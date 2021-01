Les propositions d’amour ont toujours été spéciales pour les couples, mais certaines d’entre elles sont assez inhabituelles et inattendues. Un homme du zoo d’Australie a proposé à sa femme l’amour de la manière la plus adorable et la plus inhabituelle où un cacatoès noir à queue rousse s’est transformé en cupidon pour les amoureux. La vidéo qui a été partagée par la page Twitter d’Australia Zoo montre un entraîneur de zoo racontant aux invités le cacatoès, nommé Euli, qui est l’un des plus beaux cacatoès de leur zoo.

Elle a en outre demandé aux personnes assises dans la galerie qui aimeraient rencontrer Euli face à face. Une femme enfilée dans un tee-shirt rayé agite ses mains après quoi le cacatoès lui a donné un chit. La femme a crié d’excitation alors que le message s’est avéré être un message d’amour de la part de son petit ami assis à côté d’elle. L’homme s’est encore mis à genoux pour exprimer son amour. Partageant la vidéo, les responsables du zoo ont tweeté: «Félicitations à nos invités, Jesse et Erin, qui ont posé la grande question dans le Crocoseum».

Félicitations à nos invités, Jesse et Erin, qui ont posé la grande question au Crocoseum. Vous planifiez ce moment spécial cette année? Des propositions aux fugues, visitez https://t.co/EHeDxlUBuK et laissez le Crikey Crew vous aider à dire «oui!» (Identifiez tous ceux qui ont besoin d’un indice utile💍) pic.twitter.com/tRry7ujaG2 – Zoo d’Australie (@AustraliaZoo) 2 janvier 2021

Dès que la vidéo a été partagée, elle a suscité plusieurs réactions de la part des internautes. Il a recueilli 9900 vues, 953 likes et 84 retweets en une journée. La vidéo a laissé beaucoup de monde émerveillé alors qu’un utilisateur a commenté: «Tellement gentil! Un merveilleux souvenir pour les deux! Félicitations Jesse et Erin! ». Un autre commentaire dit: « Oh tellement génial, félicitations à l’heureux couple ». D’autres ont également félicité le couple dans le commentaire.

Récemment, une proposition inhabituelle a fait la une des journaux après avoir été un désastre alors que la femme a glissé et plongé d’une falaise de 650 pieds juste après avoir dit « oui » à son partenaire. Cependant, elle a miraculeusement survécu en raison des bris de neige.

Comme indiqué précédemment, son partenaire a également perdu son emprise et est tombé de 15 mètres dans les airs pour tenter de la sauver. La femme a été retrouvée inconsciente près d’un lac par un passant. Pendant ce temps, son fiancé a été secouru par l’équipe d’hélicoptères Alpin 1 à l’aide d’une corde. Plus tard, le duo a été emmené pour un traitement médical où l’homme a été diagnostiqué avec une fracture vertébrée.

Selon le rapport publié par The Sun, le couple s’était rendu au sommet de la montagne un jour avant l’incident.