression de membres de son propre parti et d’alliés étrangers pour repousser la reconnaissance américaine du contrôle du Maroc sur le Sahara occidental », a-t-il déclaré. le Wall Street Journal a noté. Mais tout renversement de la déclaration de M. Trump créerait des frictions avec le Maroc et Israël, s’ajoutant à une longue liste de problèmes de politique étrangère que Biden doit aborder.

Encore une fois, Trump abandonne un territoire (une action exécutive de sa part sans aucun débat au Congrès) qu’il ne possède pas sans même avoir une discussion avec, disons un accord, le peuple sahraoui qui a longtemps et durement combattu pour l’autodétermination. , » Nabeel Khoury a écrit, chercheur senior non-résident au Conseil de l’Atlantique, faisant référence aux déclarations controversées de Trump sur le statut des zones contestées par les Israéliens et les Palestiniens. « Trump a de nouveau ignoré trois décennies de diplomatie américaine et onusienne cherchant une résolution pacifique du différend du Sahara occidental par le biais d’un référendum et de consultations. »

Certains Palestiniens et Sahraouis ont trouvé une solidarité croissante dans un sentiment partagé d’abandon. «L’annonce de Trump renforcera les liens de solidarité entre les Sahraouis et les Palestiniens, qui ont été induits en erreur par le faux soutien marocain à la cause palestinienne», a déclaré Nazha el-Khalidi, une militante sahraouie. dit au Middle East Eye.