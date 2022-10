Le cabinet Truss réécrit “à la hâte” sa position sur la Chine – News 24

Une stratégie mise à jour décrira Pékin comme une “menace” plutôt que comme un “concurrent systémique”, selon des rapports

Le Royaume-Uni est sur le point de classer officiellement la Chine comme “menace,” ont rapporté mardi les médias britanniques. La Première ministre Liz Truss est prête à adopter une position plus hostile envers Pékin et a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l’autonomie de Taiwan.

Le gouvernement travaillerait rapidement pour réécrire un document stratégique publié sous le prédécesseur de Truss, Boris Johnson, afin d’officialiser une approche plus belliciste envers Pékin. Selon The Telegraph, la mise à jour de la politique, qui a été signalée pour la première fois lorsque Truss faisait campagne pour devenir le chef conservateur, pourrait venir “sous quelques jours.’‘

Le document d’orientation en question, connu sous le nom de « Examen intégré de la défense et de la politique étrangère », a été publié en mars 2021. Il qualifie la Chine de “concurrent systémique” et déclare que le pays “monter en puissance et s’affirmer à l’international” sera probablement le “Facteur géopolitique le plus important des années 2020.” L’examen a établi une feuille de route pour la Grande-Bretagne sur la scène mondiale pendant cinq ans.

Selon des sources gouvernementales citées par la presse, la nouvelle mise à jour changera la désignation en “menace,” conforme à l’approche que Truss veut avoir envers Pékin.

“Comme elle l’a dit, la Russie reste la plus grande menace pour le Royaume-Uni, mais la Chine représente la menace à long terme la plus grave pour nos valeurs et notre mode de vie”, a expliqué un porte-parole du gouvernement, selon The Guardian.















Le journal a laissé entendre que le Premier ministre voulait rallier le soutien des faucons chinois parmi les députés d’arrière-ban conservateurs. Des députés conservateurs influents ont salué le changement à venir lors d’une réunion mardi soir, a ajouté The Guardian. Certains ont depuis acclamé publiquement la nouvelle.

“Après avoir fait campagne pour cela, il est temps d’arrêter de déconner et de reconnaître que la Chine constitue une menace pour la façon dont nous vivons nos vies”, Iain Duncan Smith, ancien chef du Parti conservateur, a écrit sur Twitter. “Il est temps maintenant de les traiter de la même manière que nous traitons la Russie”, il ajouta.

Liam Fox, qui rivalise avec Duncan Smith pour la présidence de la commission restreinte des affaires étrangères, a affirmé que “La Chine et la Russie ont des visions du monde incompatibles avec la nôtre.”

L’intention de Truss de redésigner la Chine comme “menace” a été signalée pour la première fois en août, alors qu’elle devenait une favorite pour remplacer Johnson à la tête du gouvernement britannique.

Au cours de son mandat de ministre des Affaires étrangères, Truss a qualifié les entreprises technologiques chinoises de risque pour la sécurité de la Grande-Bretagne et a plaidé pour l’envoi de plus d’armes à Taïwan, une île chinoise autonome qui est devenue le point d’éclair d’une crise diplomatique entre Pékin et Washington plus tôt cette année.