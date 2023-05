Le câblage provoque une panne pour les gens de Westbank à Summerland

Un câble a causé une panne de courant qui s’étend de Westbank au sud de Summerland.

L’incident s’est produit vers 17 h 15 et touche 2715 clients BC Hyrdo.

Des équipes sont actuellement sur place pour rétablir le courant.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur bchydro.com.

