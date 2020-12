L’élection – un vote pour choisir les responsables du développement rural – a été soudainement déclenchée, ne donnant aux partis qu’une semaine pour inscrire les candidats avant le début du premier tour du scrutin en huit phases en novembre, ont déclaré des dirigeants politiques. De nombreux politiciens et personnalités du Cachemire de premier plan sont toujours détenus sans recours ou menacés. Et des centaines de milliers de travailleurs politiques du parti au pouvoir hindou-nationaliste indien, le Bharatiya Janata Party, ont parcouru la région avec des banderoles et des pancartes, dans l’espoir de faire une forte démonstration dans un territoire majoritairement musulman où il a toujours été détesté.

Le New York Times faisait partie d’un petit groupe de médias internationaux autorisés à se rendre au Cachemire lors d’un voyage organisé par le gouvernement et étroitement contrôlé pour couvrir les urnes.

«Nous ne voudrions jamais que le BJP soit au pouvoir au Cachemire», a déclaré Kulsoom Chopan, 21 ans, qui s’est réchauffé les mains sur un pot de feu en osier en attendant de voter dans un lycée public pour garçons à Bandipora, un district du nord entouré par l’Himalaya et le deuxième plus grand lac d’eau douce d’Asie. «Nous ne voterions jamais pour l’Inde.»

M. Modi a déclaré à l’époque que le statut spécial du Cachemire avait contribué à alimenter une lutte séparatiste armée vieille de 30 ans qui avait fait des dizaines de milliers de morts parmi les forces de sécurité, les rebelles et les civils, et constituait un obstacle pour les investisseurs extérieurs.

Cependant, tout comme la répression de la sécurité s’est atténuée, la pandémie a frappé. L’économie et la société civile du Cachemire, tributaires du tourisme, sont maintenant au bord de l’effondrement: en un an et demi, pas de nouvel investissement privé au Cachemire, et les responsables de la police affirment que le recrutement par des groupes militants est en augmentation.

Les militants affirment que des centaines de personnes, y compris des séparatistes, des modérés politiques, des défenseurs de la société civile et des journalistes, sont toujours en prison après avoir été balayés l’année dernière. Les accusations de torture par les forces de sécurité étaient très répandues.

Dans ce climat de peur et d’incertitude, le BJP a fait un grand pas en avant dans la vallée du Cachemire, le centre de la lutte séparatiste, libérant 300 000 partisans et faisant entrer des politiciens musulmans au Cachemire pour la première fois.

«Nous n’en sommes qu’au stade du décollage», a déclaré Ghulam Mohammad Mir, porte-parole du BJP au Cachemire et candidat aux élections du conseil de développement dans le district de Kupwara, dans la vallée.

«Nous en avons des milliers dans les zones électorales dans tous les coins et recoins de la vallée, ouverts, avec des drapeaux», a-t-il déclaré.